Из-за чего страны рвут связи с Тайванем, почему растёт поддержка Трампа и когда падёт Киев - Дудаков - 27.03.2023 Украина.ру
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Из-за чего страны рвут связи с Тайванем, почему растёт поддержка Трампа и когда падёт Киев - Дудаков
Из-за чего страны рвут связи с Тайванем, почему растёт поддержка Трампа и когда падёт Киев - Дудаков - 27.03.2023 Украина.ру
Из-за чего страны рвут связи с Тайванем, почему растёт поддержка Трампа и когда падёт Киев - Дудаков
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, насколько эффективным будет контрнаступление Украины, достаточно ли Киеву техники, а также о... Украина.ру, 27.03.2023
2023-03-27T17:08
2023-03-27T17:08
малек дудаков
видео
россия
украина
сво
контрнаступление
киев
артёмовск (бахмут)
сша
белоруссия
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, насколько эффективным будет контрнаступление Украины, достаточно ли Киеву техники, а также о том, почему страны разрывают дипломатические отношения с Тайванем: 00:30 – Каким будет контрнаступление Украины и какую роль в нём сыграют США? 04:40 – По каким причинам США торопят Киев? 07:44 – Что будет, если контрнаступление Киева будет провалено? 09:00 - Зачем Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии? 11:20 – Визит президента Тайваня в США; 15:00 – Кто разжигает протесты в Израиле? 16:55 - Противостояние между Трампом и Десантисом; 18:40 - Чем грозит повышение ключевой ставки в США на фоне банковского кризиса?
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малек дудаков, видео, россия, украина, сво, контрнаступление, киев, артёмовск (бахмут), сша, белоруссия, израиль, китай, тайвань, дональд трамп, видео
Малек Дудаков, Видео, Россия, Украина, СВО, контрнаступление, Киев, Артёмовск (Бахмут), США, Белоруссия, Израиль, Китай, Тайвань, Дональд Трамп

Из-за чего страны рвут связи с Тайванем, почему растёт поддержка Трампа и когда падёт Киев - Дудаков

17:08 27.03.2023
 
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, насколько эффективным будет контрнаступление Украины, достаточно ли Киеву техники, а также о том, почему страны разрывают дипломатические отношения с Тайванем:
00:30 – Каким будет контрнаступление Украины и какую роль в нём сыграют США?
04:40 – По каким причинам США торопят Киев?
07:44 – Что будет, если контрнаступление Киева будет провалено?
09:00 - Зачем Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
11:20 – Визит президента Тайваня в США;
15:00 – Кто разжигает протесты в Израиле?
16:55 - Противостояние между Трампом и Десантисом;
18:40 - Чем грозит повышение ключевой ставки в США на фоне банковского кризиса?
 
Малек ДудаковВидеоРоссияУкраинаСВОконтрнаступлениеКиевАртёмовск (Бахмут)СШАБелоруссияИзраильКитайТайваньДональд Трамп
 
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