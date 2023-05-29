https://ukraina.ru/20230529/1046672786.html
"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича*
"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича* - 29.05.2023 Украина.ру
"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича*
Пользователей сети неприятно удивил выход Аллы Пугачёвой на сцену к Андрею Макаревичу во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера на своей странице в соцсети 28 мая
2023-05-29T13:25
2023-05-29T13:25
2023-05-29T13:25
новости
алла пугачева
андрей макаревич
машина времени
машина времени
израиль
иноагент
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На одном из видео Пугачёва подпевает вокалисту. Затем она выходит на поклон вместе с коллективом.Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на появление певицы на концерте Макаревича."Изо всех сил пытаются показаться счастливыми. Уже даже жалко их", - написал один из комментаторов."Эти люди вызывают только жалость. Эмиграция – тяжелый крест", – считают комментатор.Выступление Андрея Макаревича* и "Машины времени" состоялось в Израиле по случаю 54-летия коллектива.Музыкант переехал в Израиль ещё до начала СВО. В сентябре его признали иноагентом.Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив прошлой весной. Позже она часто посещала концерты бывших коллег за границей.Политолог, публицист и телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру заявил, что беда современного медиапространства в том, что там по любому вопросу высказываются люди, которые сами ни в чем не разбираются.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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новости, алла пугачева, андрей макаревич, машина времени, машина времени, израиль, иноагент
Новости, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, машина времени, машина времени, Израиль, иноагент
"Уже даже жалко их": Пугачеву раскритиковали за подпевку на концерте у Макаревича*
Пользователей сети неприятно удивил выход Аллы Пугачёвой на сцену к Андрею Макаревичу во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера на своей странице в соцсети 28 мая
На одном из видео Пугачёва подпевает вокалисту. Затем она выходит на поклон вместе с коллективом.
"Машина времени" в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!" - написала Пугачёва.
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на появление певицы на концерте Макаревича.
"Изо всех сил пытаются показаться счастливыми. Уже даже жалко их", - написал один из комментаторов.
"Друг к другу на концерты теперь ходят. Что там еще делать? Таких аншлагов как в России не будет уже никогда", - прокомментировал другой пользователь.
"Эти люди вызывают только жалость. Эмиграция – тяжелый крест", – считают комментатор.
Выступление Андрея Макаревича* и "Машины времени" состоялось в Израиле по случаю 54-летия коллектива.
Музыкант переехал в Израиль ещё до начала СВО. В сентябре его признали иноагентом.
Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив прошлой весной. Позже она часто посещала концерты бывших коллег за границей.
Политолог, публицист и телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру заявил, что беда современного медиапространства в том, что там по любому вопросу высказываются люди, которые сами ни в чем не разбираются.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.
* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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