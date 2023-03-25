https://ukraina.ru/20230325/1044725449.html

Американская журналистка выяснила, почему США до сих пор не конфисковали замороженные активы РФ

Американская журналистка выяснила, почему США до сих пор не конфисковали замороженные активы РФ - 25.03.2023 Украина.ру

Американская журналистка выяснила, почему США до сих пор не конфисковали замороженные активы РФ

Конфискация российских активов в США и Европе нанесет мощный удар по самим Соединенным Штатам и ЕС, так как подорвет веру в надежность инвестиций и расчетов в американской и европейской валютах, написала журналистка газеты The New York Times Патрисия Коэн в опубликованной в издании статье

2023-03-25T17:46

2023-03-25T17:46

2023-03-25T17:46

украина

россия

активы

доллар

сша

конфискация

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Она проанализировала заявления ряда американских чиновников, в том числе министра финансов США Джанет Йеллен и пришла к выводу, что конфискация государственных активов создаст слишком опасный прецедент.По ее словам, страны Запада боятся прибегнуть к конфискации вопреки настойчивым заявлениям "кучки восточноевропейских и балтийских стран" с требованиями отдать российские активы Киеву, так как последствия будут катастрофическими для Вашингтона."Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту для мировой торговли и операций», - написала журналистка.Как следствие - государства станут все меньше своих активов хранить в американских банках и меньше инвестировать в американские ценные бумаги из опасений возможной конфискации.Кроме того, американские и европейские активы в других юрисдикциях после отъема российских денег с высокой вероятностью тоже могут быть конфискованы в случае возникновения международных споров.И самое главное - конфискация подорвет веру в нынешнюю систему международных законов и соглашений, крайне выгодную для США.Одновременно со страхом конфискации российских активов на Западе растет понимание того, что Украина как «черная дыра» засасывает в себя все больше средств американских и европейских налогоплательщиков, и конца и края этому не видно.Автор отмечает, что общественное мнение о необходимости поддержки Украины вполне может измениться - учитывая, что американские СМИ успешно манипулируют этим самым общественным мнением, это значит, что Вашингтон чем дальше, тем больше разочаровывается в Украине и Зеленском и вполне может дать отмашку «сливать» киевский режим и выходить из конфликта с минимальными потерями.

https://ukraina.ru/20150812/1013942094.html

https://ukraina.ru/20230307/1044129424.html

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украина, россия, активы, доллар, сша, конфискация