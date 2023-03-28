Будет ли наступление ВСУ, ответ Запада на ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 марта - 28.03.2023 Украина.ру
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Будет ли наступление ВСУ, ответ Запада на ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 марта
Будет ли наступление ВСУ, ответ Запада на ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 марта - 28.03.2023 Украина.ру
Будет ли наступление ВСУ, ответ Запада на ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 марта
Украина.ру, 28.03.2023
2023-03-28T18:26
2023-03-28T18:26
эксклюзив
всеволод шимов
белоруссия
запад
украина
россия
ядерное оружие
алексей анпилогов
всу
наступление
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Ситуация на фронтеСейчас российские войска продвигаются на разных направлениях. На линии Сватово — Кременная продвинулись на полкилометра, но, учитывая специфику боевых действий, это большое расстояние, говорит капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.Что касается наступления ВСУ, им сейчас не до этого. А российские силы после отхода на другой берег Днепра и из Харьковской области свою оборону укрепили, отмечает эксперт."Мы выматываем врага, вымывая из его рядов матерых нацистов и офицерские кадры (с которыми у них совсем плохо). Если они недоучившихся курсантов назначают лейтенантами и отправляют на фронт, никакие натовские советники не могут", – заявил Дандыкин.В целом, отмечает он, сейчас российские войска ведут активную оборону. Атакуют не только на Сватово — Кременной, но и на Харьковском направлении: подходят, а это дорога на Изюм, Балаклею и все города, которые мы оставили."Наши неудачи под Харьковом и Херсоном были связаны с тем, что наша оборона была недостаточно плотной. Теперь у нас есть 318 тысяч человек. Их можно назвать нормальным бойцами. Они имеют опыт, многие из них награждены", – сообщил военный эксперт.Будущее наступление ВСУВоенный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о возможном наступлении ВСУ.Сейчас их наступлению не способствует обстановка на местах и ситуация с поставками западного оружия. Часть этого вооружения запаздывает, а часть оказалась не такой, как им это обещали. Все это подрывает возможности Украины к наступлению.При этом, уверен эксперт, нельзя сбрасывать со счетов, что они попытаются нанести несколько рассекающих ударов, потому что оружие к ним все равно поступает.Но где и когда произойдёт наступление – большой вопрос.Во-первых, сейчас складываются благоприятные погодные условия. Во-вторых, западные спонсоры Украины требуют от нее наступления, потому что они потратили огромные деньги."Сама Украина говорит, что им нужно как минимум выйти к границам Крыма, чтобы рассечь территорию надвое и отбросить российские войска чуть ли не до Мариуполя. Западные страны тоже говорят, что у Украины сейчас нет козырных карт, с которыми можно вести переговоры с Россией.Если вести переговоры про статус-кво, то Украина будет проигравшей стороной", – заявил Анпилогов.Россия, Запад и ядерное оружие в БелоруссииСоветник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, кандидат политических наук Всеволод Шимов рассказал, как размещение российского ядерного оружия в Белоруссии повлияет на отношения с Западом.Сигнал, считает Шимов, достаточно прост. На Западе много говорят о сдерживании России. Разместив ядерное оружие в Белоруссии, Россия тоже пытается сдерживать Запад в его натиске на постсоветское пространство."По сути, это ещё один удар по однополярному миропорядку, который сложился по итогам распада СССР. Но, конечно, речь не идёт о восстановлении геополитической мощи СССР.Тем не менее, Белоруссия и Калининградская область становятся стратегическими узлами российской обороны на западном направлении и создают серьёзную угрозу для восточного фланга НАТО – Польши и страны Прибалтики", – отметил политолог.В то же время вполне возможно, что после этого шага Запад пойдёт на дополнительную милитаризацию как Украины, так и других восточноевропейских стран."Мы входим в период международной эскалации, в чем-то напоминающей противостояние времён Холодной войны", – сообщил Шимов.
https://ukraina.ru/20230328/1044774212.html
https://ukraina.ru/20230328/1044807367.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, всеволод шимов, белоруссия, запад, украина, россия, ядерное оружие, алексей анпилогов, всу, наступление, контрнаступление
Эксклюзив, Всеволод Шимов, Белоруссия, Запад, Украина, Россия, Ядерное оружие, Алексей Анпилогов, ВСУ, наступление, контрнаступление

Будет ли наступление ВСУ, ответ Запада на ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 марта

