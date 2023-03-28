https://ukraina.ru/20230328/1044801590.html
Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео
Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео - 28.03.2023 Украина.ру
Новый миропорядок на руинах: Агеев о ядерном оружии и о том, чем закончится новая холодная война. Видео
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 28.03.2023
2023-03-28T15:54
2023-03-28T15:54
2023-03-28T15:54
александр агеев
россия
украина
сво
франция
беспорядки
белоруссия
сша
санкции
регионы
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Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о причинах и экономических последствиях беспорядков во Франции, а также об организации свободной экономической зоны в новых регионах России и о глубинных причинах экономического сдерживания Китая силами США: 00:34 - О беспорядках во Франции и экономических последствиях; 03:19 - Решение России о размещении тактического ядерное оружие в Белоруссии: насколько серьёзные санкционные последствия испытает Минск? 08:04 – Какие возможности открывает организация свободной экономической зоны в новых регионах РФ? 09:43 - Экономическое и стратегическое партнёрство Росии и Китая: способны ли США создать серьёзные препятствия? 15:01 – О глубинных причинах экономического сдерживания Китая силами США. Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. Кроме того, кабмин на заседании одобрил возможность установления налоговых льгот, в том числе по налогам на прибыль, имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также члены кабмина одобрили законопроект о внесении корреспондирующих изменений в действующие нормы федеральных законов регионов для приведения их в соответствие с положениями проекта федерального закона о СЭЗ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр агеев, россия, украина, сво, франция, беспорядки, белоруссия, сша, санкции, регионы, китай, видео
Александр Агеев, Россия, Украина, СВО, Франция, Беспорядки, Белоруссия, США, санкции, регионы, Китай
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о причинах и экономических последствиях беспорядков во Франции, а также об организации свободной экономической зоны в новых регионах России и о глубинных причинах экономического сдерживания Китая силами США:
00:34 - О беспорядках во Франции и экономических последствиях;
03:19 - Решение России о размещении тактического ядерное оружие в Белоруссии: насколько серьёзные санкционные последствия испытает Минск?
08:04 – Какие возможности открывает организация свободной экономической зоны в новых регионах РФ?
09:43 - Экономическое и стратегическое партнёрство Росии и Китая: способны ли США создать серьёзные препятствия?
15:01 – О глубинных причинах экономического сдерживания Китая силами США.
Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. Кроме того, кабмин на заседании одобрил возможность установления налоговых льгот, в том числе по налогам на прибыль, имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также члены кабмина одобрили законопроект о внесении корреспондирующих изменений в действующие нормы федеральных законов регионов для приведения их в соответствие с положениями проекта федерального закона о СЭЗ.