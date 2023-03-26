https://ukraina.ru/20230326/1044731541.html

Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России

Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России - 26.03.2023 Украина.ру

Главкома ВМС Норвегии обеспокоили современные подлодки ВМФ России

Главком ВМС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен выразил обеспокоенность из-за активизации современных российских подводных лодок. Об этом говорится в сюжете, вышедшем 22 марта на норвежском телеканале TV2

2023-03-26T14:04

2023-03-26T14:04

2023-03-26T14:04

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Речь шла, в частности, о том, что российские подлодки "Северодвинск" и "Юрий Долгорукий" регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике., Он добавил, что они могут "представлять угрозу" стратегическим целям в США и Европе.К-560 "Северодвинск" — многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Спущена на воду в 2010 году.К-535 "Юрий Долгорукий" — атомная подводная лодка стратегического назначения, головной корабль проекта 955 "Борей". Спущена на воду в 2008 году.

https://ukraina.ru/20221031/1040309521.html

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новости, норвегия, сша, адмирал, подлодки, атлантический океан, сми