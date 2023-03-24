https://ukraina.ru/20230324/1044704979.html

Кремль прокомментировал возможность участия Путина в саммите БРИКС

Кремль прокомментировал возможность участия Путина в саммите БРИКС - 24.03.2023 Украина.ру

Кремль прокомментировал возможность участия Путина в саммите БРИКС

Решение о присутствии президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось. Об этом сообщил 24 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2023-03-24T13:43

2023-03-24T13:43

2023-03-24T13:43

владимир путин

брикс

юар

кремль

суд

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Ранее представитель Кремля сообщил, что подготовка РФ к саммиту БРИКС идет своим чередом после решения Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" Путина. Он не стал раскрывать подробности процесса.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Накануне глава МИД ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что президент России приглашен на саммит БРИКС, который пройдет в этой стране в августе. Она также отметила, что ситуация с МУС служит поводом для беспокойства, поскольку накладывает тень на объективность суда как справедливого арбитра.На прошлой неделе досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков назвал саму постановку вопроса об ордерах на арест возмутительной и неприемлемой и напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

https://ukraina.ru/20230321/1044566513.html

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владимир путин, брикс, юар, кремль, суд