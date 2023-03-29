https://ukraina.ru/20230329/1044819244.html

Космическое беспамятство. Неонацисты посмертно стравили первых космонавтов Земли и Украины

Космическое беспамятство. Неонацисты посмертно стравили первых космонавтов Земли и Украины - 29.03.2023 Украина.ру

Космическое беспамятство. Неонацисты посмертно стравили первых космонавтов Земли и Украины

Из Киева пришло очередное сообщение, которому даже трудно подобрать определение: проспект Юрия Гагарина в столице Украины переименовали в честь Леонида Каденюка

2023-03-29T13:11

2023-03-29T13:11

2023-03-29T13:12

владимир скачко

эксклюзив

украина

космонавты

космос

память

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Случилось это, как сказано на сайте Киевгорсовета, "в целях деколонизации столичной топонимики".Сказано также, что новое название было выбрано в ходе электронного голосования, в ходе которого предложение присвоить проспекту имя украинского летчика-испытателя, первого и единственного космонавта Украины, поддержали более 21 тысячи украинцев.Но получилось-то по сути еще страшнее: первого космонавта Земли стравили с первым космонавтом Украины. Посмертно.Ни тот, ни другой не могут ответить: Гагарин погиб 55 лет назад, 27 марта, Каденюк умер 5 лет назад — 31 января. Умер тихо и совершенно по-земному: через три дня после своего 67-летия, 31 января 2018 года? во время утренней пробежки в парке Киева. Как потом установили врачи, Леонид скончался от сердечного приступа. Причем прохожие, увидевшие, как человеку стало плохо, вызвали скорую. Но она приехала со страшным опозданием — полным ходом шла медицинская реформа американки Ульяны Супрун, убивавшая бесплатную медицину и перераспределявшая денежные потоки в этой сфере, и не до космонавтов было "реформаторам". Реанимационные мероприятия в больнице ни к чему не привели. Зато потом дали возможность первым лицам Украина публично и натужно поскорбеть на похоронах, засветиться и отметиться, так сказать, и на этой тризне смерти.Но уже тогда, 5 лет назад, трудно было отделаться от мысли, что первого космонавта Украины мало что держало на этой земле. Разве что вторая жена и сын, а всех остальных близких родственников он к тому времени потерял буквально за пару-тройку лет до этого. Сначала от инфаркта умер его старший брат, потом ушли из жизни мать и брат-близнец.Года за три до смерти Леонид Каденюк в интервью сказал: "В космосе особо осознаешь, как несовершенно человеческое общество". Почти провидчески получилось и о себе — он как чувствовал, что ему несдобровать после кончины.Я встречался с первым космонавтом во время его работы в Верховной Раде. Скромный, приличный и самодостаточный человек был. Явно тяготился любым дежурным вниманием медийщиков к своей персоне, говорил тихо, взвешенно, по делу. Как-то он рассказал: "Биологическая жизнь на нашей планете существует благодаря идеальным для этого физическим условиям. Американский астронавт Джон Гленн, слетавший второй раз в космос в возрасте 77 лет, сказал: "Когда смотришь в иллюминатор космического корабля и видишь сотворённое, после этого не верить в Бога невозможно".Сам первый космонавт верил в то, что во Вселенной могут существовать другие формы жизни, и что окружающее нас пространство многомерное. "В космосе я так его и воспринимал — многомерным. Такое оно на самом деле и есть. Наука говорит об этом. И когда мы научимся использовать это в космических полетах, сможем значительно быстрее перемещаться во Вселенной и, может быть, даже из одного времени в другое", — предполагал Каденюк, еще не зная, что жить ему осталось очень мало.Но при этом он все равно очень заботился о жизни земной. Не хотел, чтобы Земля исчезла, а люди переселились в новые миры во Вселенной. "Земля — идеальное место жительства, и сейчас, когда говорят о том, что нужно перелетать на другие планеты, я утверждаю, что надо беречь свою планету, и делать всё, чтобы не уничтожить жизнь на ней. Цивилизационный процесс углубляет пропасть между природой и человеком — этого нельзя допускать", — утверждал Каденюк.И вот уж действительно космонавты, наверное, из космоса видят на земле что-то такое, что расширяет их как минимум чувственное восприятие земли. Каденюк, похоже, точно чувствовал, что никому в его родной стране не нужны ни космос, ни его работа там. И что его забудут за ненадобностью. Потому что заняты-то люди совсем другим: простые граждане Украины выживают, а те кто, не стесняясь, называют себя "элитой", пилят и разворовывают бюджеты, набивают карманы и совершенно равнодушно и цинично плюют на головы сограждан. Земная Украина, очень земная — все больше опускается в преисподнюю.И действительно: после смерти начались пляски на могиле и вокруг его имени. Вскинулись все политические авантюристы, предприимчивые спекулянты и банальные аферисты. Среди них оказался и нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который и себе заработал немного политических дивидендов. При этом первое время казалось, что вполне заслуженно: вскоре после избрания Зеленского кто-то сообщил ему, что могила первого космонавта уже два года не благоустроена. На ней стоит скромный крест, потому что у семьи просто нет средств на памятник.Зеленский возопил на своей странице в "Facebook"*: "Нам должно быть за это стыдно. Мы очень часто начинаем ценить своих героев только после того, как они уходят от нас. А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда". И напомнил своим подчиненным: "Насколько мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством".Проект памятника-мемориала действительно был уже разработан, а реализацию было запланировано оплатить из госбюджета. Но тут подвернулась президентская кампания, одни уходили, по обыкновению воруя напоследок даже скрепки и туалетную бумагу в офисе на Банковой, другие только приходили – и еще не вполне комфортно присосались.Но все же в декабре 2020 года на могиле Каденюка был открыт очень достойный памятник известного не только в Украине художника-монументалиста Анатолия Гайдамаки. Обустроили само место погребения. На мероприятии присутствовал президент Зеленский и сказал вполне здравые и правильные человеческие слова. И о космонавте, и о космической отрасли Украины, которая к тому времени форсировано загибалась. "Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память. Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так – нужно чествовать историю. Это обязанность государства", – сказал Зеленский.Потом стало известно, что памятник частично установлен как бы за личные средства президента, работников его офиса и Кабинета министров – раскошелились ребятки для сопричастности с неземным.Более того, Зеленский пообщался с семьей Каденюка и пообещал жене космонавта Вере Каденюк посодействовать в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства. И о помощи в борьбе с аферистами. Потому что через пару месяцев после смерти космонавта стало известно, что семью первого космонавта — вдову и сына — ждала судебная тяжба с авантюристами, которые хотят отжать у вдовы и сына квартиру. То есть переоформить на себя полученную в дар от государства в конце 90-х скромную квартиру на бульваре Леси Украинки в Киеве. Это хорошее место, потому после смерти космонавта стравили его сыновей – Дмитрия Каденюка от второго брака и Владимира Колеватова от первого, которому будто бы перед смертью космонавт и завещал все свое движимое и недвижимое имущество.Некий ловкач обратился в нотариат с заявлением об этом, и полиция по заявлению сына Дмитрия, разумеется, начала расследование по статье 358 УК Украины (подделка и использование заведомо поддельных документов). Сын же Владимир, как выяснилось, ни сном, ни духом не знал об афере.Все обошлось, аферистов урезонили. Но многие тогда в Украине подумали, что от только что вовсю отреформированной полиции всего можно ждать: если ей заплатят, так она вообще признает, что Каденюк и в космос не летал.Но Каденюк летал. В ноябре-декабре 1997 года он на американском шаттле "Колумбия" совершил 16-дневный полет и навсегда вошел в историю мировой космонавтики. И один из немногих действительно вполне заслужил звание "Герой Украины". Потом, после полета, он стал советником президента Леонида Кучмы по вопросам авиации и космоса и возглавил управление авиации войск ПВО. В 2002 году стал народным депутатом Украины и зампредом парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, а в январе 2011 года — советником премьер-министра Николая Азарова по вопросам авиации и космонавтики.