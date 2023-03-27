https://ukraina.ru/20230327/1044763534.html

Экс-замминистра обороны Болгарии раскрыл схему поставок оружия Киеву

Экс-замминистра обороны Болгарии раскрыл схему поставок оружия Киеву - 27.03.2023 Украина.ру

Экс-замминистра обороны Болгарии раскрыл схему поставок оружия Киеву

Болгарские власти будут поставлять Украине оружие и боеприпасы, но через посредников. С таким заявлением выступил бывший заместитель министра обороны страны Йордан Божилов в эфире болгарского национального телевидения

2023-03-27T16:20

2023-03-27T16:20

2023-03-27T16:20

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болгария

поставки

оружие

украина

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София будет поставлять Украине боеприпасы и оружие, но через посредников. Болгария, возможно, осталась единственной страной в Европе, у которой есть крупнейшие склады снарядов и техники советского производства. По мнению Божилова, грядущий этап вооруженного конфликта потребует чрезвычайно большое количество именно советских боеприпасов. "Мы видели, что правительство приняло несколько актов, которыми Минобороны предоставит "ВМЗ – Сопот" (Вазовский машиностроительный завод в городе Сопот. - Ред.) определенное количество боеприпасов именно тех калибров, которые наиболее необходимы, и всем ясно, что эти боеприпасы на ВМЗ не останутся, а соответственно будут перепроданы и дойдут до Украины", - сказал он. Устаревшее болгарское вооружение, по его словам, будут поставлять на Украину по схеме через "ВМЗ - Сопот" и посредников. Болгария не принимает участие в общеевропейской закупке 1 млн снарядов 155-мм калибра для Украины. У болгарской армии нет таких систем вооружения, чтобы использовать снаряды такого калибра. По логике еврозакупки, страны должны заключать контракты на их приобретение, но болгарской армии они не нужны. С таким заявлением перед местными журналистами выступил исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитр Стоянов. 1 млн снарядов для Украины должен поступить "с каких-то складов", но в Болгарии таких складов, сказал Стоянов, нет. Однако по решению Национального собрания Болгарии Минобороны страны поставляет боеприпасы на завод ВМЗ. "Куда они пойдут дальше, я не могу сказать", добавил Стоянов. Без разрешения специальной комиссии, подведомственной министерству экономики Болгарии, поставлять куда-либо оружие государство не может, пояснил он. Ранее президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в поставках оружия. По его словам, временное правительство не может принимать решение о поставках. Однако ситуация может измениться после выборов в национальный парламент 2 апреля.

https://ukraina.ru/20230325/1044710663.html

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новости, болгария, поставки, оружие, украина