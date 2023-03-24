Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки" - 24.03.2023 Украина.ру
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Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки"
Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки" - 24.03.2023 Украина.ру
Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки"
Вашингтон начал прорабатывать подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2021 году, рассказал влиятельный американский журналист Сеймур Херш
2023-03-24T14:59
2023-03-24T14:59
сша
северный поток
северный поток-2
теракт
новости
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Он рассказал, что именно тогда Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов по вопросам безопасности, впервые связался с теми, кто впоследствии и совершил теракт."Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод", — заявил Херш китайскому порталу China Daily.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.
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сша, северный поток, северный поток-2, теракт, новости
США, Северный поток, Северный поток-2, теракт, Новости

Американский журналист выяснил, когда США решили взорвать "Северные потоки"

14:59 24.03.2023
 
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy StudiesСеймур Херш
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy Studies
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Вашингтон начал прорабатывать подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2021 году, рассказал влиятельный американский журналист Сеймур Херш
Он рассказал, что именно тогда Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов по вопросам безопасности, впервые связался с теми, кто впоследствии и совершил теракт.
"Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод", — заявил Херш китайскому порталу China Daily.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Ирак
23 марта, 16:16
Лавров рассказал о "паническом страхе" США из-за резолюции по "Северным потокам"Внесенная в Совбез ООН российская резолюция о необходимости провести независимое расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" вызвала у США "нервную реакцию". Об этом 23 марта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди
 
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