18:26 28.03.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP / Libkos
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Ситуация на фронте
Сейчас российские войска продвигаются на разных направлениях. На линии Сватово — Кременная продвинулись на полкилометра, но, учитывая специфику боевых действий, это большое расстояние, говорит капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.
Что касается наступления ВСУ, им сейчас не до этого. А российские силы после отхода на другой берег Днепра и из Харьковской области свою оборону укрепили, отмечает эксперт.
"Мы выматываем врага, вымывая из его рядов матерых нацистов и офицерские кадры (с которыми у них совсем плохо). Если они недоучившихся курсантов назначают лейтенантами и отправляют на фронт, никакие натовские советники не могут", – заявил Дандыкин.
В целом, отмечает он, сейчас российские войска ведут активную оборону. Атакуют не только на Сватово — Кременной, но и на Харьковском направлении: подходят, а это дорога на Изюм, Балаклею и все города, которые мы оставили.
"Наши неудачи под Харьковом и Херсоном были связаны с тем, что наша оборона была недостаточно плотной. Теперь у нас есть 318 тысяч человек. Их можно назвать нормальным бойцами. Они имеют опыт, многие из них награждены", – сообщил военный эксперт.
Василий Дандыкин интервью
08:17
Василий Дандыкин: ВСУ смогут перейти в наступление на Россию, только если НАТО даст им шапки-невидимкиРоссийские войска в ходе СВО продвигаются на разных направлениях. Да, на линии Сватово — Кременная мы продвинулись на полкилометра, но, учитывая специфику боевых действий, это большое расстояние.
Будущее наступление ВСУ
Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о возможном наступлении ВСУ.
Сейчас их наступлению не способствует обстановка на местах и ситуация с поставками западного оружия. Часть этого вооружения запаздывает, а часть оказалась не такой, как им это обещали. Все это подрывает возможности Украины к наступлению.
При этом, уверен эксперт, нельзя сбрасывать со счетов, что они попытаются нанести несколько рассекающих ударов, потому что оружие к ним все равно поступает.
Но где и когда произойдёт наступление – большой вопрос.
Во-первых, сейчас складываются благоприятные погодные условия. Во-вторых, западные спонсоры Украины требуют от нее наступления, потому что они потратили огромные деньги.
"Сама Украина говорит, что им нужно как минимум выйти к границам Крыма, чтобы рассечь территорию надвое и отбросить российские войска чуть ли не до Мариуполя. Западные страны тоже говорят, что у Украины сейчас нет козырных карт, с которыми можно вести переговоры с Россией.
Если вести переговоры про статус-кво, то Украина будет проигравшей стороной", – заявил Анпилогов.
Алексей Анпилогов интервью
17:46
Алексей Анпилогов: ВСУ ударят по России с двух направлений, после чего США будет ждать новый ВьетнамНесмотря на серьезное насыщение украинской армии бронетехникой и средствами артиллерийской поддержки вроде "Хаймарсов", у противника по классике отсутствует главная составляющая успешного наступления – господство в воздухе. И достичь господства в воздухе Украине будет крайне трудно
Россия, Запад и ядерное оружие в Белоруссии
Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, кандидат политических наук Всеволод Шимов рассказал, как размещение российского ядерного оружия в Белоруссии повлияет на отношения с Западом.
Сигнал, считает Шимов, достаточно прост. На Западе много говорят о сдерживании России. Разместив ядерное оружие в Белоруссии, Россия тоже пытается сдерживать Запад в его натиске на постсоветское пространство.
"По сути, это ещё один удар по однополярному миропорядку, который сложился по итогам распада СССР. Но, конечно, речь не идёт о восстановлении геополитической мощи СССР.
Тем не менее, Белоруссия и Калининградская область становятся стратегическими узлами российской обороны на западном направлении и создают серьёзную угрозу для восточного фланга НАТО – Польши и страны Прибалтики", – отметил политолог.
В то же время вполне возможно, что после этого шага Запад пойдёт на дополнительную милитаризацию как Украины, так и других восточноевропейских стран.
"Мы входим в период международной эскалации, в чем-то напоминающей противостояние времён Холодной войны", – сообщил Шимов.
Всеволод Шимов интервью
16:36
Всеволод Шимов: В ответ на действия России Запад может разместить ядерное оружие в ПольшеЧем ответит Запад на действия России и уменьшит ли НАТО поставки вооружений Киеву, изданию Украина.ру рассказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, кандидат политических наук Всеволод Шимов
 
ЭксклюзивВсеволод ШимовБелоруссияЗападУкраинаРоссияЯдерное оружиеАлексей АнпилоговВСУнаступлениеконтрнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
18:26Будет ли наступление ВСУ, ответ Запада на ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 марта
18:20Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы
18:19Танки прибыли, желто-голубой беспилотник в Новой Москве. Итоги 28 марта на Украине
18:01Сергей Храпач о ядерных арсеналах РФ в Белоруссии: Теперь Запад задумается, поставлять ли оружие Украине
18:00Украинская богиня родом из Сталино
17:57В обход России: Вучич заявил, что Сербия планирует закупать газ в Греции через Болгарию
17:46Алексей Анпилогов: ВСУ ударят по России с двух направлений, после чего США будет ждать новый Вьетнам
17:44"Слава Украине": беспилотник ВСУ долетел до Новой Москвы
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