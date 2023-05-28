Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска - 28.05.2023 Украина.ру
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Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска
Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска - 28.05.2023 Украина.ру
Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска
Командование ВСУ больше не полезет в мясорубку, подобную той, которую в Артемовске им устроили ЧВК "Вагнер" и регулярная российская армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
2023-05-28T09:30
2023-05-28T10:09
новости
артемовск
артёмовск (бахмут)
всу
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Основная задача ВС России - уничтожить противника не путем рубки в окопах и в штурмах городов, а применяя дистанционно все доступные виды вооружения, нанося удары по складам, как в Хмельницком, по скоплениям живой силы и центрам принятия решений, где ранение получил главком ВСУ Залужный.Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу. Доверять своему военному командованию и поддерживать своих ребят на передовой — вот главная задача для оставшихся в тылу, считает собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, артемовск, артёмовск (бахмут), всу
Новости, Артемовск, Артёмовск (Бахмут), ВСУ

Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска

09:30 28.05.2023 (обновлено: 10:09 28.05.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников"
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников
© Министерство обороны РФ
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Командование ВСУ больше не полезет в мясорубку, подобную той, которую в Артемовске им устроили ЧВК "Вагнер" и регулярная российская армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
Основная задача ВС России - уничтожить противника не путем рубки в окопах и в штурмах городов, а применяя дистанционно все доступные виды вооружения, нанося удары по складам, как в Хмельницком, по скоплениям живой силы и центрам принятия решений, где ранение получил главком ВСУ Залужный.
"Бахмут взят — Артемовск освобожден. Второго Бахмута больше не будет — украинцы повторно в такую мясорубку не полезут. Сейчас идет битва умов и битва Ставок. Загадывать что-то бесполезно — фантазировать и хайповать могут только блогеры и военкоры, которые кормятся слухами или перепостами новостей друг у друга", - сказал эксперт.
Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу. Доверять своему военному командованию и поддерживать своих ребят на передовой — вот главная задача для оставшихся в тылу, считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАртемовскАртёмовск (Бахмут)ВСУ
 
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