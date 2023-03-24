Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине - 24.03.2023 Украина.ру
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Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине
Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине - 24.03.2023 Украина.ру
Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила о 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными, сообщило агентство France Presse 24 марта
2023-03-24T17:59
2023-03-24T17:59
украина
россия
военнопленные
убийства
убийство
новости
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"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали". - приводит агентство заявление Богнер на пресс-конференции в Киеве.По ее словам, эти убийства часто совершались сразу после взятия в плен. При этом ее миссия не в курсе никаких преследований виновных со стороны украинских властей.При этом она обвинила российских военных в том, что они якобы убили 15 украинских пленных.По данным Минобороны РФ, практически все российские военнопленные на Украине подвергаются избиениям и пыткам, получают увечья, не имеют возможности связаться с родственниками и вынуждены под угрозой смерти сниматься в украинских пропагандистских видео.
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украина, россия, военнопленные, убийства, убийство, новости
Украина, Россия, военнопленные, убийства, убийство, Новости

Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине

17:59 24.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМиротворцы ООН
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила о 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными, сообщило агентство France Presse 24 марта
"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали". - приводит агентство заявление Богнер на пресс-конференции в Киеве.
По ее словам, эти убийства часто совершались сразу после взятия в плен. При этом ее миссия не в курсе никаких преследований виновных со стороны украинских властей.
При этом она обвинила российских военных в том, что они якобы убили 15 украинских пленных.
По данным Минобороны РФ, практически все российские военнопленные на Украине подвергаются избиениям и пыткам, получают увечья, не имеют возможности связаться с родственниками и вынуждены под угрозой смерти сниматься в украинских пропагандистских видео.
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября 2022, 08:31
Американское издание подтвердило вину украинских военных в убийстве пленных россиянАмериканская The New York Times 20 ноября подтвердила вину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в убийстве пленных российских военных
 
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