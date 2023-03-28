Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео - 28.03.2023 Украина.ру
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Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео
Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео - 28.03.2023 Украина.ру
Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 28.03.2023
2023-03-28T15:54
2023-03-28T15:54
александр агеев
россия
украина
сво
франция
беспорядки
белоруссия
сша
санкции
регионы
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Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о причинах и экономических последствиях беспорядков во Франции, а также об организации свободной экономической зоны в новых регионах России и о глубинных причинах экономического сдерживания Китая силами США: 00:34 - О беспорядках во Франции и экономических последствиях; 03:19 - Решение России о размещении тактического ядерное оружие в Белоруссии: насколько серьёзные санкционные последствия испытает Минск? 08:04 – Какие возможности открывает организация свободной экономической зоны в новых регионах РФ? 09:43 - Экономическое и стратегическое партнёрство Росии и Китая: способны ли США создать серьёзные препятствия? 15:01 – О глубинных причинах экономического сдерживания Китая силами США. Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. Кроме того, кабмин на заседании одобрил возможность установления налоговых льгот, в том числе по налогам на прибыль, имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также члены кабмина одобрили законопроект о внесении корреспондирующих изменений в действующие нормы федеральных законов регионов для приведения их в соответствие с положениями проекта федерального закона о СЭЗ.
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александр агеев, россия, украина, сво, франция, беспорядки, белоруссия, сша, санкции, регионы, китай, видео
Александр Агеев, Россия, Украина, СВО, Франция, Беспорядки, Белоруссия, США, санкции, регионы, Китай

Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео

15:54 28.03.2023
 
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Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о причинах и экономических последствиях беспорядков во Франции, а также об организации свободной экономической зоны в новых регионах России и о глубинных причинах экономического сдерживания Китая силами США:
00:34 - О беспорядках во Франции и экономических последствиях;
03:19 - Решение России о размещении тактического ядерное оружие в Белоруссии: насколько серьёзные санкционные последствия испытает Минск?
08:04 – Какие возможности открывает организация свободной экономической зоны в новых регионах РФ?
09:43 - Экономическое и стратегическое партнёрство Росии и Китая: способны ли США создать серьёзные препятствия?
15:01 – О глубинных причинах экономического сдерживания Китая силами США.
Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. Кроме того, кабмин на заседании одобрил возможность установления налоговых льгот, в том числе по налогам на прибыль, имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также члены кабмина одобрили законопроект о внесении корреспондирующих изменений в действующие нормы федеральных законов регионов для приведения их в соответствие с положениями проекта федерального закона о СЭЗ.
 
Александр АгеевРоссияУкраинаСВОФранцияБеспорядкиБелоруссияСШАсанкциирегионыКитай
 
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