https://ukraina.ru/20230323/1044683656.html

Сирия и Саудовская Аравия снова дружат - СМИ

Сирия и Саудовская Аравия снова дружат - СМИ - 23.03.2023 Украина.ру

Сирия и Саудовская Аравия снова дружат - СМИ

Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства спустя более чем 10 лет. Об этом в четверг, 23 марта, написало агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией

2023-03-23T17:58

2023-03-23T17:58

2023-03-23T17:59

новости

сирия

саудовская аравия

посольство

дипломатические отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102014/75/1020147560_0:111:2981:1787_1920x0_80_0_0_e23384279a7b9467b940cfb0f51ec47e.jpg

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд выступил за возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Страна была исключена из объединения еще в 2011 году в наказание за борьбу президента САР Башара Асада с оппозицией.Также несколько дней назад Саудовская Аравия договорилась о восстановлении дипотношений с Ираном. Договоренности об этом были достигнуты при посредничестве председателя КНР Си Цзиньпина, а также властей Омана и Ирака.Саудовская Аравия и Иран разорвали дипотношения в 2016 году. Этому предшествовала казнь в Саудовской Аравии 47 осужденных за причастность к терроризму, среди которых был представитель шиитского меньшинства страны, шейх Нимр аль-Нимр. Казнь проповедника вызвала возмущение в шиитских странах, в том числе в Иране.К слову, не так давно министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что его страна рассчитывает на посредничество Москвы в урегулировании арабских конфликтов.Ближний Восток оказался одной из главных тем и в телефонном разговоре между султаном Омана Хейсамом Бен Тарек Аль Саидом и президентом РФ Владимиром Путиным. Звонок состоялся 23 марта по инициативе оманской стороны.

https://ukraina.ru/20230323/1044673112.html

https://ukraina.ru/20230323/1044681167.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сирия, саудовская аравия, посольство, дипломатические отношения