https://ukraina.ru/20230327/1044757777.html

"Салют, Валера!": сибирские концерты Меладзе отменены

"Салют, Валера!": сибирские концерты Меладзе отменены - 27.03.2023 Украина.ру

"Салют, Валера!": сибирские концерты Меладзе отменены

Концерты певца Валерия Меладзе, запланированные на апрель в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся. Об этом в понедельник, 27 марта, написало агентство РИА Новости со ссылкой на концертные организации

2023-03-27T13:56

2023-03-27T13:56

2023-03-27T15:29

новости

валерий меладзе

концерт

отмена

сибирь

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На сайте организации также указано, что мероприятие отменено, и зрители могут вернуть деньги за приобретенные ранее билеты."У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано. Концерт Валерия Меладзе у нас не запланирован (на 27 апреля – Ред.) и ни на какие ближайшие даты", – сказала агентству замдиректора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" в Кемерово Елена Гермашева."Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", - так отреагировали на вопрос журналистов в барнаульской "Титов-Арене", где, согласно размещенной ранее информации, выступление исполнителя должно было пройти 29 апреля."Пусть на Украине песни свои поет", "Меладзе достоин забвения", "Зачем нам такие певуны?", "Скажу прямо: ты предатель, Валера", "Возвращайся в "мирный" Израиль", "Салют, Валера!", "Кто-то еще покупает на него билеты?", "Таким деньги за билеты не надо бы возвращать", - отреагировали пользователи.Меладзе сталкивается с отменой своих мероприятий не в первый раз. Ранее его выступление, запланированное на 8 марта в "Барвиха Luxury Village" в Москве было заменено на концерт Владимира Преснякова. А майские выходы Меладзе на сцену в Иркутске и Новосибирске просто отменили "за невостребованностью артиста".Валерий Меладзе - уроженец Батуми, российский певец. В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".В начале января на концерте в Дубае Меладзе крупно оскандалился, ответив на националистический лозунг одного из гостей, сказав "героям слава". Сначала артист пытался оправдаться, однако позже заявил, что его теперь мало волнуют ротации и количество съемок, ведь его песни "будут жить еще долго".Аналогичным образом сложилась судьба и других артистов, нелестно отзывавшихся о России и ее военных. Так, совсем недавно стало известно об отмене концертов Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, певицы Монеточки, ведущего Ивана Урганта, а актер Дмитрий Назаров был уволен из МХТ имени Чехова.

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новости, валерий меладзе, концерт, отмена, сибирь