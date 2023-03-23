https://ukraina.ru/20230323/1044676426.html

"Мы облажались!" ЕС превращается в завод по производству снарядов для Украины, но этим ее уже не спасешь

"Мы облажались!" ЕС превращается в завод по производству снарядов для Украины, но этим ее уже не спасешь - 23.03.2023 Украина.ру

"Мы облажались!" ЕС превращается в завод по производству снарядов для Украины, но этим ее уже не спасешь

Военная помощь Украине станет одной из центральных тем двухдневного саммита глав государств и правительств стран Евросоюза, который открывается 23 марта в Брюсселе.

2023-03-23T16:19

2023-03-23T16:19

2023-03-23T16:19

эксклюзив

украина

военная помощь

спецоперация

всу

россия

ес

сша

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В пригласительном письме участникам мероприятия председатель Евросовета Шарль Мишель написал: "[С февральского саммита политики и чиновники работали] над срочным расширением масштабов производства и доставки боеприпасов Украине. Наша цель — предоставить Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить соответствующее финансирование. Для этого нам необходимо будет принять меры по наращиванию производственных мощностей европейской оборонной промышленности".Неделей ранее портал Euractiv, ссылаясь на источники, сообщил о сомнении ряда стран ЕС, сможет ли европейская промышленность удовлетворить нужды ВСУ в снарядах, в связи с чем возник вариант закупки недостающих объёмов для дальнейшей поставки Украине у государств, не входящих в союз, прежде всего США и Южной Кореи, однако однозначного мнения среди членов ЕС по этому вопросу нет.Неурегулированными оставалось несколько аспектов. Во-первых, могут ли страны ЕС закупать боеприпасы у сторонних стран, во-вторых, какая доля общих средств пойдёт на эти цели, в-третьих, кто должен нести ответственность за совместные закупки – Европейское оборонное агентство или конкретная страна.По информации Euractiv, Франция, Греция и Кипр настаивали, чтобы ЕС направлял средства лишь военно-промышленному комплексу в странах союза, а Польша, Нидерланды и страны Балтии предупреждали, что из-за нехватки промышленных мощностей в Европе поставки боеприпасов на Украину могут задержаться ещё сильнее.В преддверии саммита высокопоставленный европейский чиновник сказал журналистам на условии анонимности, что ЕС продолжит помогать Украине, делая акцент на оказание военной помощи.Однако, как сказал американской газете Politico высокопоставленный представитель министерства обороны одной из центральноевропейских стран, давать обещания об усилении обороноспособности легко, а на практике тратить значительные дополнительные суммы на оборону очень сложно. Он пояснил, что на расходы европейских стран влияет целый ряд факторов, т.н. узкие места: неэффективное оборонное планирование, дефицит сырья для производства оружия и боеприпасов, длительные процессы закупок и ограниченные производственные мощности, на расширение которых могут уйти годы.Согласно обнародованному 21 марта отчёту НАТО, довести расходы на оборонные нужды до уровня 2% ВВП смогли лишь 7 из 30 государств: США, Великобритания, Греция, Польша, Латвия, Литва, Эстония. Крупнейших экономик ЕС в этом списке нет, Франция потратила 1,89%, Италия – 1,51%, Германия - 1,49%.Отвечая на вопрос о последствиях возможных разногласий участников саммита лидеров ЕС по поставкам боеприпасов ВСУ, чиновник сказал журналистам, что руководство Евросоюза хотели бы, чтобы одни государства-члены не мешали другим в решении вопросов военной помощи Украине."Не обязательны участие и вклад всех, но чтобы не блокировали других", - добавил он.Венгрия, будучи не самой сильной страной ЕС, не боится открыто и во всеуслышание заявлять, что выступает за скорейшее урегулирование конфликта и поставлять оружие Киеву не собирается.Видимо, руководство Евросоюза смирилось с мыслью, что принудить всех членов к поддержке Киева, взывая к евроатлантической солидарности, не получится, и решило работать с тем, кто готов включиться в прокси-войну против России на стороне Украины.Например, президент Чехии Петр Павел против поддержки украинской стороны не возражает, более того, положительно воспринимает решение Германии о поставках таков Leopard 2 и отмечает, что для контрнаступления ВСУ необходимы танки, бронемашины, артиллерия, средства ПВО и много-много боеприпасов, но в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном 23 марта, сообщил, что Чехия исчерпала все возможности для вооружения Украины, мощности для производства боеприпасов в стране имеются, но нет рабочих рук.