Ищенко о покупке своих же территорий, "маргиналах, квакающих на болоте" и ядерной войне. Видео
14:38 29.03.2023 (обновлено: 14:41 29.03.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:20 - О заявлении Индии присоединиться к потолку цен и ответных действиях России;
03:00 - В чём опасность для государства от ура-патриотов?
10:00 – О предложении продать России её новые регионы;
20:00 - Возможен ли мир без мирового гегемона, и кто будет следующим?
32:00 – Война чужими руками: как сделать больно США минуя ядерный фактор?
38:00 – О заявлении Дональда Трампа прекратить боевые действия за сутки;
43:00 – Возможно ли размещение западного ядерного оружия на Украине?
03:00 - В чём опасность для государства от ура-патриотов?
10:00 – О предложении продать России её новые регионы;
20:00 - Возможен ли мир без мирового гегемона, и кто будет следующим?
32:00 – Война чужими руками: как сделать больно США минуя ядерный фактор?
38:00 – О заявлении Дональда Трампа прекратить боевые действия за сутки;
43:00 – Возможно ли размещение западного ядерного оружия на Украине?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko