https://ukraina.ru/20230328/1044801590.html

Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео

Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео - 28.03.2023 Украина.ру

Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео

Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 28.03.2023

2023-03-28T15:54

2023-03-28T15:54

2023-03-28T15:54

александр агеев

россия

украина

сво

франция

беспорядки

белоруссия

сша

санкции

регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1c/1044801349_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3326082d3d27fca8fd1c4d17239282ec.jpg

Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о причинах и экономических последствиях беспорядков во Франции, а также об организации свободной экономической зоны в новых регионах России и о глубинных причинах экономического сдерживания Китая силами США: 00:34 - О беспорядках во Франции и экономических последствиях; 03:19 - Решение России о размещении тактического ядерное оружие в Белоруссии: насколько серьёзные санкционные последствия испытает Минск? 08:04 – Какие возможности открывает организация свободной экономической зоны в новых регионах РФ? 09:43 - Экономическое и стратегическое партнёрство Росии и Китая: способны ли США создать серьёзные препятствия? 15:01 – О глубинных причинах экономического сдерживания Китая силами США. Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. Кроме того, кабмин на заседании одобрил возможность установления налоговых льгот, в том числе по налогам на прибыль, имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также члены кабмина одобрили законопроект о внесении корреспондирующих изменений в действующие нормы федеральных законов регионов для приведения их в соответствие с положениями проекта федерального закона о СЭЗ.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр агеев, россия, украина, сво, франция, беспорядки, белоруссия, сша, санкции, регионы, китай, видео