Администрация Мелитополя назвала последствия артобстрела ВСУ - 27.03.2023 Украина.ру
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Администрация Мелитополя назвала последствия артобстрела ВСУ
Администрация Мелитополя назвала последствия артобстрела ВСУ - 27.03.2023 Украина.ру
Администрация Мелитополя назвала последствия артобстрела ВСУ
Четверо человек получили ранения в Мелитополе Запорожской области в результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 марта сообщили в телеграм-канале городской администрации
2023-03-27T10:12
2023-03-27T10:22
новости
запорожская область
администрация
колледж
эвакуация
последствия
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"Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены", - говорится в материале.Помещения самого колледжа также были повреждены. Студентов эвакуировали в безопасное место и обеспечили всем необходимым. С ними работают психологи.Уточняется, что ВСУ открыли огонь по городу в 08:15. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов указал, что в колледже с 08:00 шли занятия.Рогов также выложил видео, на котором виден густой дым после взрыва. По его словам, на месте уже работают экстренные службы. Ранее он сообщал, что в городе были слышны взрывы, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.
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новости, запорожская область, администрация, колледж, эвакуация, последствия
Новости, Запорожская область, администрация, колледж, эвакуация, последствия

Администрация Мелитополя назвала последствия артобстрела ВСУ

10:12 27.03.2023 (обновлено: 10:22 27.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Мелитополя
Последствия обстрела Мелитополя - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Четверо человек получили ранения в Мелитополе Запорожской области в результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 марта сообщили в телеграм-канале городской администрации
"Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены", - говорится в материале.
Помещения самого колледжа также были повреждены. Студентов эвакуировали в безопасное место и обеспечили всем необходимым. С ними работают психологи.

Уточняется, что ВСУ открыли огонь по городу в 08:15. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов указал, что в колледже с 08:00 шли занятия.

"ВСУ в бессильной злобе пытаются воевать с мирным населением, кошмаря их обстрелами из тяжелых видов вооружений", - написал он в своем телеграм-канале.

Рогов также выложил видео, на котором виден густой дым после взрыва. По его словам, на месте уже работают экстренные службы.
Ранее он сообщал, что в городе были слышны взрывы, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.
Владимир Рогов
08:30
Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области Киевские власти в подконтрольной им части Запорожской области усилили репрессии в отношении местных жителей. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 27 марта РИА Новости
 
НовостиЗапорожская областьадминистрацияколледжэвакуацияпоследствия
 
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