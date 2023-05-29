https://ukraina.ru/20230529/1046683540.html

Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ

Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ - 29.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ

К защите границы от атак диверсантов нужно привлечь отряды Белгородской теробороны. Но для этого у них должна быть возможность использовать оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин

2023-05-29T18:05

2023-05-29T18:05

2023-05-29T18:05

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белгородская область

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Во время дерзкого рейда диверсантов со стороны Украины около тысячи тероборонщиков были готовы по установленному сигналу действовать в Грайворонском районе, рассказал эксперт.Их отдельные подразделения даже прикрывали некоторые участки возможного прорыва. Они знают, где сосредоточиться и как действовать. Другое дело, что они были вооружены охотничьими ружьями, добавил он.Большую помощь тероборонщикам оказал лично губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков. Они получили обмундирование и материально-технические вещи, указал эксперт.Нельзя утверждать, что у Белгородской теробороны решены все проблемы. Но около 3 тысяч человек они готовы выставить в случае нападения диверсантов, чтобы оказать помощь силовикам, которые будут задействованы в КТО по отражению атаки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, диверсии, тероборона, кто, атаки, белгородская область