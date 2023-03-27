Администрация Мелитополя назвала последствия артобстрела ВСУ
10:12 27.03.2023 (обновлено: 10:22 27.03.2023)
Четверо человек получили ранения в Мелитополе Запорожской области в результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 марта сообщили в телеграм-канале городской администрации
"Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены", - говорится в материале.
Помещения самого колледжа также были повреждены. Студентов эвакуировали в безопасное место и обеспечили всем необходимым. С ними работают психологи.
Уточняется, что ВСУ открыли огонь по городу в 08:15. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов указал, что в колледже с 08:00 шли занятия.
Уточняется, что ВСУ открыли огонь по городу в 08:15. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов указал, что в колледже с 08:00 шли занятия.
"ВСУ в бессильной злобе пытаются воевать с мирным населением, кошмаря их обстрелами из тяжелых видов вооружений", - написал он в своем телеграм-канале.
Рогов также выложил видео, на котором виден густой дым после взрыва. По его словам, на месте уже работают экстренные службы.
Ранее он сообщал, что в городе были слышны взрывы, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.
08:30Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области Киевские власти в подконтрольной им части Запорожской области усилили репрессии в отношении местных жителей. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 27 марта РИА Новости