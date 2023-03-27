Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде - 27.03.2023 Украина.ру
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Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде
Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде - 27.03.2023 Украина.ру
Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде
Участник антиправительственного митинга, который прошел 11 марта на Вацлавской площади в Праге, предстанет перед судом за ношение нашивок с эмблемой группы "Вагнера" и буквы Z на одежде. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил журналистам прокурор района Прага 1 Ян Лелек
2023-03-27T18:08
2023-03-27T18:08
новости
чехия
суд
"вагнеровцы"
z
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В митинге на Вацлавской площади "Чехия против бедности" приняли участие по разным оценкам от 10 до 15 тысяч человек. Выступившие призывали к отставке правительства и принятию мер для повышения уровня жизни населения, правда вели себя мирно.Однако сразу по окончании митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм входа в соседствующий с площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины.Полиция попыталась помешать им, в итоге один из стражей порядка получил ранения. В настоящее время известно о 18-ти задержанных, в отношении них ведется следствие. Также департамент внутреннего контроля полиции занимается проверкой действий самих силовиков.К слову, в начале марта в чешском городе Пльзень состоялась очередная "Бандера-вечеринка". Аналогичные проводились также в ноябре, январе и феврале. Все собранные за вход на это мероприятие деньги идут на закупку инвентаря и снаряжения для ВСУ.Отдельные горожане, в том числе мэр Роман Зарзыцкий, увидели в вечеринках пропаганду нацизма. При этом министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что в "Бандера-вечеринках" нет ничего противоправного, "это обычные танцевальные мероприятия".
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новости, чехия, суд, "вагнеровцы", z
Новости, Чехия, Суд, "вагнеровцы", Z

Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде

18:08 27.03.2023
 
© РИА Новости / Виктор АнтонюкЧВК "Вагнер"
ЧВК Вагнер
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Участник антиправительственного митинга, который прошел 11 марта на Вацлавской площади в Праге, предстанет перед судом за ношение нашивок с эмблемой группы "Вагнера" и буквы Z на одежде. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил журналистам прокурор района Прага 1 Ян Лелек
"Данный человек подозревается в совершении преступления, заключающегося в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида, за что он и был задержан после митинга полицией. На минувшей неделе было подано ходатайство о вынесении ему наказания. Дело будет рассматриваться в суде района Прага 1", - сказал Лелек.
В митинге на Вацлавской площади "Чехия против бедности" приняли участие по разным оценкам от 10 до 15 тысяч человек. Выступившие призывали к отставке правительства и принятию мер для повышения уровня жизни населения, правда вели себя мирно.

Однако сразу по окончании митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм входа в соседствующий с площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины.
Полиция попыталась помешать им, в итоге один из стражей порядка получил ранения. В настоящее время известно о 18-ти задержанных, в отношении них ведется следствие. Также департамент внутреннего контроля полиции занимается проверкой действий самих силовиков.
К слову, в начале марта в чешском городе Пльзень состоялась очередная "Бандера-вечеринка". Аналогичные проводились также в ноябре, январе и феврале. Все собранные за вход на это мероприятие деньги идут на закупку инвентаря и снаряжения для ВСУ.
Отдельные горожане, в том числе мэр Роман Зарзыцкий, увидели в вечеринках пропаганду нацизма. При этом министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что в "Бандера-вечеринках" нет ничего противоправного, "это обычные танцевальные мероприятия".
16:27
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Заголовок открываемого материала
18:38Игорь Друзь: Запад хочет заменить православие на Украине оккультно-политическим суррогатом
18:08Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде
18:02Ужесточение мобилизации, Авдеевку закрывают. Итоги 27 марта на Украине
18:00Кадровая политика УГКЦ: из секретарей – в начальники
17:55Переговоры по Украине, ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 марта
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