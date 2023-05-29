https://ukraina.ru/20230529/1046679557.html

Высказывания сенатора Линдси Грэма пройдут для него без последствий - эксперт

Высказывания сенатора Линдси Грэма пройдут для него без последствий - эксперт - 29.05.2023 Украина.ру

Высказывания сенатора Линдси Грэма пройдут для него без последствий - эксперт

Высказывания американского сенатора Линдси Грэма последствий для него иметь не будут и извиняться ему за них не придётся, так как они укладываются в западную политику. Сейчас ситуация даже хуже, чем во время холодной войны, сказал декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, сообщает РИА Новости 29 мая

2023-05-29T16:07

2023-05-29T16:07

2023-05-29T16:07

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Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.Эксперт напомнил, сенатор Грэм и раньше был известен жесткими высказываниями в адрес российских политиков.Ранее Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что смерть граждан России является удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.

https://ukraina.ru/20230526/1046589916.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сенатор, украина, ск рф, уголовное дело