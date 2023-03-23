https://ukraina.ru/20230323/1044679953.html

Сталинские методы снова нужны России: директор РВИО поддержал инициативу Медведева по работе с ОПК

Сталинские методы снова нужны России: директор РВИО поддержал инициативу Медведева по работе с ОПК - 23.03.2023 Украина.ру

Сталинские методы снова нужны России: директор РВИО поддержал инициативу Медведева по работе с ОПК

Практика жестких посланий Иосифа Сталина руководителям отстающих оборонных предприятий во времена Великой Отечественной войны была бы целесообразна и сейчас. Такое мнение 23 марта озвучил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, передает РИА Новости

2023-03-23T16:04

2023-03-23T16:04

2023-03-23T16:04

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Так директор РВИО отреагировал на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который сказал, что намерен "взбодрить" руководство предприятий ОПК посланиями Сталина военного времени."Телеграммы Сталина имели дисциплинирующее значение. Такие жесткие меры в руководстве военной экономики были не просто желательны, а необходимы. Возможно ли сегодня применять такие меры – решать нашему руководству. Но, на мой взгляд, для небольшой части тех людей (в руководстве предприятий), которые до сих пор не осознали, что мы находимся на рубеже, когда решается вопрос о будущем нашего государства, нашего народа и что необходимо быть в мобилизованном состоянии, подобные указания, возможно, станут стимулом для понимания ситуации", - сказал историк.В качестве примера он привел историю с телеграммой Сталина директору "Уралмашзавода" Борису Музрукову, отправленную в сентябре 1941 года. Благодаря ей предприятие Музрукова смогло оперативно выправить ситуацию с недостатком танков на фронте, и до окончания войны завод оставался одной из основных "военных кузниц" страны.Позже Музруков стал одной из ключевых фигур в советском атомном проекте, возглавлял первый отечественный комплекс по производству оружейного плутония. Сейчас это ведущее промышленное предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом".

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