https://ukraina.ru/20230328/1044782607.html

НАТО собирает информацию о ситуации в Артемовске - Марочко

НАТО собирает информацию о ситуации в Артемовске - Марочко - 28.03.2023 Украина.ру

НАТО собирает информацию о ситуации в Артемовске - Марочко

Вместе с командующим сухопутными войсками Украины Александром Сырским Артемовск посетили иностранные граждане. Они собирали информацию о положении дел на самых горячих участках направления, чтобы передать ее своему руководству. Об этом во вторник, 28 марта, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

2023-03-28T09:32

2023-03-28T09:32

2023-03-28T09:32

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Марочко отметил, что данный факт может свидетельствовать о том, что иностранцы работали отдельно от украинского командования, а отчеты готовили для своего руководства, чтобы на основе полученной информации оно смогло принять решение.Бои за город продолжаются.Еще в феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это "не очень большой город".Однако буквально на днях он провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.Ранее американское агентство Bloomberg написало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики, а главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании всего фронта.На данный момент известно, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, и союзные силы освободили около 70% населенного пункта.

https://ukraina.ru/20230328/1044778035.html

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