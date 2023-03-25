https://ukraina.ru/20230325/1044724753.html
"Максимальный урон!" Медведев поддержал пиратское распространение западной интеллектуальной собственности
"Максимальный урон!" Медведев поддержал пиратское распространение западной интеллектуальной собственности - 25.03.2023 Украина.ру
"Максимальный урон!" Медведев поддержал пиратское распространение западной интеллектуальной собственности
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поддержать распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции с целью причинить их компаниям максимальный урон вплоть до банкротства
2023-03-25T14:49
2023-03-25T14:49
2023-03-25T14:49
дмитрий медведев
новости
пиратство
россия
запад
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"Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" - приводит слова Медведева РИА Новости.По его словам, раньше он как юрист относился к пиратству негативно, считая, что лучше заплатить побольше, нежели качать что-либо торрент-трекеров, однако теперь поменял свои взгляды."Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги", - сказал он.Ранее в 2015 году российские власти заблокировали работу ряда популярных торрент-трекеров, таких, как RuTor, RuTracker и многие другие.Теперь Медведев советует искать "правильных пиратов" и скачивать софт и фильмы у них.Напомним, в 2016 году выручка иностранных IT-компаний в России составила 437 млрд рублей, показав рост по сравнению с предыдущим годом и заняв более 50% российского рынка.
https://ukraina.ru/20230303/1044053175.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий медведев, новости, пиратство, россия, запад
"Максимальный урон!" Медведев поддержал пиратское распространение западной интеллектуальной собственности
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поддержать распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции с целью причинить их компаниям максимальный урон вплоть до банкротства
"Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" - приводит слова Медведева РИА Новости.
По его словам, раньше он как юрист относился к пиратству негативно, считая, что лучше заплатить побольше, нежели качать что-либо торрент-трекеров, однако теперь поменял свои взгляды.
"Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги", - сказал он.
Ранее в 2015 году российские власти заблокировали работу ряда популярных торрент-трекеров, таких, как RuTor, RuTracker и многие другие.
Теперь Медведев советует искать "правильных пиратов" и скачивать софт и фильмы у них.
Напомним, в 2016 году выручка иностранных IT-компаний в России составила 437 млрд рублей, показав рост по сравнению с предыдущим годом и заняв более 50% российского рынка.