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Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки"

Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки" - 24.03.2023 Украина.ру

Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки"

Вашингтон начал прорабатывать подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2021 году, рассказал влиятельный американский журналист Сеймур Херш

2023-03-24T14:59

2023-03-24T14:59

2023-03-24T14:59

сша

северный поток

северный поток-2

теракт

новости

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Он рассказал, что именно тогда Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов по вопросам безопасности, впервые связался с теми, кто впоследствии и совершил теракт."Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод", — заявил Херш китайскому порталу China Daily.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.

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сша, северный поток, северный поток-2, теракт, новости