https://ukraina.ru/20230324/1044717061.html
Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине
Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине - 24.03.2023 Украина.ру
Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила о 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными, сообщило агентство France Presse 24 марта
2023-03-24T17:59
2023-03-24T17:59
2023-03-24T17:59
украина
россия
военнопленные
убийства
убийство
новости
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"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали". - приводит агентство заявление Богнер на пресс-конференции в Киеве.По ее словам, эти убийства часто совершались сразу после взятия в плен. При этом ее миссия не в курсе никаких преследований виновных со стороны украинских властей.При этом она обвинила российских военных в том, что они якобы убили 15 украинских пленных.По данным Минобороны РФ, практически все российские военнопленные на Украине подвергаются избиениям и пыткам, получают увечья, не имеют возможности связаться с родственниками и вынуждены под угрозой смерти сниматься в украинских пропагандистских видео.
https://ukraina.ru/20221121/1041028450.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, военнопленные, убийства, убийство, новости
Украина, Россия, военнопленные, убийства, убийство, Новости
Миссия ООН сообщила о десятках случаев убийств российских пленных на Украине
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила о 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными, сообщило агентство France Presse 24 марта
"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали". - приводит агентство заявление Богнер на пресс-конференции в Киеве.
По ее словам, эти убийства часто совершались сразу после взятия в плен. При этом ее миссия не в курсе никаких преследований виновных со стороны украинских властей.
При этом она обвинила российских военных в том, что они якобы убили 15 украинских пленных.
По данным Минобороны РФ, практически все российские военнопленные на Украине подвергаются избиениям и пыткам, получают увечья, не имеют возможности связаться с родственниками и вынуждены под угрозой смерти сниматься в украинских пропагандистских видео.