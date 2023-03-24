https://ukraina.ru/20230324/1044709257.html

"Украинское досье". Бороться с терроризмом США можно только силой – силой антитеррора

"Украинское досье". Бороться с терроризмом США можно только силой – силой антитеррора - 24.03.2023 Украина.ру

"Украинское досье". Бороться с терроризмом США можно только силой – силой антитеррора

20 марта исполнилось 20 лет с начала американского вторжения в Ирак, главным поводом к которому стала демонстрация госсекретарём США Колином Пауэллом пресловутой пробирки, якобы свидетельствующей о наличии у Ирака биологического оружия

2023-03-24T15:26

2023-03-24T15:26

2023-03-24T15:26

эксклюзив

сво

сша

украина

запад

ирак

диверсии

внешняя политика

рф

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044710116_0:88:1474:917_1920x0_80_0_0_39613724ab1b2d3d72a6e3a544aa0475.jpg

С тех пор методы американской политики мало изменились. Об этом говорили участники состоявшейся в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в пятницу, 24 марта конференции "От пробирки Пауэлла до "Северного потока": провокации и диверсии как инструмент внешней политики США".Конференция состоялась в рамках реализуемого мультимедийным изданием Украина.ру проекта "Украинское досье".Открывая дискуссию, главный редактор Украины.ру политолог Искандер Хисамов напомнил о событиях, которые привели к развязыванию кровопролитных войн в последние десятилетия. А также о том, что фейки и информационные вбросы стали эффективным оружием в политике – и нужно думать, что с этим делать.Депутат ГД РФ Евгений Федоров отметил, что важно обсудить, как выйти из создавшегося положения. Мир всегда существовал в конкурентной борьбе, отсюда тысячи войн. Сегодня ядерное оружие сдерживает политиков и военных, но мотивация в целом осталась. Отсюда и характер западной политики. Но мотивация России – иная: русская государственность всегда строилась как государственность защитного типа, а не колониального – и это совершенно иной тип госстроительства, подчеркнул политик.То, что сейчас происходит – это следствие 1991 года, незаконного выхода республик из состава СССР. Это первопричина. Отсюда следует ответ на вопрос "что делать?". Нужно восстанавливать законность, границы по итогам Второй мировой войны, считает Федоров.Он отметил, что сейчас президент России Владимир Путин корректирует внешнеполитическую линию. Так, предполагается, что враг – не Украина, а США. Украина – жертва. Механизм решения проблем с США есть – это стратегические ядерные силы. И Путин запускает механизм ядерного сдерживания: выход из соглашения. Следующий этап – нацеливание на США, и этот этап мы скоро увидим, прогнозирует политик. Он продолжил: или же власти США поймут, что внутренняя паника более опасна и – договорятся с Москвой.Далее – пункт суверенитета. Путин объяснил, что для сохранения суверенитета возможны любые действия. И, наконец, международное право – Ялта и Потсдам, можно добавить Тегеран и Хельсинки – фиксация границ и суверенитета. Как уже намекнул экс-президент и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, для нас это границы 45 года. Отсюда следствие – государственность Украины незаконна, считает Федоров. По его словам, лучше всего эту проблему решать через суд.Итак, каким видится завершение нынешнего конфликта: путем восстановления Отечества, плюс признание США нашего права контролировать территорию Отечества так, как мы захотим, подчеркнул политик. Федоров добавил: теперь остается всем в самой России включиться в эту повестку, а это уже сложнее. Модерировавший дискуссию Искандер Хисамов в связи с этим отметил, что жертвой в противостоянии действительно является украинский народ, а вот украинские власти вполне можно считать партнерами Запада.Какова политика Запада – известно. Политолог, историк, профессор МГИМО Андроник Мигранян напомнил о пробирке Пауэлла и о трагических последствиях этой лжи. Каждый раз США используют надуманные предлоги, чтобы приходить в разные страны – и там начинается хаос, войны, внутренние конфликты. А потом американцы уходят, оставляя после себя хаос и разруху, отметил эксперт.Сейчас – это история с терактом на "Северных потоках". Расследование Херша подводит к тому, что США просто следует признать государством-террористом. Тайное всё равно станет явным, считает Мигранян. По его словам, в будущем США придется платить по долгам. А непродуманные действия руководства США наносят ущерб и самому американскому народу, американской экономике – им самим надо бы разобраться, куда двигаться и как. Их стремление ввязываться в войны может привести к поражению.Известный американист Александр Домрин предложил перейти к конкретике. Он рассказал, что во время теракта 11 сентября он был в Америке и, конечно, не верит в официальную версию американских властей. Что до пробирки Колина Пауэлла, то – "в ней был мел".