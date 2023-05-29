https://ukraina.ru/20230529/1046687317.html
Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник - 29.05.2023 Украина.ру
Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
Госдума 13 июня рассмотрит проект блокировки сайтов за призыв финансировать ВСУ во время конфликта, сообщило 29 мая РИА Новости со ссылкой на источник в ГД
2023-05-29T18:09
2023-05-29T18:09
2023-05-29T18:09
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госдума
законопроект
всу
украина
финансирование
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Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что проект о блокировке призывов о поддержке Вооруженных сил Украины поддержан Кабмином.Также, отмечено в статье, дополняется положение, согласно которому генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор для ограничения доступа к информации, содержащей предложение о финансировании противника.Депутаты, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства разработали законопроект и внесли в Думу 20 сентября.Согласно законопроекту, предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, госдума, законопроект, всу, украина, финансирование
Новости, Госдума, законопроект, ВСУ, Украина, финансирование
Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
Госдума 13 июня рассмотрит проект блокировки сайтов за призыв финансировать ВСУ во время конфликта, сообщило 29 мая РИА Новости со ссылкой на источник в ГД
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что проект о блокировке призывов о поддержке Вооруженных сил Украины поддержан Кабмином.
"Законопроект о блокировке сайтов с информацией, содержащей предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, решено рассмотреть 13 июня", - сообщил источник.
Также, отмечено в статье, дополняется положение, согласно которому генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор для ограничения доступа к информации, содержащей предложение о финансировании противника.
Депутаты, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства разработали законопроект и внесли в Думу 20 сентября.
Согласно законопроекту, предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника.
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