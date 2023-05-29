Высказывания сенатора Линдси Грэма пройдут для него без последствий - эксперт
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
Высказывания американского сенатора Линдси Грэма последствий для него иметь не будут и извиняться ему за них не придётся, так как они укладываются в западную политику. Сейчас ситуация даже хуже, чем во время холодной войны, сказал декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, сообщает РИА Новости 29 мая
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.
"Никаких извинений с его стороны не будет. Любой сенатор и конгрессмен в США волен проводить собственную политику, если она не отличается от "политики партии"... Поэтому каких-либо серьезных последствий для него, вроде вызова на комитет по этики, не будет. Здесь он выразил свою позицию, поэтому я не думаю, что он будет как-то оправдываться", - сказал Сидоров.
Эксперт напомнил, сенатор Грэм и раньше был известен жесткими высказываниями в адрес российских политиков.
Ранее Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что смерть граждан России является удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.
Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.
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