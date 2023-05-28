https://ukraina.ru/20230528/1046636588.html

Доброволец Куст: Пока враг не захрипит на земле, харкая кровью, никаких разговоров с ним не может быть

Доброволец Куст: Пока враг не захрипит на земле, харкая кровью, никаких разговоров с ним не может быть - 28.05.2023 Украина.ру

Доброволец Куст: Пока враг не захрипит на земле, харкая кровью, никаких разговоров с ним не может быть

Самое главное — российским солдатам и офицерам важно знать, что они воюют не просто ради великой цели, что в каждом приказе начальства есть смысл, считает доброволец, начальник штаба отряда "Барс-13" с позывным Куст.

2023-05-28T07:11

2023-05-28T07:11

2023-05-28T10:25

интервью

всу

артемовск

чвк "вагнер"

солдат

наступление

доброволец

барс-13

вооружения

пригожин

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Куст является начальником штаба добровольческого отряда "Барс-13" . Он попробовал себя в разных профессиях до того, как в ноябре 2022 года из родного Красноярска пошел на фронт и попал в свое подразделение. Доброволец обладает как мастерством преподавания в вузе, так и опытом службы в ЧВК "Вагнер".— Куст, мы договорились с вами общаться по позывному. Удовлетворите любопытство мое и читателей — откуда появился такой позывной?— В своё время я себе решил сделать лохматый снайперский камуфляж. Он получился хороший, и мои друзья прозвали меня Куст. С тех пор у меня такой позывной.Кстати, мы с товарищами из Сибири попали в "Барс-13" через знакомого, который нам порекомендовал этот батальон. Ребята не хотели сидеть сложа руки и наблюдать за картиной на фронте со стороны. Они знали, что у меня есть боевой опыт и пожелали вместе со мной прийти в какое-либо добровольческое подразделение. И вот мы здесь.— Вы начальник штаба "Барс-13". Это не мешает вам общаться с рядовыми, в том числе с сибиряками, с которыми вы пришли служить в батальон?— Нет, мне это абсолютно никак не мешает общаться с рядовым составом — неважно откуда они: из Сибири, с Кубани, Дальнего Востока или москвичи. Главное, чтобы человек был адекватный, понимал, где прекрасное товарищеское общение, а где поставленные задачи, приказ от командира. На данный момент у меня проблем с этим не возникало.Помните фильм "Максим Перепелица", где есть два эпизода про товарищей из одной деревни. В первом командир отделения Левада и солдат Перепелица на задании, а во втором — отдыхают, и звучит фраза: "Служба службой, а дружба дружбой". Это более чем отражает мою позицию.— Ранее вы действовали на направлении Сватово-Кременная. Сейчас находитесь под Артемовском. Почему вас перебросили сюда? Как обстановка?— Анна, мне генералы не объясняли причину, почему решили нас сюда перебросить. Я настаивать не стал на ответе. Мы уже почти 2 недели находимся с юга от Бахмута. Постреливают, постреливают тут — буквально час назад [на момент интервью] у нас человека ранило.— Есть ли признаки готовящегося наступления ВСУ из-под Артемовска?— Да, безусловно, есть. На выявление этих признаков работают целые ведомства и рода войск, привлечено огромное количество техники и специалистов: это и радиоперехват, и средства космической разведки, и общение с местными жителями, и информаторы с той стороны. Это комплексное мероприятие, и всё указывает на то, что противник не собирается здесь успокаиваться. Противник давит и пытается вернуть себе то, что считает своим.— Как изменился характер вооруженной борьбы ВСУ за последнее время?— Со своей точки зрения я сказать не могу, потому что мы до этого были на другом направлении. Мы под Бахмутом относительно недавно, и здесь [на артемовском направлении] иной театр действий. Местность, городская застройка, лес, поля — это всё накладывает свой отпечаток, в том числе на применение различных средств.Но могу сказать, что противник серьёзный. На его стороне все европейское вооружение и наёмники из стран Европы. У меня есть достоверная информация о том, что имеется целое подразделение франкоязычных, германоязычных наёмников. Я сам видел на оставленных украинских позициях вещи, сухпайки и оружие, принадлежащие гражданам западных государств. Это всё здесь определённо присутствует.— Насколько противник мотивирован идти в бой, особенно, после взятия РФ Артемовска? Возможно, пленные украинцы что-то говорят…— Пленные однозначно есть, но я с ними не общался и про их настрой ничего сказать не могу. Ну, а то, что противник считает Бахмут своим городом, это да. То, что ВСУ пришлось уйти отсюда — серьёзная пощёчина им. Такое всегда подстёгивает злость и мотивированность, и неважно, в ком — в украинце, в русском.— Российские войска по-прежнему занимают активную оборону и не думают о наступлении?