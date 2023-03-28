https://ukraina.ru/20230328/1044794616.html

Американист Дудаков о перспективах наступления ВСУ, протестах в Израиле и шансах Трампа

Американист Дудаков о перспективах наступления ВСУ, протестах в Израиле и шансах Трампа - 28.03.2023 Украина.ру

Американист Дудаков о перспективах наступления ВСУ, протестах в Израиле и шансах Трампа

Запад намерен дать Киеву как можно больше оружия, чтобы Украина смогла улучшить ситуацию на фронте и потом переходить к переговорам с Россией, выступая с позиции силы, навязывая России свои требования, считает политолог-американист Малек Дудаков

2023-03-28T15:45

2023-03-28T15:45

2023-03-28T17:08

интервью

малек дудаков

сво

украина

сша

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дональд трамп

рф

китай

тайвань

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Малек, сейчас активно обсуждается тема контрнаступления Украины в рамках весенне-летней кампании. Каким, на ваш взгляд, оно будет? И какова роль США?— Сложно предсказывать. Я считаю, что контрнаступление будет. Во-первых, Украина получает очень много техники. Очевидно, придется отрабатывать поставки, которые уже пришли на Украину, и которые будут приходить в ближайшие недели, месяц.Позиция Вашингтона и других западных столиц такова, что весенне-летняя кампания, по их мнению, должна решить исход украинского конфликта.Нужно дать как можно больше оружия Украине, чтобы Украина смогла улучшить ситуацию на фронте, и потом, возможно, осенью-зимой — переходить к переговорам с Россией, выступая с позиции силы и буквально навязывая России свои требования и ультиматумы. Это тот нарратив, точка зрения, которые доминируют на Западе.Вопрос состоит в том, насколько наступление может быть эффективно, чего Украине удастся добиться. Можно предсказать примерные направления этого возможного наступления.Во-первых, это Херсонская, Запорожская области. То, о чем уже давно говорят на Западе, — попытка перерезать сухопутный коридор в Крым, выйти к Мелитополю, Бердянску и, соответственно, усложнить для России ситуацию на южном участке фронта.Вторая мишень — это Кременная, северная часть нынешнего украинского фронта, где тоже теоретически можно наступление устроить.И третье направление, о котором сейчас тоже начали говорить на Западе, — это в районе Бахмута-Артемовска, потому что там Украина сконцентрировала большое количество своих солдат и, вполне возможно, они попытаются и там что-нибудь устроить. Возможно, мы будем наблюдать несколько попыток контрнаступления на разных участках фронта. Будут пытаться тестировать уязвимые участки. Скорее всего, Украина будет сначала пытаться активно использовать ракетные удары с земли — при помощи ракетных систем «Хаймарс» плюс артиллерия, гаубицы 777. Затем отправят большие людские силы куда-то в наступление, помогая этой всей людской силе западными танками, БМП и БТР, которые уже пришли на Украину.Здесь опять же разные оценки есть и у нас, и на Западе. По поводу того, насколько достаточное количество техники, которое Украина получила. Многие считают, в том числе на Западе, что техники и вооружения Украине не хватит в успешной попытке контрнаступления. — Многие говорят, что Украине не хватает ресурсов для наступления. Почему тогда США торопят Киев?— Думаю, речь идет не только о подготовке, потому что сейчас действительно спешно тренируются украинские силы на западе Украине и на военных базах в Европе и США. Обучают в том числе работе с западной техникой.При желании, я думаю, набрать какое-то количество людей для контрнаступления возможно, мобилизационный ресурс у Украины еще не исчерпан, что подтверждают многие военные эксперты в России и на Западе.Проблема в том, что не так много западной техники. На текущий момент считанные единицы танков поступили на Украину, если мы говорим про «Леопарды». Возможно, за апрель их наберется под сотню, но это тоже уже не такое большое количество.Очевидно, снарядный и ракетный голод ощущается. Не стоит представлять, что у Украины все закончилось. Не закончилось, и те, кто, например, с нашей стороны фронта возвращаются, говорят о том, что довольно немало вооружения у Украины имеется. Но одно дело — использовать ту же самую артиллерию в обороне, другое дело — использовать ее в наступлении. То есть там нужно гораздо большее количество ракет и снарядов.Возникает вопрос: сможет ли Запад поставить их больше, учитывая, что все военные предприятия и в Европе, и в США работают на полную катушку, загружены заказами до предела, постепенно наращивают производство. Но это медленно идет. Ситуация может поменяться ближе к концу этого года и началу следующего, но там уже будет совсем другая повестка.При этом действительно США торопят наступление, потому что предполагается, что весенне-летняя кампания — удобное время для контрнаступления. Россия, очевидно, сейчас тоже тренирует мобилизованные части, которые были не так давно призваны, и постепенно наращивает производство оружия.