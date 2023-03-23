https://ukraina.ru/20230323/1044679504.html

Дмитрий Краснов: Реакция европейских элит на Украину тревожит итальянцев — также, как украинские беженцы

Дмитрий Краснов: Реакция европейских элит на Украину тревожит итальянцев — также, как украинские беженцы - 24.03.2023 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Реакция европейских элит на Украину тревожит итальянцев — также, как украинские беженцы

Италию со времен пандемии накрыло покорное безразличие. Итальянцы понимают, что нужно прекращать затянувшееся издевательство со стороны правящей элиты, поддерживающей натовский взгляд на развитие украинского конфликта, но значительная часть граждан все же находится под этим трехкомпонетным наркозом — покорность, тревога, страх.

2023-03-23T21:11

2023-03-23T21:11

2023-03-24T00:52

фашизм

европа

италия

интервью

украина

россия

владимир путин

всу

беженцы

сша

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Ситуацию с поставками вооружений на Украину прокомментировал почетный адвокат РФ, член Общественной палаты г. Москвы Дмитрий Краснов. Он также рассказал изданию Украина.ру, что об украинском фашизме думают итальянцы.C начала марта двадцать украинских военнослужащих проходят обучение в Италии по управлению зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Samp-T, сообщила 19 марта газета Il Fatto Quotidiano. По данным издания, сам комплекс должен быть передан Украине до лета этого года по согласованию Рима с Парижем.— Дмитрий Анатольевич, итальянцы реально одобряют поставки вооружений на Украину и подготовку военных ВСУ в Италии?— В Италии у меня много знакомых, с которыми можно поговорить доверительно даже на болезненные темы. Так вот, среди них нет людей, одобряющих реэкспорт и другие формы поставки оружия на Украину.Понимаю, что это не данные соцопроса и даже не фокус-группа — делать выводы о превалирующих в итальянском обществе настроениях по мнениям небольшой группы людей, возможно, некорректно. Но позволю себе поделиться общим ощущением: Италию со времен начала пандемии накрыло покорное безразличие – виной тому осознание собственного бессилия и непонимание даже ближайших перспектив.После такой "социальной вакцинации" события на Украине и реакция на них европейских правительств добавили тревожности. Причём, не за судьбы мира, а за ближайшее будущее своих семей – экономика серьёзно покачнулась.Третий ингредиент в коктейль нынешних итальянских умонастроений — страх — привнесли украинские беженцы. Одни из них делятся ужасающими подробностями об украинском режиме, о терроре, репрессиях, тоталитаризме. Другие же проявляют немотивированную агрессию — они пропитаны идеями нацизма и готовы весь мир перекроить под свои бандеровские взгляды.Есть в Италии пассионарии [люди активного общественного типа], понимающие необходимость что-то менять, прекращать уже затянувшееся издевательство со стороны правящей элиты, поддерживающей натовский взгляд на развитие украинского конфликта. Но, всё же, значительная часть итальянцев находится под этим трехкомпонетным наркозом — покорность, тревога, страх.— В Неаполе житель города Изюм организовал фотовыставку "Я хочу, чтобы вы знали правду", рассказывающую об украинском фашизме и разоблачающую мифы русофобской пропаганды. Что в Европе знают про Зеленского и как реагируют на его действия?— Мои итальянские друзья сообщили подробности о выставке. Организатор выставки — житель города Изюм, который откровенно рассказывает о фашизации Украины, о коротком светлом времени после прихода России и о репрессиях после возвращения власти киевского режима. На открытии выставки также выступил экс-сенатор Марино, который сказал, что итальянские СМИ молчат о многолетней войне украинских властей против своих граждан, жителей Донбасса, и в Италии никто не знает об этом. Общественный активист, фотохудожник Пино Гуерра, который пришел также на мероприятие, отметил, что выставка не стала для него открытием, он знал о происходящем на Украине от беженцев, с которыми часто и много общается. Люди боятся не только войны, но и репрессий, добавил он.Я считаю, что один из ключевых факторов успешного развития общества — уровень доверия в нём. Доверие снижает ресурсоемкость любых транзакций, будь то исполнение контрактов или межличностное общение. Не нужно тратить время и силы на обеспечение честной игры, на излишний контроль. Но доверие же является фактором уязвимости при появлении мошенника. Помните, как в 90-е годы у нас полстраны верило в "МММ" и полезность рыночных преобразований для себя лично? С Европой происходит нечто похожее, только роль Лёни Голубкова играет мошенник более высокого уровня — Владимир Зеленский. Европейцы долгое время и помыслить не могли, что глава государства может так нагло, беспардонно, эмоционально и увлечённо лгать. А западные элиты и контролируемая ими пресса воспользовались талантливым жуликом в своих интересах.Сейчас постепенно и болезненно приходит просветление. Чтобы осознать реальность, нужно признать себя обманутым, разочароваться в политиках, журналистах, лидерах мнений. Это неприятно, поэтому процесс быстрым не будет.— Украину на Западе привыкли считать демократической страной. Как работает свобода и демократия по-американски?— Демократия по-американски в её европейской ипостаси — это кастовая система. Все значимые решения принимают группировки наследственного политического класса. Этакий коллективный весельчак Боря Джонсон, который точно знает, что как бы он ни резвился, как бы ни чудил, попирая интересы низших каст, лично у него всё будет хорошо.Безответственные великовозрастные девочки и мальчики "из хороших семей", несущие на своих лицах печать болезненного вырождения, творят, что хотят, не забывая сообщить угрюмым массам, что все выходки — ради блага народа.— Еврокомиссия за год выделила 10 миллионов евро за "работу по Украине" Международному уголовному суду (МУС), юрисдикцию которого не признает Россия. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, говорится на сайте ЕК. Что стоит за решением МУС выдать ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой?— Думаю, журналисты переоценивают интерес российской общественности к решению МУС. Население у нас достаточно юридически просвещенное, чтобы понимать: никакого значения решение МУС не имеет.Напомню, когда этот самоназванный суд попытался принять решение в отношении граждан США, "судьи" тут же оказались под санкциями. У нас Следственный комитет России возбудил против "судей" уголовное дело.Но "суд" продолжит отрабатывать деньги как певичка в кабаке — кто платит, тот и заказывает музыку.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

фашизм, европа, италия, интервью, украина, россия, владимир путин, всу, беженцы, сша, демократия