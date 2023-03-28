https://ukraina.ru/20230328/1044786955.html

Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре

Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре - 28.03.2023 Украина.ру

Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре

Окружной суд Ларнаки на Кипре во вторник, 28 марта, приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян во время празднования Дня флага РФ. Информацию об этом распространил представитель посольства России в Никосии

2023-03-28T11:24

2023-03-28T11:24

2023-03-28T12:04

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Инцидент произошел вечером 22 августа 2022 года возле церкви Фанеромени, где собралась группа людей с российскими флагами. Нетрезвая женщина, одетая в один из цветов триколора, подошла к ним и начала размахивать ножом. Злоумышленницу почти сразу задержали находившиеся на месте полицейские.В итоге украинке вменили ношение оружия, нападение, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушение общественного порядка, применение оружия с целью совершения акта устрашения.

https://ukraina.ru/20230327/1044763773.html

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2023

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новости, украинка, нападение, нож, россияне, флаг, россия