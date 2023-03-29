Ищенко о покупке своих же территорий, "маргиналах, квакающих на болоте" и ядерной войне. Видео - 29.03.2023 Украина.ру
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Ищенко о покупке своих же территорий, "маргиналах, квакающих на болоте" и ядерной войне. Видео
Ищенко о покупке своих же территорий, "маргиналах, квакающих на болоте" и ядерной войне. Видео - 29.03.2023 Украина.ру
Ищенко о покупке своих же территорий, "маргиналах, квакающих на болоте" и ядерной войне. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 29.03.2023
2023-03-29T14:38
2023-03-29T14:41
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
индия
потолок цен
сша
европа
ядерное оружие
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:20 - О заявлении Индии присоединиться к потолку цен и ответных действиях России;03:00 - В чём опасность для государства от ура-патриотов? 10:00 – О предложении продать России её новые регионы; 20:00 - Возможен ли мир без мирового гегемона, и кто будет следующим? 32:00 – Война чужими руками: как сделать больно США минуя ядерный фактор? 38:00 – О заявлении Дональда Трампа прекратить боевые действия за сутки; 43:00 – Возможно ли размещение западного ядерного оружия на Украине?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, индия, потолок цен, сша, европа, ядерное оружие, дональд трамп, польша, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, Индия, потолок цен, США, Европа, Ядерное оружие, Дональд Трамп, Польша

Ищенко о покупке своих же территорий, "маргиналах, квакающих на болоте" и ядерной войне. Видео

14:38 29.03.2023 (обновлено: 14:41 29.03.2023)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:20 - О заявлении Индии присоединиться к потолку цен и ответных действиях России;
03:00 - В чём опасность для государства от ура-патриотов?
10:00 – О предложении продать России её новые регионы;
20:00 - Возможен ли мир без мирового гегемона, и кто будет следующим?
32:00 – Война чужими руками: как сделать больно США минуя ядерный фактор?
38:00 – О заявлении Дональда Трампа прекратить боевые действия за сутки;
43:00 – Возможно ли размещение западного ядерного оружия на Украине?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОИндияпотолок ценСШАЕвропаЯдерное оружиеДональд ТрампПольша
 
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