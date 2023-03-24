https://ukraina.ru/20230324/1044703256.html

Пять пунктов гнева. Зеленский раскритиковал Евросоюз

Пять пунктов гнева. Зеленский раскритиковал Евросоюз - 24.03.2023 Украина.ру

Пять пунктов гнева. Зеленский раскритиковал Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в очередном международном мероприятии — cаммите лидеров Евросоюза

2023-03-24T14:09

2023-03-24T14:09

2023-03-24T14:26

эксклюзив

владимир зеленский

евросоюз

украина

дмитрий медведев

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

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23 марта Зеленский обратился к европейским политикам с видеообращением, однако оно не было опубликовано, хотя обычно западные СМИ широко тиражируют заявления украинского лидера. Многие журналисты, работающие в пресс-центре ЕС, ожидали публикации речи Зеленского, но так и не получили её.В чём дело, объяснила корреспондент издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.«Журналисты, близко знакомые с дипломатами, утверждают, что его речь была настолько эмоциональной, он выступил в окружении бойцов. Говорил о том, что если амуниция, снаряды не поступят прямо сейчас, незамедлительно, то потом просто некому будет их поставлять. То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — рассказала он в своём видеоблоге.Вечером на сайте президента Украины появилось сообщение о выступлении главы государства перед участниками саммита в Брюсселе, но проиллюстрирована она была фотографией Зеленского, стоящего в одиночку в поезде «Укрзализныци». Над текстом, судя по всему, поработали, поскольку он содержит сдержанные формулировки, хотя не без претензий к европейским странам.«Президент подчеркнул: если в сотрудничестве Украины и Европы не будет промедлений или стагнации, если совместные усилия будут решительно направлены на украинскую победу, то победа будет уже в этом году. "Чем быстрее мы с вами сообща действуем, тем больше жизней спасаем", — заметил он», — говорится в публикации.Кроме того, Зеленский перечислил 5 ключевых опасностей, которые «отдаляют Украину и Европу от завершения войны и достижения мира». Более подробно каждый из пунктов глава государства описал в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.1. «Нельзя затягивать передачу нашим воинам оружия, прежде всего дальнобойного оружия».С начала СВО Запад передал Украине различные типы вооружений, даже танки, что ранее даже не рассматривалось, но дальнобойные модели поставлять ВСУ опасается, чтобы Киев не применил его для ударов по российской территории, а это спровоцирует прямое военное столкновение НАТО с РФ, чего Альянс всячески стремится избежать.2. «Я благодарен за решение относительно МиГов для Украины, но нам нужны более современные самолёты».23 марта Министерство обороны Словакии объявило о передаче Украине первых 4 из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС. Взамен Братислава получит американские F-16, которые так хотел бы заполучить Киев, однако пока ни одна страна не выразила готовности пойти на такой шаг.Проблема связана в том числе с необходимостью обучить украинских военных управлению современными западными истребителями, а работать с МиГами советской разработки они умеют.3. «Никакого даже намёка на затягивание санкционных решений быть не может».Руководство ЕС работает над 11-м пакетом антироссийских санкций, в него, как объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, войдут меры против обхода действующих ограничений. К настоящему моменту Евросоюз практически исчерпал все возможности для усиления давления на Москву, а уже введённые санкции не оказали эффекта на РФ, зато от них страдают сами европейцы.4. «Мы давно говорим об организации саммита "формулы мира". Все мы прекрасно понимаем, что в имеющихся условиях многие лидеры не смогут приехать на Украину. Можем организовать саммит в одной из европейских столиц».Зеленский предлагает организовать мероприятие под названием «Глобальный саммит формулы мира» для обсуждения прекращения вооружённого конфликта. Часто его инициативу характеризуют как популизм.Призывая к миру, президент Украины законодательно запрещает переговоры с российской стороной. При этом любое заявление о возможности заключения мирного соглашения с Москвой расценивается на Украине как предательство.5. «Критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в Евросоюзе. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы».Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в ЕС и хочет как можно скорее стать полноправным членом объединения, но государства Союза не спешат давать ход процедуре, поскольку приём воюющей страны ни к чему хорошему для ЕС не приведёт.«Все эти заявления про вхождение в ЕС — брехня, враньё стопроцентное. Кому они там нужны в таком виде? Поэтому это так, чтобы успокоить людей и киевскую клику», — уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В видеообращении к лидерам стран ЕС Зеленский выражал свои мысли в очень резкой форме, поскольку считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий, отмечает Анна ван Денски.В первый день саммита европейские лидеры, несмотря на разногласия, согласовали план по передаче Украине в ускоренном порядке имеющихся боеприпасов, совместным оборонным закупкам и наращиванию военного производства.Однако испанская газета El Pais пишет: «Хотя европейские лидеры внимательно выслушали просьбы Зеленского и ещё раз подчеркнули свою солидарность и поддержку Украины, по итогам встречи не принято никаких новых мер или решений в том смысле, в каком их требует Киев».«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — посетовал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.После того как западные страны, наконец, согласились на поставки танков, Украина начала требовать истребители. По этому поводу председатели Евросовета и Еврокомиссии — Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен — объявили в Брюсселе, что решения о поставках оружия Украине, включая истребители, принимаются на национальном уровне, т. е. каждое государство — член ЕС самостоятельно определяет, вооружать ли ВСУ.«Я бы хотела подчеркнуть, что отношения становятся всё более кризисными между Евросоюзом и Зеленским, или киевским режимом, как я его называю. Я считаю, что это тоталитарный синдром», — подытожила Анна ван Денски.

https://ukraina.ru/20230324/1044692118.html

https://ukraina.ru/20230323/1044676426.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир зеленский, евросоюз, украина, дмитрий медведев, шарль мишель, урсула фон дер ляйен