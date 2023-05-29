https://ukraina.ru/20230529/1046672786.html

"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича*

"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича* - 29.05.2023 Украина.ру

"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича*

Пользователей сети неприятно удивил выход Аллы Пугачёвой на сцену к Андрею Макаревичу во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера на своей странице в соцсети 28 мая

2023-05-29T13:25

2023-05-29T13:25

2023-05-29T13:25

новости

алла пугачева

андрей макаревич

машина времени

машина времени

израиль

иноагент

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На одном из видео Пугачёва подпевает вокалисту. Затем она выходит на поклон вместе с коллективом.Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на появление певицы на концерте Макаревича."Изо всех сил пытаются показаться счастливыми. Уже даже жалко их", - написал один из комментаторов."Эти люди вызывают только жалость. Эмиграция – тяжелый крест", – считают комментатор.Выступление Андрея Макаревича* и "Машины времени" состоялось в Израиле по случаю 54-летия коллектива.Музыкант переехал в Израиль ещё до начала СВО. В сентябре его признали иноагентом.Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив прошлой весной. Позже она часто посещала концерты бывших коллег за границей.Политолог, публицист и телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру заявил, что беда современного медиапространства в том, что там по любому вопросу высказываются люди, которые сами ни в чем не разбираются.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

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новости, алла пугачева, андрей макаревич, машина времени, машина времени, израиль, иноагент