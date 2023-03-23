Украина как страна предсказуемо меняющегося прошлого: социология - 23.03.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230323/1044667707.html
Украина как страна предсказуемо меняющегося прошлого: социология
Украина как страна предсказуемо меняющегося прошлого: социология - 23.03.2023 Украина.ру
Украина как страна предсказуемо меняющегося прошлого: социология
Прошлое Украины действительно вполне предсказуемое – с самого начала было понятно, что ведётся обработка украинского общества в духе разрыва общей истории с... Украина.ру, 23.03.2023
2023-03-23T14:00
2023-03-23T14:00
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Прошлое Украины действительно вполне предсказуемое – с самого начала было понятно, что ведётся обработка украинского общества в духе разрыва общей истории с Россией. С середины 2000-х речь шла уже об откровенной нацификации, после 2014 года процесс ускорился, а на протяжении прошлого года должен был приобрести характер катастрофический (68% опрошенных уверяют, что изменили мнение об исторических событиях за последний год).20 марта Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования по вопросам исторической памяти, проведённого по заказу Министерства культуры и информационной политики. Следует отметить, что вообще это крайне редкий случай, когда социологическое исследование проводится за бюджетные средства в интересах органа государственной власти – это настолько сложно, что как правило ищут обходные пути (обычно находятся посредники или сторонние спонсоры).Всего 19-27 января по телефону было опрошено 2004 человека. КМИС уточняет, что выборка составлялась "в соответствии с данными Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2022 года", причём "за место жительства респондента взята информация по состоянию на 24 февраля 2022 года". В переводе с профессионального – точность исследования крайне низка и никак не соответствует указанной в выходных данных статистической погрешности в 2,2%. Как минимум должен наблюдаться очень сильный перекос в сторону западных и центральных регионов страны (т.е., доля националистических настроений завышена).Интерес украинцев к истории довольно высок. "Средняя оценка уровня собственного интереса к истории Украины по шкале от 1 – "совершенно не интересуются" до 10 – "чрезвычайно интересуются", по ответам участников опроса, составило 7,6 балла". 69% опрошенных указали, что их интерес к истории вырос на протяжении последних десяти лет, столько же – за последний год. Какого рода этот интерес и как он удовлетворяется догадаться нетрудно.Основные источники исторической информации: youtube (53%), социальные сети (37%), телепередачи (35%), книги (29%).Опрос относительно отношения к историческим деятелям дал результат немного предсказуемый, с чётким разделением на деятелей "независимой Украины" и "имперской России", причём наименее популярный украинский политик (Нестор Махно, 54%) имеет рейтинг вдвое более высокий, чем наиболее популярный "имперский" (Леонид Брежнев, 27%). Деятелей культуры в списке не было, потому отсутствует традиционный лидер всех рейтингов Тарас Шевченко.Вообще все персоны достаточно чётко делятся на четыре группы.1. Украинские (и якобы украинские) деятели с уровнем одобрения свыше 80%. Первые места среди них занимают Михаил Грушевский (90%) и Богдан Хмельницкий (89%). Высок уровень поддержки у антиподов Хмельницкого – Ивана Мазепы и Степана Бандеры (по 84%). Ну и завершён процесс глорификации Вячеслава Черновола– 86%.2. Украинские деятели со средним уровнем поддержки: от 54% (Махно), до 71% (Павел Скоропадский). В этой группе пребывают Роман Шухевич (67%) и Симон Петлюра (64%). Отношение к ним неоднозначное, видимо из-за чрезмерного внешнего влияния на их политику.3. Исторические деятели с относительно низким уровнем информированности, к числу которых относится, например, Николай Ватутин (30% такого не знают, 12% не могут дать оценку).4. Российские и советские деятели, из которых выделяется уровнем негативного отношения Иосиф Сталин – 90%, хуже, чем даже у Ленина.А вот отношение к президентам Украины производит несколько странное впечатление – оно идёт по нисходящей, почти независимо от их ориентации:- Леонид Кравчук– 54%;- Виктор Ющенко – 53%;- Леонид Кучма– 45%;- Пётр Порошенко – 39%;- Виктор Янукович – 7%.Общее впечатление деградации высших управленческих кадров Украины, но это не так. Большинство украинских президентов к концу своих полномочий сильно раздражали избирателей. Удивительным образом, наиболее высоким уровне одобрения сейчас пользуются два наиболее бестолковых и бесполезных украинских президента, один из которых даже не смог досидеть до конца свой срок.Определённый интерес составляет рейтинг исторических событий, который так же чётко разделяются на две группы – позитивную и негативную.- "Революция достоинства" – 84%. Логично полагать, что эти люди также считают позитивным явлением гражданскую войну и "российскую агрессию", но нет – 81% войной недовольны. Пропаганда простой мысли, что майдан это война эффекта не дала.Кстати, к "Оранжевой революции" 2004 года позитивно относятся только 70% – результат почётный, но её участники, помнится, были недовольны её недоведённостью (в смысле – не началась война).- Восстание Богдана Хмельницкого – 83%. Интересно, многие ли отдают себе отчёт в том, что это было восстание против "евроинтеграции" и лучших европейских друзей Украины – Польши? Похоже, что нет – 63% считают именно поляков наиболее близким исторически народом и только 12% - русских.