Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ - 29.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ
Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ - 29.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ
К защите границы от атак диверсантов нужно привлечь отряды Белгородской теробороны. Но для этого у них должна быть возможность использовать оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин
2023-05-29T18:05
2023-05-29T18:05
новости
диверсии
тероборона
кто
атаки
белгородская область
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Во время дерзкого рейда диверсантов со стороны Украины около тысячи тероборонщиков были готовы по установленному сигналу действовать в Грайворонском районе, рассказал эксперт.Их отдельные подразделения даже прикрывали некоторые участки возможного прорыва. Они знают, где сосредоточиться и как действовать. Другое дело, что они были вооружены охотничьими ружьями, добавил он.Большую помощь тероборонщикам оказал лично губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков. Они получили обмундирование и материально-технические вещи, указал эксперт.Нельзя утверждать, что у Белгородской теробороны решены все проблемы. Но около 3 тысяч человек они готовы выставить в случае нападения диверсантов, чтобы оказать помощь силовикам, которые будут задействованы в КТО по отражению атаки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, диверсии, тероборона, кто, атаки, белгородская область
Новости, диверсии, тероборона, КТО, атаки, Белгородская область

Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ

18:05 29.05.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
© ЦОС ФСБ РФ
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К защите границы от атак диверсантов нужно привлечь отряды Белгородской теробороны. Но для этого у них должна быть возможность использовать оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин
Во время дерзкого рейда диверсантов со стороны Украины около тысячи тероборонщиков были готовы по установленному сигналу действовать в Грайворонском районе, рассказал эксперт.
Их отдельные подразделения даже прикрывали некоторые участки возможного прорыва. Они знают, где сосредоточиться и как действовать. Другое дело, что они были вооружены охотничьими ружьями, добавил он.

"Я сам бывал на полигонах, где в течение минувших пяти-шести месяцев велась конкретная работа с тероборонщиками. Проводились занятия, учения, стрельбы, с ними работали специалисты по минно-взрывным заграждениям. К тому же они отрабатывали приемы в случае нападения тактических групп противника", - подчеркнул Алёхин.

Большую помощь тероборонщикам оказал лично губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков. Они получили обмундирование и материально-технические вещи, указал эксперт.
Нельзя утверждать, что у Белгородской теробороны решены все проблемы. Но около 3 тысяч человек они готовы выставить в случае нападения диверсантов, чтобы оказать помощь силовикам, которые будут задействованы в КТО по отражению атаки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостидиверсиитероборонаКТОатакиБелгородская область
 
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