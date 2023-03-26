https://ukraina.ru/20230326/1044731541.html
Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России
Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России - 26.03.2023 Украина.ру
Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России
Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок. Об этом говорится в сюжете, вышедшем 22 марта на норвежском телеканале TV2
2023-03-26T14:04
2023-03-26T14:04
2023-03-26T14:04
новости
норвегия
сша
адмирал
подлодки
атлантический океан
сми
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Речь шла, в частности, о том, что российские подлодки "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий" регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике., Он добавил, что они могут "представлять угрозу" стратегическим целям в США и Европе.К-560 "Северодвинск" — многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Спущена на воду в 2010 году.К-535 "Юрий Долгорукий" — атомная подводная лодка стратегического назначения, головной корабль проекта 955 "Борей". Спущена на воду в 2008 году.
https://ukraina.ru/20221031/1040309521.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, норвегия, сша, адмирал, подлодки, атлантический океан, сми
Новости, Норвегия, США, адмирал, подлодки, Атлантический океан, СМИ
Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России
Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок. Об этом говорится в сюжете, вышедшем 22 марта на норвежском телеканале TV2