Боеприпасов ВСУ требуется действительно много, как сказал Павел. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил коллегам из стран Евросоюза пожелание получать ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов. Однако глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сказал, что произвести такой объём сложно - необходимо удвоить производственные мощности в Европе. А нарастить производство боеприпасов до необходимого Украине уровня европейский оборонно-промышленный комплекс, по его словам, не сможет из-за недостаточного количества заказов от правительств стран ЕС. По этой причине Rheinmetall, например, выпустит менее 150 000 единиц 120-мм танковых снарядов в 2023 году, хотя способен произвести 240 000 штук.Кроме того, уже обещанная помощь поступает на Украину спустя месяцы - например, танки Abrams поступят только осенью, т.е. через полгода после ожидаемого весеннего наступления, которое может решить ход боевых действий, а Киеву всё ещё не хватает сил и оружия, пишет американская газета The Washington Post."Очевидно, что время на стороне России, а это означает, что у неё есть солдаты и техника, чтобы вести долгую войну на огромном фронте. Украина не имеет такого преимущества. Если оружие не будет доставлено достаточно быстро, Украине будет крайне сложно дать отпор российским завоеваниям", — сказала аналитик европейской программы аналитического центра Atlantic Council Рэйчел Риццо.The Washington Post считает, что план Пентагона по ускорению поставок танков Abrams и решение Польши и Словакии предоставить Украине истребители "отражают тревогу по поводу недавних последовательных успехов России, а также усиления альянсов Кремля с Китаем и Ираном".Проблема состоит ещё в том, что Запад не поставляет Украине вооружения, которые требуют страны, пишет издание, а некоторые чиновники и дипломаты, в том числе американские, "признают, что стратегия Запада в отношении поставок вооружений дорого обошлась Украине".Писатель Дэвид Голдман, который публикует авторские колонки в газете Asia Times под псевдонимом Шпенглер, связывает завершение украинского конфликта как раз-таки с отсутствием у Запада необходимых ресурсов для продолжения затянувшегося боевого противостояния. В статье от 20 марта он раскрыл некоторые подробности о настроениях в внешнеполитических кругах США по украинскому вопросу."На недавней частной встрече бывших высокопоставленных американских военных, сотрудников разведки и учёных, чьи резюме простираются от администрации Рейгана до Трампа, прозвучала мрачная оценка перспектив украинской победы над Россией. Один из выступавших заявил, что без обученных кадров и боеприпасов президент Владимир Зеленский вполне может рассмотреть китайский мирный план — особенно после успешного посредничества Пекина в ирано-саудовском споре", - рассказал Шпенглер.В завершение конференции раздалась фраза о том, что большая часть ВСУ уже мертва, а лучшие солдаты украинской армии, прошедшие обучение в США, или погибли, или выбыли из строя.И хотя большинство участников встречи поддерживали воинственную позицию администрации Белого дома (вооружать Украину до тех пор, пока она не сможет успешно бороться с российской армией), но цифры говорят об ином: РФ намного превосходит Украину по кадрам, ресурсам, деньгам и союзам с другими крупными державами, в т. ч. Китаем и Индией, отмечает газета American Thinker, и именно благодаря подавляющим ресурсам Россия может победить.Шпенглер на протяжении 15 лет придерживается мнения, что раздел Украины неизбежен, надо было дать шанс населению проголосовать за развод, как чехам и словакам, но вместо этого перед Украиной распахнули дверь в НАТО, прекрасно зная, что красная черта для РФ, и реакция российского президента Владимира Путина на перспективу вступления Украины в НАТО оказалась совершенно предсказуемой."После 3 месяцев практически единодушных пророчеств скорого краха России теперь создаётся впечатление, что российская армия вот-вот возьмёт под контроль весь Донбасс. Вернуть его будет сложно, если вообще возможно. Результатом, как предположил Генри Киссинджер в Давосе, рано или поздно станет мир, по которому Украина уступит России территорию. <...> Так нам и надо. Мы облажались — и причём по-крупному", - заявляет он.

https://ukraina.ru/20230316/1044454710.html

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https://ukraina.ru/20230323/1044660573.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, военная помощь, спецоперация, всу, россия, ес, сша