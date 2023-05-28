https://ukraina.ru/20230528/1046622135.html
Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска
Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска - 28.05.2023 Украина.ру
Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска
Командование ВСУ больше не полезет в мясорубку, подобную той, которую в Артемовске им устроили ЧВК "Вагнер" и регулярная российская армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
2023-05-28T09:30
2023-05-28T09:30
2023-05-28T10:09
новости
артемовск
артёмовск (бахмут)
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103361/62/1033616283_0:24:1238:720_1920x0_80_0_0_05b1b6003923abf8c1e33cfbab257986.jpg
Основная задача ВС России - уничтожить противника не путем рубки в окопах и в штурмах городов, а применяя дистанционно все доступные виды вооружения, нанося удары по складам, как в Хмельницком, по скоплениям живой силы и центрам принятия решений, где ранение получил главком ВСУ Залужный.Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу. Доверять своему военному командованию и поддерживать своих ребят на передовой — вот главная задача для оставшихся в тылу, считает собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103361/62/1033616283_195:0:1155:720_1920x0_80_0_0_684a27eb70c2a44dc50b9d27bac4cf9b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, артёмовск (бахмут), всу
Новости, Артемовск, Артёмовск (Бахмут), ВСУ
Не рубка в окопах. Военный эксперт о том, как армия России будет уничтожать ВСУ после Артемовска
09:30 28.05.2023 (обновлено: 10:09 28.05.2023)
Командование ВСУ больше не полезет в мясорубку, подобную той, которую в Артемовске им устроили ЧВК "Вагнер" и регулярная российская армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
Основная задача ВС России - уничтожить противника не путем рубки в окопах и в штурмах городов, а применяя дистанционно все доступные виды вооружения, нанося удары по складам, как в Хмельницком, по скоплениям живой силы и центрам принятия решений, где ранение получил главком ВСУ Залужный.
"Бахмут взят — Артемовск освобожден. Второго Бахмута больше не будет — украинцы повторно в такую мясорубку не полезут. Сейчас идет битва умов и битва Ставок. Загадывать что-то бесполезно — фантазировать и хайповать могут только блогеры и военкоры, которые кормятся слухами или перепостами новостей друг у друга", - сказал эксперт.
Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу. Доверять своему военному командованию и поддерживать своих ребят на передовой — вот главная задача для оставшихся в тылу, считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
.