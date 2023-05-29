"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича* - 29.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230529/1046672786.html
"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича*
"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича* - 29.05.2023 Украина.ру
"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича*
Пользователей сети неприятно удивил выход Аллы Пугачёвой на сцену к Андрею Макаревичу во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера на своей странице в соцсети 28 мая
2023-05-29T13:25
2023-05-29T13:25
новости
алла пугачева
андрей макаревич
машина времени
машина времени
израиль
иноагент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046668495_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4924f7938a38df2713eec870277ac0bc.jpg
На одном из видео Пугачёва подпевает вокалисту. Затем она выходит на поклон вместе с коллективом.Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на появление певицы на концерте Макаревича."Изо всех сил пытаются показаться счастливыми. Уже даже жалко их", - написал один из комментаторов."Эти люди вызывают только жалость. Эмиграция – тяжелый крест", – считают комментатор.Выступление Андрея Макаревича* и "Машины времени" состоялось в Израиле по случаю 54-летия коллектива.Музыкант переехал в Израиль ещё до начала СВО. В сентябре его признали иноагентом.Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив прошлой весной. Позже она часто посещала концерты бывших коллег за границей.Политолог, публицист и телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру заявил, что беда современного медиапространства в том, что там по любому вопросу высказываются люди, которые сами ни в чем не разбираются.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
https://ukraina.ru/20230529/1046667702.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046668495_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_906d6d47ac50616b8d70e3f52f5cb86b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алла пугачева, андрей макаревич, машина времени, машина времени, израиль, иноагент
Новости, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, машина времени, машина времени, Израиль, иноагент

"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича*

13:25 29.05.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева на съезде партии "Гражданская платформа" в Москве.
Музыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева на съезде партии Гражданская платформа в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пользователей сети неприятно удивил выход Аллы Пугачёвой на сцену к Андрею Макаревичу во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера на своей странице в соцсети 28 мая
На одном из видео Пугачёва подпевает вокалисту. Затем она выходит на поклон вместе с коллективом.

"Машина времени" в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!" - написала Пугачёва.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на появление певицы на концерте Макаревича.
"Изо всех сил пытаются показаться счастливыми. Уже даже жалко их", - написал один из комментаторов.
"Друг к другу на концерты теперь ходят. Что там еще делать? Таких аншлагов как в России не будет уже никогда", - прокомментировал другой пользователь.
"Эти люди вызывают только жалость. Эмиграция – тяжелый крест", – считают комментатор.
Выступление Андрея Макаревича* и "Машины времени" состоялось в Израиле по случаю 54-летия коллектива.
Музыкант переехал в Израиль ещё до начала СВО. В сентябре его признали иноагентом.
Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив прошлой весной. Позже она часто посещала концерты бывших коллег за границей.
Политолог, публицист и телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру заявил, что беда современного медиапространства в том, что там по любому вопросу высказываются люди, которые сами ни в чем не разбираются.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.
* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Сейчас на Украина.ру читают:
Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбу
Донецк: девять лет войны
Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
Вчера, 13:17
Безумная ярость уехавших. Почему Макаревич* и Хаматова хотят нас уничтожить
 
НовостиАлла ПугачеваАндрей Макаревичмашина временимашина времениИзраильиноагент
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:42Владимир Попов: кто он
22:27Михаил Резникович: кто он
21:54Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
21:35Венесуэла может присоединиться к БРИКС
21:33Ариф Эсин: Турции выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил (англ.)
21:30Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе
20:38Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
20:07В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
19:51Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин
19:29Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
18:59Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
18:44Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине
18:30Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
18:09Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
18:05Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ
18:00"Майдан" на улице Ленина и украинские корни Шолохова
17:53Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
17:38После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада - СМИ
17:37Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI века
17:36Крымчанин признался в подготовке к госизмене
Лента новостейМолния