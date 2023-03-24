https://ukraina.ru/20230324/1044717061.html

Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине

Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине - 24.03.2023 Украина.ру

Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила о 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными, сообщило агентство France Presse 24 марта

2023-03-24T17:59

2023-03-24T17:59

2023-03-24T17:59

украина

россия

военнопленные

убийства

убийство

новости

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"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали". - приводит агентство заявление Богнер на пресс-конференции в Киеве.По ее словам, эти убийства часто совершались сразу после взятия в плен. При этом ее миссия не в курсе никаких преследований виновных со стороны украинских властей.При этом она обвинила российских военных в том, что они якобы убили 15 украинских пленных.По данным Минобороны РФ, практически все российские военнопленные на Украине подвергаются избиениям и пыткам, получают увечья, не имеют возможности связаться с родственниками и вынуждены под угрозой смерти сниматься в украинских пропагандистских видео.

https://ukraina.ru/20221121/1041028450.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, военнопленные, убийства, убийство, новости