Говоря о начале войны в Ираке и о последующих событиях, Домрин напомнил, что тогда в Собвезе ООН Германия и Франция были против войны в Ираке – а теперь, 20 лет спустя, США добились, что Париж и Берлин не имеют своей позиции.Домрин рассказал, что Пауэлл потом каялся, говорил, что с пробиркой его подставила ЦРУ. Но это уже ничего не меняет. Кроме того, было разведывательное британское досье о будто бы подготовке Хусейна к войне. Но и эти разведанные оказались ложью и даже просто компиляцией из разных источников, рассказал эксперт. И сейчас нам пытаются навязать такую же ложь под видом разведданных и прочей якобы достоверной информации.В свою очередь Искандер Хисамов предложил обсудить вопрос: теракт на Северных потоках – это была ошибка, жест отчаяния? Или это силовая линия, которую в США считают вполне нормальной?Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов отметил, что за последние 30 лет США сильно изменились. Америка давно не живет по международному праву. Они живут не 45-м годом, а 91-м, оптика взгляда у американских политиков совсем не такая как у нас, сказал эксперт. Он продолжил: взрыв Северных потоков – это просто сигнал Европе, сигнал о том, что мир прежним уже не будет. Так и происходит: ни Германия, ни Франция не способны возразить и, пожалуй, не хотят, отметил Домрин.Однако, по его мнению, какие-то национальные силы в этих странах еще могут проявить себя. Что до Америки, то неоконы стояли за всеми войнами и провокациями последних десятилетий, по сути, "это одни и те же люди". Эта воспитанная Лео Штраусом каста политиков считает, что можно врать как угодно и американскому народу, и всем другим, поскольку убеждены в том, что над демократией должна стоять либеральная диктатура – при сохранении видимости демократии.Суть войны в Ираке – попытка разрушения Ближнего Востока вслед за разрушением СССР. Эта попытка не удалась, но цель осталась, констатировал эксперт.Искандер Хисамов на это отметил, что вывод можно сделать один: нам нужно быть готовыми ко всему. И – принимать соответствующие меры.Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, в свою очередь, подчеркнул: "США так делают потому, что могут". И агрессивное отношение к другим странам – основа политики этой империи. США являются спонсорами терроризма (например, конкретно – по событиям в Никарагуа). А стоит вспомнить историю – взорванный корабль на Кубе, например. Мир – это противоборство центров силы, и методы используются самые разнообразные, далеко не всегда красивые, подчеркнул Пинчук.Он добавил, что термин "терроризм" в международном праве не верифицирован, для кого-то это терроризм, для кого-то – справедливая борьба за свободу и независимость. И акт на "Северных потоках" – не терроризм, а диверсия, вполне прагматичное действие. Делалось это, чтобы Германия не одумалась и не пошла в будущем на сближение с Россией, сказал Пинчук. Он подчеркнул: так в свое время и Гитлера привели к власти в Германии, чтобы не допустить тесного взаимодействия страны с СССР.В общем, не следует себя обманывать, террористические и силовые методы и будут применяться в борьбе против России и впредь, это нужно хорошо понимать. Что делать? Силу сдерживают только силой. Нам надо нарастить военный потенциал и отказаться от линии "здесь воюем, здесь не воюем, тут рыбу заворачиваем", считает Пинчук.Руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов отметил: надо помнить, что США созданы на базе отселенных из Европы преступников, создавших свою субкультуру. Это кое-что объясняет в поведении американских элит.По мнению эксперта, попытки доминировать в мире осуществляются США, в частности, при помощи существующей системы контроля лиц, принимающих решения в других странах. Связь, перетоки информации, соцсети – все это модерируется, контролируется, благо для этого есть технические возможности. Это владение информацией создает у американских политиков иллюзию, что они управляют всем миром, по крайней мере, контролируют его. Но это именно иллюзия, ведь экономика США на самом деле – мыльный пузырь, считает эксперт.По его словам, опыт показывает, что руководство США понимает только один язык – силу антитеррора. И эту силу России надо наращивать.Подводя итоги дискуссии, Искандер Хисамов отметил, что следует все же активнее использовать инструменты международного права. С этим согласился Евгений Федоров, напомнивший, что международное право создавал Сталин как победитель в войне, и – "создавал его для нас". Поэтому надо понимать, что международное право – это наш инструмент, и нам надо уметь им пользоваться, подчеркнул политик.

https://ukraina.ru/20230321/1044565994.html

https://ukraina.ru/20230320/1044514666.html

https://ukraina.ru/20230323/1044653056.html

https://ukraina.ru/20230316/1044422592.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, сша, украина, запад, ирак, диверсии, внешняя политика, рф, эксперты