https://ukraina.ru/20230327/1044746121.html

Администрация Мелитополя назвала последствия артобстрела ВСУ

Администрация Мелитополя назвала последствия артобстрела ВСУ - 27.03.2023 Украина.ру

Администрация Мелитополя назвала последствия артобстрела ВСУ

Четверо человек получили ранения в Мелитополе Запорожской области в результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 марта сообщили в телеграм-канале городской администрации

2023-03-27T10:12

2023-03-27T10:12

2023-03-27T10:22

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"Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены", - говорится в материале.Помещения самого колледжа также были повреждены. Студентов эвакуировали в безопасное место и обеспечили всем необходимым. С ними работают психологи.Уточняется, что ВСУ открыли огонь по городу в 08:15. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов указал, что в колледже с 08:00 шли занятия.Рогов также выложил видео, на котором виден густой дым после взрыва. По его словам, на месте уже работают экстренные службы. Ранее он сообщал, что в городе были слышны взрывы, предварительно, сработала система противовоздушной обороны.

https://ukraina.ru/20230327/1044740932.html

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новости, запорожская область, администрация, колледж, эвакуация, последствия