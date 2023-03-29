https://ukraina.ru/20230329/1044828584.html

Сергей Марков: Запад создает на Украине православный ИГИЛ*, который должен устраивать теракты в Москве

Сергей Марков: Запад создает на Украине православный ИГИЛ*, который должен устраивать теракты в Москве - 29.03.2023 Украина.ру

Сергей Марков: Запад создает на Украине православный ИГИЛ*, который должен устраивать теракты в Москве

Захват лавры в Киеве нужен, чтобы через пять лет молодые украинские ребята обвязывались поясами шахида и взрывали себя в московском метро, считает директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков

2023-03-29T15:19

2023-03-29T15:19

2023-03-29T17:10

интервью

украина

запад

игил

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что если Украина потерпит поражение в Бахмуте, то народ страны и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Москвой.— Сергей Александрович, означает ли это, что Запад и украинское общество устали от войны и готовы к компромиссу?— Нет, не наступила. Зеленский пытается в какой-то мере оправдать в глазах американской администрации интенсивные боевые действия и очень высокие потери живой силы и техники ВСУ в боях за Бахмут.Его терминология является фальшивой. Вашингтон не подталкивает Зеленского к чему-либо. Зеленский пытается делать вид, что он независимый президент независимой Украины.Но никакой независимой Украины не существует. Начиная с 2014 года она оккупирована спецслужбами США и Британии, которые выступают в роли диктатора, а Зеленский — марионетка в руках этих спецслужб и выполняет их приказы. И решение воевать за Бахмут или нет принимает Пентагон, а не Зеленский.Зеленский может предложить или попросить, что он и сделал в отношении Бахмута, но окончательное решение принимают совсем другие люди.Что касается желания США пойти на заморозку конфликта после потери Бахмута и даже Славянска и Краматорска, то этого не будет. Вашингтон согласится на это только, если Россия установит контроль над двумя-тремя ключевыми русскими городами Украины. Это с юга на север Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепр, Харьков. Если Россия установит над этими городами контроль, тогда у США будет стимул к переговорным процессам.Пока США думают, что у них все хорошо. Убиты уже сотни тысяч украинских солдат, что является гарантией, по мнению Вашингтона, того, что на Украине никогда не будут любить Россию.- Давайте поговорим о конфликте вокруг Киево-Печерской Лавры. Какие цели здесь преследует Запад?- Есть несколько факторов единства народов России и Украины, которые составляют основу русского народа. Это религия, история и язык. Задача – методом политического террора сделать из Украинской православной церкви секту типа православного ИГИЛА*.- Все же УПЦ лояльно относилась к режиму Зеленского.- Это их ошибка. Режим Зеленского – сатанинский по своей религиозной природе, поскольку ориентирован на максимальное искоренение православного христианства. Попытка найти компромисс с дьяволом не удалась.Это все религиозные, а не политологические термины. Но с точки зрения политологии им нужна не просто лояльность. Они хотят устроить религиозную войну между русскими и украинцами, поэтому нужна злобная террористическая банда, а не церковь.Захват Лавры осуществляется для того, чтобы через пять лет молодые украинские ребята обвязывались поясами шахида и взрывали себя в московском метро.- Но будет ли существовать Украина через пять лет?- Американцы хотят, чтобы она существовала как злобная анти-Россия. Может быть, она будет существовать как маленькая Украина в составе Львова и Тернополя. Думаю, это оптимальный вариант.* Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20230327/1044765744.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, запад, игил