Я думаю, у многих на Западе есть опасения, что если сейчас не удастся этим воспользоваться, момент будет упущен. И затем уже придется сталкиваться с гораздо более сильной армией России, при этом армия Украины, наоборот, постепенно ослабевает.— Как вы считаете, что будет с поставками в случае провала Киева?— Получается дилемма, которая на английском называется catch 22 — «уловка 22». С одной стороны, Украине нужно больше вооружений, чтобы наступать, но Запад их не будет поставлять, пока Украина не покажет успехи на фронте. Безвыходная ситуация.Если контрнаступление Украины проваливается, не удается показать значимых успехов, кроме тактических, в таком случае, я думаю, летом, когда закончатся нынешние украинские бюджеты и нужно будет согласовывать новые — многие политики заартачатся. Есть, например, некоторые республиканцы в США, которые уже активно говорят, что нужно сокращать финансирование украинского проекта, потому что патовая ситуация на фронте, нам это не так интересно. Есть и в Европе силы, которые выступают тоже за некое перемирие.Поэтому с этим тоже могут быть проблемы. Здесь, конечно, для администрации Байдена ставки очень высоки, им нужно показать успехи на фронте, иначе вся история с украинским проектом может начать для них сыпаться.— Поговорим о решении России разместить тактическое ядерное оружия в Белоруссии. Как изменился расклад ядерных держав со времен холодной войны? — Сейчас США, во-первых, сильно отстали в своих стратегических вооружениях, причем не только от России, но начинают отставать и от Китая. Например, в разработке того же гиперзвука. Во-вторых, Америке приходится одновременно конкурировать и с Россией, и с Китаем в ядерной сфере.У Китая сейчас в районе трехсот ядерных боеголовок, но они собираются к концу десятилетия создать до тысячи ядерных боеголовок. То есть в три раза увеличить свой ядерный потенциал. И конечно, Америке будет гораздо сложнее одновременно конкурировать с двумя странами в этой сфере.Я думаю, мы будем наблюдать дальнейшую нуклеаризацию в рамках гонки вооружений, потому что Америка готова тратить сотни миллиардов долларов на возрождение своего ядерного потенциала. Китай, очевидно, движется в данном направлении. И Россия тут показывает успехи, о чем говорят, например, недавние запуски, вполне успешные, успешное использование гиперзвукового оружия на Украине. — Перейдём к протестной активности, которая наблюдается в Израиле. Стоит ли предполагать причастность Штатов?— Мы наблюдаем масштабные протесты в Израиле, вызванные попыткой провести судебную реформу со стороны пришедшей к власти правой коалиции во главе с Нетаньяху.Сам Нетаньяху и его ближний круг обвиняют в организации протестов буквально Госдепартамент. Есть определенные основания считать, что Госдеп имеет к этому отношение — правда, потому, что он финансирует одну из организаций, которая является одним из организаторов этих самых протестов.Другое дело, что там могут быть задействованы вполне произраильские группы, но и Госдеп наверняка играет роль. Очевидно, что отношение у Нетаньяху с администрацией Байдена очень плохие, в Белом доме очень негативно восприняли его победу на выборах в ноябре прошлого года.Скорее всего, Нетаньяху не дадут провести реформу. Судя по всему, он уже и сам отказался. Думаю, теперь его будут пытаться дожать судебными расследованиями и таким образом заставить уйти в отставку. И привести к власти более ручное правительство, которое было бы во всем выгодно демократам в Вашингтоне.— И поговорим о будущих выборах в Соединенных Штатах. Во что выльется напряжение, которое мы видим между Дональдом Трампом и Роном Десантисом? — На республиканских праймериз обострилась борьба между двумя правыми кандидатами — Трампом и Десантисом. Это бывший президент США и нынешний губернатор Флориды.Трамп, судя по опросам, остается очевидным лидером, у него больше 50% поддержки республиканского электората. Десантис довольно сильно отстает, у него 25—30%.В прошлом году казалось, что у Десантиса есть реальный шанс на победу, потому что он сильно укрепился после своего переизбрания во Флориде. Но сейчас он отстал от Трампа. И я вполне допускаю, что, скорее всего, Десантис на праймериз и не победит. Хотя осталось чуть меньше года, поэтому очень многое может поменяться.Мы видим, что Трампу угрожают арестами и расследованиями по самым разным делам. Вполне возможно, что это в итоге все-таки ударит по позициям Трампа, хотя сейчас это скорее ему помогает. Он собирает рекордное количество пожертвований, являет собой буквально жертву режима Байдена. Но все может поменяться. Поэтому если Трампа попытаются посадить за решетку, Десантис станет главным кандидатом на республиканских праймериз. Если этого не случится, я думаю, Трамп победит.

https://ukraina.ru/20220901/1038344184.html

https://ukraina.ru/20230328/1044778035.html

https://ukraina.ru/20230328/1044782473.html

https://ukraina.ru/20230313/1044326111.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, малек дудаков, сво, украина, сша, джо байден, дональд трамп, рф, китай, тайвань