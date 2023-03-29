https://ukraina.ru/20230329/1044829109.html

Ищенко о покупке своих же территорий, "маргиналах, квакающих на болоте" и ядерной войне. Видео

Ищенко о покупке своих же территорий, "маргиналах, квакающих на болоте" и ядерной войне. Видео - 29.03.2023 Украина.ру

Ищенко о покупке своих же территорий, "маргиналах, квакающих на болоте" и ядерной войне. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 29.03.2023

2023-03-29T14:38

2023-03-29T14:38

2023-03-29T14:41

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

индия

потолок цен

сша

европа

ядерное оружие

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:20 - О заявлении Индии присоединиться к потолку цен и ответных действиях России;03:00 - В чём опасность для государства от ура-патриотов? 10:00 – О предложении продать России её новые регионы; 20:00 - Возможен ли мир без мирового гегемона, и кто будет следующим? 32:00 – Война чужими руками: как сделать больно США минуя ядерный фактор? 38:00 – О заявлении Дональда Трампа прекратить боевые действия за сутки; 43:00 – Возможно ли размещение западного ядерного оружия на Украине?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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