— Активная оборона идёт 24 часа 7 дней в неделю. Скажу так: у "Барса-13" и наших соседей по фронту стоит задача на нашем направлении не допустить противника к захвату Бахмута. Насколько я могу судить по происходящему, у нас это получается.— Вы сказали, что служили в ЧВК "Вагнер". Что вы думаете о Евгении Пригожине и вагнеровцах?— Вопрос такой — слегка провокационный. Что я могу сказать точно — это то, что Евгений Викторович и управление "Вагнера" устав сухопутных войск знает ничуть не хуже, чем командование регулярными войсками. Вагнеровцы знают как нужно воевать. А вот от сравнения, кто лучше, кто хуже, я, пожалуй, воздержусь.— Есть версии, что Залужный ранен, убит, потому что он пропал из публичного поля. Что говорят на фронте об этом?— Анна, ответственно вам заявляю: по крайней мере на нашем участке фронта всем вообще глубоко фиолетово, что случилось с Залужным. Я даже ни разу не слышал, чтобы его кто-то обсуждал. Люди обсуждают пути подвоза боеприпасов, на сколько хватит воды, взаимодействие с соседями, устойчиво ли работает связь. Что случилось с Залужным, никому не интересно. Уберут одну говорящую голову — поставят другую.— Какие западные вооружения, которыми воюют ВСУ, на ваш взгляд, наиболее опасны для нас? Чем можем ответить мы?— Наибольшую опасность всегда представляет что-то неизвестное. Например, на днях наш корабль в Чёрном море атаковали морские беспилотники. То есть прецедентов не было. Или англо-французские ракеты Storm Shadow по Луганску ударили. Это что-то новое и неизученное, и оно представляет опасность. Когда становится ясно, как эта техника работает, находятся пути борьбы с этим.Была шумиха, что придут немецкие танки Leopard. Но ничего страшного в этом нет — даже если Abrams выступят против нас. Да, конечно, первое время будет сложно, непривычно. Но, когда поймем, под каким углом по новым танкам нужно бить, по какой грязи они не могут проехать, новая западная техника станет обычным делом. Вечно ничто не существует, у всего есть уязвимые места. Опасность представляет то, что новое и неизученное.— Cкажите а вы видели танки Leopard? ВСУ уже воюют на них?— Лично я видел только западные противотанковые одноразовые гранатометы, типа NLAW. Технику зарубежную не встречал.— Как вы считаете, нужна ли еще одна мобилизация?— Ввиду своего склада характера я империалист-милитарист. Я считаю, что давным-давно нужно было всех поставить под ружьё, переставить экономику на военные рельсы, и никаких сюсюканий и 25-х красных линий быть не должно. Политики могут иметь свой вес и слово до того, как прольётся первая кровь. А как только это произошло, политиков необходимо убирать на второй план, а вперёд выводить военных. И пока противник не будет хрипеть на земле, харкая кровью, никаких разговоров с ним быть не должно.— Редакция Украина.ру организует 1 июня форум, на котором пройдет дисскуссия на тему, какая Украина нам нужна. Как бы вы ответили на этот вопрос?— А нам нужна Украина?— На этот вопрос нам предстоит ответить … Например, Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост на тему того, как исчезнет Украина и предположил, что часть ее территорий может отойти Западу, а часть — России.— Я, к сожалению, данный пост Дмитрия Анатольевича не читал и с его видением разграничительных линий по окончанию специальной военной операции не знаком. Но, да, я придерживаюсь примерно такой же точки зрения, что как минимум до Днепра должна быть Россия, включая Одессу. А им, оставшемуся украинскому социуму с непростым менталитетом и историческим наследием, весьма грамотно науськанным западными русофобами, оставить так называемую центральную части Украины, включая Киев, Кривой рог, 3–5 областей — по-особому надо пересмотреть их статус. Сумы и Черниговщину — это всё батьке [Александр Лукашенко] под картошку отдать. Пшеки [поляки] пускай своим Львовом с Тернополем подавятся. Из-за Ивано-Франковска пускай венгры с молдаванами грызутся. А всё остальное домой — в Российскую империю.— Чего не хватает солдатам и офицерам на фронте? Все ли в порядке со связью?— Нормально или не нормально у нас со связью — такой вопрос, конечно, двоякий. Во всём можно найти, как сделать лучше, что усовершенствовать. На данный момент, по крайней мере, у нас в подразделении уровень оснащённости связью позволяет выполнить поставленную боевую задачу в полном объёме.А чего не хватает солдатам и офицерам? В первую очередь нужна уверенность в своем начальстве. Солдат должен быть всегда уверен, что его командир точно знает, зачем он отдаёт этот приказ и что выполнение этого приказа на следующий день не станет ненужным, сделанным для галочки. Всем нам важно знать, что мы воюем не просто для великой цели. Это основное, что должно быть в головах у любого рядового и офицера..

https://ukraina.ru/20230527/1046626306.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, всу, артемовск, чвк "вагнер", солдат, наступление, доброволец, барс-13, вооружения, пригожин, фронт, мобилизация