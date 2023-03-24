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Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки"
Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки" - 24.03.2023 Украина.ру
Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки"
Вашингтон начал прорабатывать подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2021 году, рассказал влиятельный американский журналист Сеймур Херш
2023-03-24T14:59
2023-03-24T14:59
2023-03-24T14:59
сша
северный поток
северный поток-2
теракт
новости
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Он рассказал, что именно тогда Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов по вопросам безопасности, впервые связался с теми, кто впоследствии и совершил теракт."Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод", — заявил Херш китайскому порталу China Daily.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.
https://ukraina.ru/20230323/1044679252.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, северный поток, северный поток-2, теракт, новости
Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки"
Вашингтон начал прорабатывать подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2021 году, рассказал влиятельный американский журналист Сеймур Херш
Он рассказал, что именно тогда Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов по вопросам безопасности, впервые связался с теми, кто впоследствии и совершил теракт.
"Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод", — заявил Херш китайскому порталу China Daily.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.