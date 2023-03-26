Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России - 26.03.2023 Украина.ру
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Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России
Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России - 26.03.2023 Украина.ру
Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России
Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок. Об этом говорится в сюжете, вышедшем 22 марта на норвежском телеканале TV2
2023-03-26T14:04
2023-03-26T14:04
новости
норвегия
сша
адмирал
подлодки
атлантический океан
сми
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Речь шла, в частности, о том, что российские подлодки "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий" регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике., Он добавил, что они могут "представлять угрозу" стратегическим целям в США и Европе.К-560 "Северодвинск" — многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Спущена на воду в 2010 году.К-535 "Юрий Долгорукий" — атомная подводная лодка стратегического назначения, головной корабль проекта 955 "Борей". Спущена на воду в 2008 году.
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новости, норвегия, сша, адмирал, подлодки, атлантический океан, сми
Новости, Норвегия, США, адмирал, подлодки, Атлантический океан, СМИ

Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России

14:04 26.03.2023
 
© Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий"
Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий
© Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок. Об этом говорится в сюжете, вышедшем 22 марта на норвежском телеканале TV2
Речь шла, в частности, о том, что российские подлодки "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий" регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике.,

Эти подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами

Руне Андерсен
Главком ВМС Норвегии
Он добавил, что они могут "представлять угрозу" стратегическим целям в США и Европе.
К-560 "Северодвинск" — многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Спущена на воду в 2010 году.
К-535 "Юрий Долгорукий" — атомная подводная лодка стратегического назначения, головной корабль проекта 955 "Борей". Спущена на воду в 2008 году.
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