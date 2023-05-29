После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада - СМИ
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие отправится на черный рынок и в будущем будет применяться против западных стран, сообщила нидерландская газета NRC 26 мая
В материале издания приведены мнения экспертов, которые предупреждают о рисках поставок оружия на Украину.
"Западное оружие будет бродить. Вскоре оно появится у банд наркоторговцев в Нидерландах или Франции", — говорится в публикации.
Автор статьи приводит слова генерального секретаря Интерпола Юргена Штока о том, что после окончания боев на Украине, преступники воспользуются хаосом и большой доступностью оружия, включая и стрелковое, и тяжелое вооружение.
Глава Интерпола ожидает "большого притока нелегального оружия в Европу и на другие континенты".
"Мы должны быть встревожены!" - цитирует издание главу Интерпола.
В статье упоминается, что задолго до того, как Запад решил отправить "груды оружия" на Украину в 2022 году, страна была известна активной незаконной торговлей оружием.
По мнению автора, законы об оружии слабо регулировали этот вопрос, и при этом Украина печально известна уровнем коррупции.
Ранее 10 апреля глава ООН по разоружению Идзуми Накамицу заявила Совету безопасности, что любая поставка оружия несет в себе риск эскалации или расширения конфликта, а также насилия или дестабилизации в других частях мира.
Она призвала государства-члены принять дополнительные меры, такие как инспекции на местах, чтобы предотвратить попадание "военных подарков" в чужие руки.
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В статье приводятся слова американского исследователя из международной неправительственной организации, пожелавшего остаться неизвестным.
Он считает, что пройдет совсем немного времени, прежде чем оружие появится в бандах наркоторговцев в Нидерландах или Франции.
В статье подчёркивается необходимость создания механизмов контроля за перемещением вооружения, однако, автор отмечает, что сами США не соблюдали договоренности, когда в прошлом году США передали Украине вертолеты, закупленные Россией, без разрешения России.
Глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин ранее заявил, что Запад накачал Украину большим количеством оружия, то есть в ходе СВО получилась сильнейшая милитаризация Украины.
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук не согласен с этим утверждением. Он считает, что того уровня оснащенности, который был у ВСУ 23 февраля 2022 года, им не достичь уже никогда. При этом ленд-лиз спасает на короткой дистанции.
Эксперт привёл пример того, что у ВСУ имеются проблемы с собственным военно-промышленным производством, в частности, об этом свидетельствует тот факт, что в последнем рейде на Белгородскую область была лишь иностранная техника.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Полищука на нашем сайте.
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