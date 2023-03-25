https://ukraina.ru/20230325/1044724753.html

"Максимальный урон!" Медведев поддержал пиратское распространение западной интеллектуальной собственности

"Максимальный урон!" Медведев поддержал пиратское распространение западной интеллектуальной собственности - 25.03.2023 Украина.ру

"Максимальный урон!" Медведев поддержал пиратское распространение западной интеллектуальной собственности

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поддержать распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции с целью причинить их компаниям максимальный урон вплоть до банкротства

2023-03-25T14:49

2023-03-25T14:49

2023-03-25T14:49

дмитрий медведев

новости

пиратство

россия

запад

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"Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" - приводит слова Медведева РИА Новости.По его словам, раньше он как юрист относился к пиратству негативно, считая, что лучше заплатить побольше, нежели качать что-либо торрент-трекеров, однако теперь поменял свои взгляды."Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги", - сказал он.Ранее в 2015 году российские власти заблокировали работу ряда популярных торрент-трекеров, таких, как RuTor, RuTracker и многие другие.Теперь Медведев советует искать "правильных пиратов" и скачивать софт и фильмы у них.Напомним, в 2016 году выручка иностранных IT-компаний в России составила 437 млрд рублей, показав рост по сравнению с предыдущим годом и заняв более 50% российского рынка.

https://ukraina.ru/20230303/1044053175.html

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дмитрий медведев, новости, пиратство, россия, запад