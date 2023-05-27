https://ukraina.ru/20230527/1046632203.html

Правда от Луценко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 27 мая

Правда от Луценко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 27 мая - 27.05.2023 Украина.ру

Правда от Луценко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 27 мая

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко признал контроль России над Артёмовском. Вооружённые силы Украины продолжают ожесточённо обстреливать регионы России

2023-05-27T12:00

2023-05-27T12:00

2023-05-27T12:00

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 41 удар по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 14 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 152 мм, на мариупольском 1 обстрел дальнобойными ракетами, выпустив 256 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Калининский, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватая, столица Донецк (Ворошиловский, Калининский, Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка, Благодатное, Мариуполь."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Калининском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Калининском, Кировском и Буденновском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 12 жилых домостроений в Калининском, Ворошиловском и Киевском районах Донецка, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К 11 часам по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка было выпущено в общей сложности 27 снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО. По Ясиноватой — 11 снарядов калибром 155 мм, по Волновахе — 3 ракеты из РСЗО, по Червоногвардейскому району Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 мая по состоянию на 11:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Волноваха - в пер. Майском, 7 погибла женщина 1951 года рождения, ранен мужчина 1973 года рождения", - сообщило представительство.Также поступила дополнительная информация по пострадавшим гражданским лицам за 26 мая."Донецк (Калининский район) - пострадал мужчина 1949 года рождения, Ивановка (Волновахский район) - ранен мужчина 1978 года рождения. Таким образом общее количество жертв за 26 мая составляет 7 человек (1 погиб, 6 ранены)", - сообщило представительство.Как рассказал в комментарии РИА "Новости" врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, ВСУ для обстрелов тыловых районов его региона применяют британские ракеты."Они (украинские войска – Ред.), к сожалению, обстреливают наши глубокие тылы, в том числе поставленными им британскими ракетами", - заявил Балицкий.По его словам, противник бьет куда попало, но иногда попадает и по объектам критической"Тратят ракеты не считаясь", - подчеркнул врио губернатора региона.Вечером 26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по Шебекино."Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение. В Шебекино осколками снарядов повреждены кровли двух частных домовладений, также различные повреждения зафиксированы в шести легковых автомобилях, разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждение уличного газопровода. В селе Безлюдовка есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. Аварийные и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается", - написал он в своём телеграм-канале.Около 11 часов 27 мая телеграм-канал Mash сообщил о новом обстреле Шебекино."ВСУ прямо сейчас обстреливают Шебекино Белгородской области из РСЗО. Один из снарядов упал рядом с ледовым дворцом. По нашей информации, пострадали несколько человек", - указывалось в сообщении канала от 10:58.В местных шебекинских телеграм-каналах появилось видео, на котором было записано оповещение об обстреле."Внимание! Внимание! Ведётся обстрел города Шебекино. Спуститесь в подвал либо в укрытие!" - указывалось в оповещении.Позже информацию об обстреле подтвердил губернатор Гладков."Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют ее в районную ЦРБ. Взрывной волной от прилёта снаряда ствольной артиллерии поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, также есть прилеты на территорию парковки - повреждено дорожное полотно. Есть прилеты по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он повреждён. Подворовой обход продолжается", - написал он в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Неожиданное признание ЛуценкоБывший генпрокурор Украины Юрий Луценко признал контроль России над Артёмовском."Штурм закончен. Бахмут (украинское название Артёмовска — Ред.) находится во вражеских руках", — сказал Луценко в эфире "5 канала".Дальнейшая оборона Артёмовска, по словам Луценко, не имела для Украины смысла."Пребывание наших подразделений в отдельных кварталах Бахмута, как это было ещё месяц назад, диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны. Сейчас такой необходимости нет", — подчеркнул он.Сам Луценко служил в районе Артёмовска оператором беспилотников. В начале марта он сообщил, что получил персональный приказ покинуть город."Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооружённых сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне", — написал Луценко в соцсетях 4 марта.По его словам, подразделение, в котором он 110 дней проходил службу, также перевели на другое направление."Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в Офис президента", — уточнил бывший генпрокурор.Он раскритиковал полученный приказ и назвал его "мелкой политической местью", но добавил, что выполнит его. Также Луценко упрекнул друзей президента Украины Владимира Зеленского в том, что те "не спешат" занять место в окопах."Очень жаль, что силы обороны Бахмута в критический период будут иметь еще и меньше глаз БПЛА", - заявил тогда он.Примечательно, что официально украинские власти так и не признали потерю Артёмовска, заявляя о том, что в городе "ведутся бои".Заявление Луценко, как сообщают некоторые телеграм-каналы на Украине, вызвало гнев в Офисе президента Украины."Все заметили как из украинского информационного пространства исчезла тема Бахмута и контрнаступления ВСУ на флангах? Наш источник сообщал о том, что Офис Президента дал темник СМИ и ЛОМам с запретом освещать ситуацию в Бахмуте. Так Петя решил на своих каналах показать правду, теперь на Банковой вне себя, из-за заявлений Луценко", - сообщил популярный в стране телеграм-канал "Резидент".Если информация канала правдива, заявление Луценко может быть чреватым как для него самого, так и для пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

https://ukraina.ru/20230527/1046628726.html

https://ukraina.ru/20230526/1046622528.html

https://ukraina.ru/20230526/1046605017.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники