Сирия и Саудовская Аравия снова дружат - СМИ - 23.03.2023 Украина.ру
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Сирия и Саудовская Аравия снова дружат - СМИ
Сирия и Саудовская Аравия снова дружат - СМИ - 23.03.2023 Украина.ру
Сирия и Саудовская Аравия снова дружат - СМИ
Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства спустя более чем 10 лет. Об этом в четверг, 23 марта, написало агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
2023-03-23T17:58
2023-03-23T17:59
новости
сирия
саудовская аравия
посольство
дипломатические отношения
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Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд выступил за возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Страна была исключена из объединения еще в 2011 году в наказание за борьбу президента САР Башара Асада с оппозицией.Также несколько дней назад Саудовская Аравия договорилась о восстановлении дипотношений с Ираном. Договоренности об этом были достигнуты при посредничестве председателя КНР Си Цзиньпина, а также властей Омана и Ирака.Саудовская Аравия и Иран разорвали дипотношения в 2016 году. Этому предшествовала казнь в Саудовской Аравии 47 осужденных за причастность к терроризму, среди которых был представитель шиитского меньшинства страны, шейх Нимр аль-Нимр. Казнь проповедника вызвала возмущение в шиитских странах, в том числе в Иране.К слову, не так давно министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что его страна рассчитывает на посредничество Москвы в урегулировании арабских конфликтов.Ближний Восток оказался одной из главных тем и в телефонном разговоре между султаном Омана Хейсамом Бен Тарек Аль Саидом и президентом РФ Владимиром Путиным. Звонок состоялся 23 марта по инициативе оманской стороны.
https://ukraina.ru/20230323/1044673112.html
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новости, сирия, саудовская аравия, посольство, дипломатические отношения
Новости, Сирия, Саудовская Аравия, посольство, дипломатические отношения

Сирия и Саудовская Аравия снова дружат - СМИ

17:58 23.03.2023 (обновлено: 17:59 23.03.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Джидда
Города мира. Джидда - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства спустя более чем 10 лет. Об этом в четверг, 23 марта, написало агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд выступил за возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Страна была исключена из объединения еще в 2011 году в наказание за борьбу президента САР Башара Асада с оппозицией.
Также несколько дней назад Саудовская Аравия договорилась о восстановлении дипотношений с Ираном. Договоренности об этом были достигнуты при посредничестве председателя КНР Си Цзиньпина, а также властей Омана и Ирака.
Саудовская Аравия и Иран разорвали дипотношения в 2016 году. Этому предшествовала казнь в Саудовской Аравии 47 осужденных за причастность к терроризму, среди которых был представитель шиитского меньшинства страны, шейх Нимр аль-Нимр. Казнь проповедника вызвала возмущение в шиитских странах, в том числе в Иране.
К слову, не так давно министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что его страна рассчитывает на посредничество Москвы в урегулировании арабских конфликтов.
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