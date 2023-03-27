https://ukraina.ru/20230327/1044771025.html

Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде

Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде - 27.03.2023 Украина.ру

Жителя Праги будут судить за букву Z и эмблему "Вагнера" на одежде

Участник антиправительственного митинга, который прошел 11 марта на Вацлавской площади в Праге, предстанет перед судом за ношение нашивок с эмблемой группы "Вагнера" и буквы Z на одежде. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил журналистам прокурор района Прага 1 Ян Лелек

2023-03-27T18:08

2023-03-27T18:08

2023-03-27T18:08

новости

чехия

суд

"вагнеровцы"

z

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В митинге на Вацлавской площади "Чехия против бедности" приняли участие по разным оценкам от 10 до 15 тысяч человек. Выступившие призывали к отставке правительства и принятию мер для повышения уровня жизни населения, правда вели себя мирно.Однако сразу по окончании митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм входа в соседствующий с площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины.Полиция попыталась помешать им, в итоге один из стражей порядка получил ранения. В настоящее время известно о 18-ти задержанных, в отношении них ведется следствие. Также департамент внутреннего контроля полиции занимается проверкой действий самих силовиков.К слову, в начале марта в чешском городе Пльзень состоялась очередная "Бандера-вечеринка". Аналогичные проводились также в ноябре, январе и феврале. Все собранные за вход на это мероприятие деньги идут на закупку инвентаря и снаряжения для ВСУ.Отдельные горожане, в том числе мэр Роман Зарзыцкий, увидели в вечеринках пропаганду нацизма. При этом министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что в "Бандера-вечеринках" нет ничего противоправного, "это обычные танцевальные мероприятия".

https://ukraina.ru/20230327/1044763773.html

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новости, чехия, суд, "вагнеровцы", z