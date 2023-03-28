Будет ли наступление ВСУ, ответ Запада на ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 марта
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Ситуация на фронте
Сейчас российские войска продвигаются на разных направлениях. На линии Сватово — Кременная продвинулись на полкилометра, но, учитывая специфику боевых действий, это большое расстояние, говорит капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.
Что касается наступления ВСУ, им сейчас не до этого. А российские силы после отхода на другой берег Днепра и из Харьковской области свою оборону укрепили, отмечает эксперт.
"Мы выматываем врага, вымывая из его рядов матерых нацистов и офицерские кадры (с которыми у них совсем плохо). Если они недоучившихся курсантов назначают лейтенантами и отправляют на фронт, никакие натовские советники не могут", – заявил Дандыкин.
В целом, отмечает он, сейчас российские войска ведут активную оборону. Атакуют не только на Сватово — Кременной, но и на Харьковском направлении: подходят, а это дорога на Изюм, Балаклею и все города, которые мы оставили.
"Наши неудачи под Харьковом и Херсоном были связаны с тем, что наша оборона была недостаточно плотной. Теперь у нас есть 318 тысяч человек. Их можно назвать нормальным бойцами. Они имеют опыт, многие из них награждены", – сообщил военный эксперт.
08:17Василий Дандыкин: ВСУ смогут перейти в наступление на Россию, только если НАТО даст им шапки-невидимкиРоссийские войска в ходе СВО продвигаются на разных направлениях. Да, на линии Сватово — Кременная мы продвинулись на полкилометра, но, учитывая специфику боевых действий, это большое расстояние.
Будущее наступление ВСУ
Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о возможном наступлении ВСУ.
Сейчас их наступлению не способствует обстановка на местах и ситуация с поставками западного оружия. Часть этого вооружения запаздывает, а часть оказалась не такой, как им это обещали. Все это подрывает возможности Украины к наступлению.
При этом, уверен эксперт, нельзя сбрасывать со счетов, что они попытаются нанести несколько рассекающих ударов, потому что оружие к ним все равно поступает.
Но где и когда произойдёт наступление – большой вопрос.
Во-первых, сейчас складываются благоприятные погодные условия. Во-вторых, западные спонсоры Украины требуют от нее наступления, потому что они потратили огромные деньги.
"Сама Украина говорит, что им нужно как минимум выйти к границам Крыма, чтобы рассечь территорию надвое и отбросить российские войска чуть ли не до Мариуполя. Западные страны тоже говорят, что у Украины сейчас нет козырных карт, с которыми можно вести переговоры с Россией.
Если вести переговоры про статус-кво, то Украина будет проигравшей стороной", – заявил Анпилогов.
17:46Алексей Анпилогов: ВСУ ударят по России с двух направлений, после чего США будет ждать новый ВьетнамНесмотря на серьезное насыщение украинской армии бронетехникой и средствами артиллерийской поддержки вроде "Хаймарсов", у противника по классике отсутствует главная составляющая успешного наступления – господство в воздухе. И достичь господства в воздухе Украине будет крайне трудно
Россия, Запад и ядерное оружие в Белоруссии
Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, кандидат политических наук Всеволод Шимов рассказал, как размещение российского ядерного оружия в Белоруссии повлияет на отношения с Западом.
Сигнал, считает Шимов, достаточно прост. На Западе много говорят о сдерживании России. Разместив ядерное оружие в Белоруссии, Россия тоже пытается сдерживать Запад в его натиске на постсоветское пространство.
"По сути, это ещё один удар по однополярному миропорядку, который сложился по итогам распада СССР. Но, конечно, речь не идёт о восстановлении геополитической мощи СССР.
Тем не менее, Белоруссия и Калининградская область становятся стратегическими узлами российской обороны на западном направлении и создают серьёзную угрозу для восточного фланга НАТО – Польши и страны Прибалтики", – отметил политолог.
В то же время вполне возможно, что после этого шага Запад пойдёт на дополнительную милитаризацию как Украины, так и других восточноевропейских стран.
"Мы входим в период международной эскалации, в чем-то напоминающей противостояние времён Холодной войны", – сообщил Шимов.
16:36Всеволод Шимов: В ответ на действия России Запад может разместить ядерное оружие в ПольшеЧем ответит Запад на действия России и уменьшит ли НАТО поставки вооружений Киеву, изданию Украина.ру рассказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, кандидат политических наук Всеволод Шимов