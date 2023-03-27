https://ukraina.ru/20230327/1044767480.html
Из-за чего страны рвут связи с Тайванем, почему растёт поддержка Трампа и когда падёт Киев - Дудаков
Из-за чего страны рвут связи с Тайванем, почему растёт поддержка Трампа и когда падёт Киев - Дудаков - 27.03.2023 Украина.ру
Из-за чего страны рвут связи с Тайванем, почему растёт поддержка Трампа и когда падёт Киев - Дудаков
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, насколько эффективным будет контрнаступление Украины, достаточно ли Киеву техники, а также о... Украина.ру, 27.03.2023
2023-03-27T17:08
2023-03-27T17:08
2023-03-27T17:08
малек дудаков
видео
россия
украина
сво
контрнаступление
киев
артёмовск (бахмут)
сша
белоруссия
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, насколько эффективным будет контрнаступление Украины, достаточно ли Киеву техники, а также о том, почему страны разрывают дипломатические отношения с Тайванем: 00:30 – Каким будет контрнаступление Украины и какую роль в нём сыграют США? 04:40 – По каким причинам США торопят Киев? 07:44 – Что будет, если контрнаступление Киева будет провалено? 09:00 - Зачем Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии? 11:20 – Визит президента Тайваня в США; 15:00 – Кто разжигает протесты в Израиле? 16:55 - Противостояние между Трампом и Десантисом; 18:40 - Чем грозит повышение ключевой ставки в США на фоне банковского кризиса?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Малек Дудаков, Видео, Россия, Украина, СВО, контрнаступление, Киев, Артёмовск (Бахмут), США, Белоруссия, Израиль, Китай, Тайвань, Дональд Трамп