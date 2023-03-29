https://ukraina.ru/20230329/1044831939.html

Трамп назвал условие, при котором быстро урегулирует конфликт на Украине

Трамп назвал условие, при котором быстро урегулирует конфликт на Украине - 29.03.2023 Украина.ру

Трамп назвал условие, при котором быстро урегулирует конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания на пост американского президента, сумеет урегулировать конфликт на Украине еще до того, как доедет в Белый дом. Такое заявление он сделал во вторник, 28 марта, в интервью Fox News

2023-03-29T15:54

2023-03-29T15:54

2023-03-29T15:54

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дональд трамп

перемирие

украина

конфликт

решение

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В этом же интервью он заявил, что военные действия должны прекратиться, потому что "Украину уничтожают", и добавил, что вопрос не терпит отлагательства в условиях, когда политика действующего американского лидера Джо Байдена грозит началом третьей мировой войны.Ранее Трамп уже неоднократно высказывался о том, что решил бы вопрос перемирия "в ту же ночь" или "в течение 24 часов", ведь именно столько времени, на его взгляд, нужно, чтобы люди "узнали, что им необходимо делать".При этом бывший лидер американской нации подчеркивал, что урегулировать украинский конфликт может только человек на посту президента, и если бы его назначили простым посланником, ничего бы не получилось.Кстати, комментируя высказывания Трампа на этот счет, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что теоретически экс-лидер США не так далек от правды: перемирие на Украине и правда могло бы наступить довольно быстро, отдай Белый дом Киеву соответствующие указания.

https://ukraina.ru/20230328/1044777853.html

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новости, сша, дональд трамп, перемирие, украина, конфликт, решение