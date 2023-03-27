Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде
© РИА Новости / Виктор АнтонюкЧВК "Вагнер"
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Участник антиправительственного митинга, который прошел 11 марта на Вацлавской площади в Праге, предстанет перед судом за ношение нашивок с эмблемой группы "Вагнера" и буквы Z на одежде. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил журналистам прокурор района Прага 1 Ян Лелек
"Данный человек подозревается в совершении преступления, заключающегося в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида, за что он и был задержан после митинга полицией. На минувшей неделе было подано ходатайство о вынесении ему наказания. Дело будет рассматриваться в суде района Прага 1", - сказал Лелек.
В митинге на Вацлавской площади "Чехия против бедности" приняли участие по разным оценкам от 10 до 15 тысяч человек. Выступившие призывали к отставке правительства и принятию мер для повышения уровня жизни населения, правда вели себя мирно.
Однако сразу по окончании митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм входа в соседствующий с площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины.
Однако сразу по окончании митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм входа в соседствующий с площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины.
Полиция попыталась помешать им, в итоге один из стражей порядка получил ранения. В настоящее время известно о 18-ти задержанных, в отношении них ведется следствие. Также департамент внутреннего контроля полиции занимается проверкой действий самих силовиков.
К слову, в начале марта в чешском городе Пльзень состоялась очередная "Бандера-вечеринка". Аналогичные проводились также в ноябре, январе и феврале. Все собранные за вход на это мероприятие деньги идут на закупку инвентаря и снаряжения для ВСУ.
Отдельные горожане, в том числе мэр Роман Зарзыцкий, увидели в вечеринках пропаганду нацизма. При этом министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что в "Бандера-вечеринках" нет ничего противоправного, "это обычные танцевальные мероприятия".
16:27Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГПрезидент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За Отвагу" школьника Федора Симоненко из Брянской области, спасшего детей при атаке украинских диверсантов. Соответствующий документ 27 марта был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации