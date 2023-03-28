https://ukraina.ru/20230328/1044810865.html

Будет ли наступление ВСУ, ответ Запада на ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 марта

Будет ли наступление ВСУ, ответ Запада на ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 марта - 28.03.2023 Украина.ру

Будет ли наступление ВСУ, ответ Запада на ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 марта

Украина.ру, 28.03.2023

2023-03-28T18:26

2023-03-28T18:26

2023-03-28T18:26

эксклюзив

всеволод шимов

белоруссия

запад

украина

россия

ядерное оружие

алексей анпилогов

всу

наступление

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Ситуация на фронтеСейчас российские войска продвигаются на разных направлениях. На линии Сватово — Кременная продвинулись на полкилометра, но, учитывая специфику боевых действий, это большое расстояние, говорит капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.Что касается наступления ВСУ, им сейчас не до этого. А российские силы после отхода на другой берег Днепра и из Харьковской области свою оборону укрепили, отмечает эксперт."Мы выматываем врага, вымывая из его рядов матерых нацистов и офицерские кадры (с которыми у них совсем плохо). Если они недоучившихся курсантов назначают лейтенантами и отправляют на фронт, никакие натовские советники не могут", – заявил Дандыкин.В целом, отмечает он, сейчас российские войска ведут активную оборону. Атакуют не только на Сватово — Кременной, но и на Харьковском направлении: подходят, а это дорога на Изюм, Балаклею и все города, которые мы оставили."Наши неудачи под Харьковом и Херсоном были связаны с тем, что наша оборона была недостаточно плотной. Теперь у нас есть 318 тысяч человек. Их можно назвать нормальным бойцами. Они имеют опыт, многие из них награждены", – сообщил военный эксперт.Будущее наступление ВСУВоенный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о возможном наступлении ВСУ.Сейчас их наступлению не способствует обстановка на местах и ситуация с поставками западного оружия. Часть этого вооружения запаздывает, а часть оказалась не такой, как им это обещали. Все это подрывает возможности Украины к наступлению.При этом, уверен эксперт, нельзя сбрасывать со счетов, что они попытаются нанести несколько рассекающих ударов, потому что оружие к ним все равно поступает.Но где и когда произойдёт наступление – большой вопрос.Во-первых, сейчас складываются благоприятные погодные условия. Во-вторых, западные спонсоры Украины требуют от нее наступления, потому что они потратили огромные деньги."Сама Украина говорит, что им нужно как минимум выйти к границам Крыма, чтобы рассечь территорию надвое и отбросить российские войска чуть ли не до Мариуполя. Западные страны тоже говорят, что у Украины сейчас нет козырных карт, с которыми можно вести переговоры с Россией.Если вести переговоры про статус-кво, то Украина будет проигравшей стороной", – заявил Анпилогов.Россия, Запад и ядерное оружие в БелоруссииСоветник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, кандидат политических наук Всеволод Шимов рассказал, как размещение российского ядерного оружия в Белоруссии повлияет на отношения с Западом.Сигнал, считает Шимов, достаточно прост. На Западе много говорят о сдерживании России. Разместив ядерное оружие в Белоруссии, Россия тоже пытается сдерживать Запад в его натиске на постсоветское пространство."По сути, это ещё один удар по однополярному миропорядку, который сложился по итогам распада СССР. Но, конечно, речь не идёт о восстановлении геополитической мощи СССР.Тем не менее, Белоруссия и Калининградская область становятся стратегическими узлами российской обороны на западном направлении и создают серьёзную угрозу для восточного фланга НАТО – Польши и страны Прибалтики", – отметил политолог.В то же время вполне возможно, что после этого шага Запад пойдёт на дополнительную милитаризацию как Украины, так и других восточноевропейских стран."Мы входим в период международной эскалации, в чем-то напоминающей противостояние времён Холодной войны", – сообщил Шимов.

https://ukraina.ru/20230328/1044774212.html

https://ukraina.ru/20230328/1044807367.html

https://ukraina.ru/20230328/1044803335.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всеволод шимов, белоруссия, запад, украина, россия, ядерное оружие, алексей анпилогов, всу, наступление, контрнаступление