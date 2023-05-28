https://ukraina.ru/20230528/1046622135.html

Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска

Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска - 28.05.2023 Украина.ру

Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска

Командование ВСУ больше не полезет в мясорубку, подобную той, которую в Артемовске им устроили ЧВК "Вагнер" и регулярная российская армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук

2023-05-28T09:30

2023-05-28T09:30

2023-05-28T10:09

новости

артемовск

артёмовск (бахмут)

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103361/62/1033616283_0:24:1238:720_1920x0_80_0_0_05b1b6003923abf8c1e33cfbab257986.jpg

Основная задача ВС России - уничтожить противника не путем рубки в окопах и в штурмах городов, а применяя дистанционно все доступные виды вооружения, нанося удары по складам, как в Хмельницком, по скоплениям живой силы и центрам принятия решений, где ранение получил главком ВСУ Залужный.Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу. Доверять своему военному командованию и поддерживать своих ребят на передовой — вот главная задача для оставшихся в тылу, считает собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артемовск, артёмовск (бахмут), всу