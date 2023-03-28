Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре
11:24 28.03.2023 (обновлено: 12:04 28.03.2023)
Окружной суд Ларнаки на Кипре во вторник, 28 марта, приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян во время празднования Дня флага РФ. Информацию об этом распространил представитель посольства России в Никосии
Инцидент произошел вечером 22 августа 2022 года возле церкви Фанеромени, где собралась группа людей с российскими флагами. Нетрезвая женщина, одетая в один из цветов триколора, подошла к ним и начала размахивать ножом. Злоумышленницу почти сразу задержали находившиеся на месте полицейские.
В итоге украинке вменили ношение оружия, нападение, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушение общественного порядка, применение оружия с целью совершения акта устрашения.
"На суде гражданка Украины признала вину, раскаялась. Суд это учел при вынесении приговора. Были предъявлены обвинения по десяти пунктам. Судьи сняли три пункта обвинений, семь оставили", - сказал представитель российского посольства.
Вчера, 16:27Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГПрезидент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За Отвагу" школьника Федора Симоненко из Брянской области, спасшего детей при атаке украинских диверсантов. Соответствующий документ 27 марта был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации