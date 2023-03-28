Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре - 28.03.2023 Украина.ру
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Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре
Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре - 28.03.2023 Украина.ру
Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре
Окружной суд Ларнаки на Кипре во вторник, 28 марта, приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян во время празднования Дня флага РФ. Информацию об этом распространил представитель посольства России в Никосии
2023-03-28T11:24
2023-03-28T12:04
новости
украинка
нападение
нож
россияне
флаг
россия
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Инцидент произошел вечером 22 августа 2022 года возле церкви Фанеромени, где собралась группа людей с российскими флагами. Нетрезвая женщина, одетая в один из цветов триколора, подошла к ним и начала размахивать ножом. Злоумышленницу почти сразу задержали находившиеся на месте полицейские.В итоге украинке вменили ношение оружия, нападение, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушение общественного порядка, применение оружия с целью совершения акта устрашения.
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новости, украинка, нападение, нож, россияне, флаг, россия
Новости, украинка, нападение, нож, россияне, флаг, Россия

Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре

11:24 28.03.2023 (обновлено: 12:04 28.03.2023)
 
© ruslan kosolapov / flickr
© ruslan kosolapov / flickr
Читать в
Окружной суд Ларнаки на Кипре во вторник, 28 марта, приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян во время празднования Дня флага РФ. Информацию об этом распространил представитель посольства России в Никосии
Инцидент произошел вечером 22 августа 2022 года возле церкви Фанеромени, где собралась группа людей с российскими флагами. Нетрезвая женщина, одетая в один из цветов триколора, подошла к ним и начала размахивать ножом. Злоумышленницу почти сразу задержали находившиеся на месте полицейские.
В итоге украинке вменили ношение оружия, нападение, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушение общественного порядка, применение оружия с целью совершения акта устрашения.
"На суде гражданка Украины признала вину, раскаялась. Суд это учел при вынесении приговора. Были предъявлены обвинения по десяти пунктам. Судьи сняли три пункта обвинений, семь оставили", - сказал представитель российского посольства.
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