Американская журналистка выяснила, почему США до сих пор не конфисковали замороженные активы РФ - 25.03.2023 Украина.ру
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Американская журналистка выяснила, почему США до сих пор не конфисковали замороженные активы РФ
Американская журналистка выяснила, почему США до сих пор не конфисковали замороженные активы РФ - 25.03.2023 Украина.ру
Американская журналистка выяснила, почему США до сих пор не конфисковали замороженные активы РФ
Конфискация российских активов в США и Европе нанесет мощный удар по самим Соединенным Штатам и ЕС, так как подорвет веру в надежность инвестиций и расчетов в американской и европейской валютах, написала журналистка газеты The New York Times Патрисия Коэн в опубликованной в издании статье
2023-03-25T17:46
2023-03-25T17:46
украина
россия
активы
доллар
сша
конфискация
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Она проанализировала заявления ряда американских чиновников, в том числе министра финансов США Джанет Йеллен и пришла к выводу, что конфискация государственных активов создаст слишком опасный прецедент.По ее словам, страны Запада боятся прибегнуть к конфискации вопреки настойчивым заявлениям "кучки восточноевропейских и балтийских стран" с требованиями отдать российские активы Киеву, так как последствия будут катастрофическими для Вашингтона."Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций», - написала журналистка.Как следствие - государства станут все меньше своих активов хранить в американских банках и меньше инвестировать в американские ценные бумаги из опасений возможной конфискации.Кроме того, американские и европейские активы в других юрисдикциях после отъема российских денег с высокой вероятностью тоже могут быть конфискованы в случае возникновения международных споров.И самое главное - конфискация подорвет веру в нынешнюю систему международных законов и соглашений, крайне выгодную для США.Одновременно со страхом конфискации российских активов на Западе растет понимание того, что Украина как «черная дыра» засасывает в себя все больше средств американских и европейских налогоплательщиков, и конца и края этому не видно.Автор отмечает, что общественное мнение о необходимости поддержки Украины вполне может измениться - учитывая, что американские СМИ успешно манипулируют этим самым общественным мнением, это значит, что Вашингтон чем дальше, тем больше разочаровывается в Украине и Зеленском и вполне может дать отмашку «сливать» киевский режим и выходить из конфликта с минимальными потерями.
https://ukraina.ru/20150812/1013942094.html
https://ukraina.ru/20230307/1044129424.html
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украина, россия, активы, доллар, сша, конфискация
Украина, Россия, активы, доллар, США, конфискация

Американская журналистка выяснила, почему США до сих пор не конфисковали замороженные активы РФ

17:46 25.03.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныБайден Зеленский
Байден Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Конфискация российских активов в США и Европе нанесет мощный удар по самим Соединенным Штатам и ЕС, так как подорвет веру в надежность инвестиций и расчетов в американской и европейской валютах, написала журналистка газеты The New York Times Патрисия Коэн в опубликованной в издании статье
Она проанализировала заявления ряда американских чиновников, в том числе министра финансов США Джанет Йеллен и пришла к выводу, что конфискация государственных активов создаст слишком опасный прецедент.
По ее словам, страны Запада боятся прибегнуть к конфискации вопреки настойчивым заявлениям "кучки восточноевропейских и балтийских стран" с требованиями отдать российские активы Киеву, так как последствия будут катастрофическими для Вашингтона.
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"Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций», - написала журналистка.
Как следствие - государства станут все меньше своих активов хранить в американских банках и меньше инвестировать в американские ценные бумаги из опасений возможной конфискации.
Кроме того, американские и европейские активы в других юрисдикциях после отъема российских денег с высокой вероятностью тоже могут быть конфискованы в случае возникновения международных споров.
И самое главное - конфискация подорвет веру в нынешнюю систему международных законов и соглашений, крайне выгодную для США.
Одновременно со страхом конфискации российских активов на Западе растет понимание того, что Украина как «черная дыра» засасывает в себя все больше средств американских и европейских налогоплательщиков, и конца и края этому не видно.
Автор отмечает, что общественное мнение о необходимости поддержки Украины вполне может измениться - учитывая, что американские СМИ успешно манипулируют этим самым общественным мнением, это значит, что Вашингтон чем дальше, тем больше разочаровывается в Украине и Зеленском и вполне может дать отмашку «сливать» киевский режим и выходить из конфликта с минимальными потерями.
- РИА Новости, 1920, 07.03.2023
7 марта, 06:49
"Энтузиазм Запада проходит, Зеленского поставят перед фактом". Запад готовит Украине незавидную судьбуПока американские и европейские политики единогласно публично заявляют о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" до победного конца и выделяют всё новые и новые пакеты военной помощи ВСУ, в кулуарах царят совершенно иные настроения, если верить западным СМИ
 
УкраинаРоссияактивыдолларСШАконфискация
 
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