Но после госпереворота 2014 года Каденюк сам отошел от дел. И потому так и не стал в Украине эталонной и даже образцово символической фигурой для нее, для ее новой современной не придуманной, а настоящей истории Украины. Сам из семьи сельских учителей села Клишковцы Хотинского района Черновицкой области, он без всякого блата и протекции прошел весь путь от военного летчика до космонавта и таки покорил Вселенную. И при этом был настоящим патриотом своей Украины в нормальном смысле этого слова. Во время полета он даже будил своих коллег гимном Украины, который сам выбрал своей позывной мелодией. И с Украиной он первым наладил связь из космоса.Так в чем же причина равнодушия к его памяти и полузабвению? Чем он не устроил и "зеленую" власть, и состоящих у нее на службе нынешних записных укро-патриотов и неонацистов, вместе гужующих по несчастной ограбленной стране?Трудно сказать. Может быть, тем, что до 1995 года был гражданином России и служил там в ВВС, дослужившись до полковника, а в Украину вернулся лишь когда стало известно, что США могут отправить украинца в космос. Но он это место в космосе заслужил. По словам Каденюка, о космосе он мечтал с детства, когда в третьем классе услышал о полете Юрия Гагарина. И кандидатом в космонавты стал еще при СССР — одним из тех 9 счастливчиков, которых выбрали из 254 других кандидатов.А может, потому что резко критиковал действия властей, которые убивали украинскую космонавтику в угоду новым западным хозяевам, которым не нужен был украинский космический конкурент. "Я человек патриотических убеждений. Будь после распада Союза надежда на полет космонавта от Украины, я, не задумываясь, сразу вернулся бы на родину. И когда узнал о готовящейся экспедиции на шаттле с участием украинца, так и поступил. После распада Союза в Украине осталась 1/3 космического потенциала СССР. Не воспользоваться этим было бы преступлением. Но государство выделяет очень мало средств. Наша отрасль практически работает в автономном режиме, без поддержки государства", — сетовал Каденюк как-то журналистам.И не зря сетовал: сегодня украинская космонавтика и ракетостроение практически безвозвратно уничтожены.А может, еще и потому, что был он просто порядочным человеком, а не манкуртом, не помнящим ни родства, ни братства и сервильно подстраивающимся под сиюминутную конъюнктуру. Он, к примеру, выступил против переноса в Украине Дня космонавтики с 12 апреля, на дату начала своего полета – 19 ноября. И остался верен памяти человека, который вдохновил его в детстве. "Гагарина никем не заменить. Это действительно 12 апреля началась новая эра в истории человечества. Это всемирный праздник. И то, что полетел Юрий Гагарин, это советский человек, но это впервые в истории человечества, и от этого никуда не деться", — сказал Каденюк, когда потребовалось его мнение о переносе Дня космонавтики.И пока был жив Каденюк, кощунствовать над памятью не решались долго. А теперь вот решились. И, припомнив все "ватно-москальские" выходки, осудили-таки и обрекли на варварство и манкуртизм под видом патриотизма и "восстановления исторической справедливости". И конечно же, следующий этап – это упразднение всеобщего Дня космонавтики и установление украинского дня покорения Космоса – некому больше протестовать, он один был такой…И еще: Космос нельзя испачкать земной грязью – он далек и безбрежен, грязи не хватит. А вот космонавтов можно. Особенно когда они ответить не могут. Это и называется зачистка: когда не совести нет, а исчезло даже место, где она должна быть.Но, с другой стороны, вот это, может быть, и есть страшное спасение первого украинского космонавта — в том, что он "улетел за край" и из "того" — его — времени уже не может вернуться в "это" — нынешнее. Чтобы увидеть Украину в ее нынешнем плачевном состоянии. И уж, конечно, многим очень трудно поверить в Бога. И в то, что люди верят в него в Украине, после всего, что они же сделали и со страной, и со своей жизнью.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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владимир скачко, эксклюзив, украина, космонавты, космос, память