- 83% позитивно расценивают распад СССР.- Создание ОУН* – 75%. Это при том, что к большей части территории Украины эта организация никакого отношения не имела, но зато к ней имеют определённые претензии поляки.- 74% опрошенных позитивно расценивают "восстание Ивана Мазепы" (ну надо же было как-то назвать странные манёвры старого гетмана?).- 70% положительно оценивают акт "оккупационной власти" – передачу Крыма в состав УССР. При этом 92% опрошенных не считают УССР украинским государством, а 69% считают её наследницей УНР. Т.е., по логике, любые проводимые с территорией УССР манипуляции не должны иметь значения… Но нет, нынешняя Украина – не наследник УССР, но наследник её границ.- 57% опрошенных позитивно оценивают индустриализацию, но 70% против коллективизации, без которой индустриализация была бы невозможна.Естественно, 91% опрошенных считает Голодомор геноцидом, 64% полагают, что Украина была колонией России, 85% считают СССР причастным к развязыванию II Мировой войны. Только 32% (или целых 32% – как посмотреть) полагают, что 8-9 мая необходимо вспоминать именно борцов с нацизмом, а не "борцов за независимость" или вообще всех подряд, включая бойцов дивизии СС "Галичина".При всём этом 56% опрошенных позитивно относятся к существованию географических названий, связанных с советскими и 54% – с российскими деятелями.Исходя из представленных цифр можно прийти к выводу, что первый этап слома исторической памяти украинского народа уже в основном завершён – украинскую историю оторвали от российской. Осталась зачистка некоторых моментов, связанных с Великой Отечественной войной (логично предположить, что это название попытаются закрепить за нынешним конфликтом).Уже начинается второй этап – слома собственно украинской истории, замена именно украинских деятелей, вроде Грушевского и Хмельницкого, на откровенных коллаборационистов, вроде Петлюры, Мазепы и Шухевича. Ну и до Шевченко тоже доберутся – чего уж там.Повторим, что данные исследования ненадёжные, выборка "инвалидная", а на само общественное мнение оказывает влияние психологическое напряжение в ходе боевых действий. Однако, даже с поправкой на эти факторы общая тенденция очевидна.
https://ukraina.ru/20221014/1039747796.html
https://ukraina.ru/20221219/1041928119.html
https://ukraina.ru/20220712/1034334325.html
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Василий Стоякин
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история, история украины, украина, кмис, социология, рейтинг
История, История, история Украины, Украина, КМИС, социология, рейтинг

Украина как страна предсказуемо меняющегося прошлого: социология

14:00 23.03.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Прошлое Украины действительно вполне предсказуемое – с самого начала было понятно, что ведётся обработка украинского общества в духе разрыва общей истории с Россией. С середины 2000-х речь шла уже об откровенной нацификации, после 2014 года процесс ускорился, а на протяжении прошлого года должен был приобрести характер катастрофический (68% опрошенных уверяют, что изменили мнение об исторических событиях за последний год).
20 марта Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования по вопросам исторической памяти, проведённого по заказу Министерства культуры и информационной политики. Следует отметить, что вообще это крайне редкий случай, когда социологическое исследование проводится за бюджетные средства в интересах органа государственной власти – это настолько сложно, что как правило ищут обходные пути (обычно находятся посредники или сторонние спонсоры).
Всего 19-27 января по телефону было опрошено 2004 человека. КМИС уточняет, что выборка составлялась "в соответствии с данными Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2022 года", причём "за место жительства респондента взята информация по состоянию на 24 февраля 2022 года". В переводе с профессионального – точность исследования крайне низка и никак не соответствует указанной в выходных данных статистической погрешности в 2,2%. Как минимум должен наблюдаться очень сильный перекос в сторону западных и центральных регионов страны (т.е., доля националистических настроений завышена).
Интерес украинцев к истории довольно высок. "Средняя оценка уровня собственного интереса к истории Украины по шкале от 1 – "совершенно не интересуются" до 10 – "чрезвычайно интересуются", по ответам участников опроса, составило 7,6 балла". 69% опрошенных указали, что их интерес к истории вырос на протяжении последних десяти лет, столько же – за последний год. Какого рода этот интерес и как он удовлетворяется догадаться нетрудно.
Основные источники исторической информации: youtube (53%), социальные сети (37%), телепередачи (35%), книги (29%).
Зеленский Харьковская область ВСУ
14 октября 2022, 16:03
Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии
Опрос относительно отношения к историческим деятелям дал результат немного предсказуемый, с чётким разделением на деятелей "независимой Украины" и "имперской России", причём наименее популярный украинский политик (Нестор Махно, 54%) имеет рейтинг вдвое более высокий, чем наиболее популярный "имперский" (Леонид Брежнев, 27%). Деятелей культуры в списке не было, потому отсутствует традиционный лидер всех рейтингов Тарас Шевченко.
Вообще все персоны достаточно чётко делятся на четыре группы.
1. Украинские (и якобы украинские) деятели с уровнем одобрения свыше 80%. Первые места среди них занимают Михаил Грушевский (90%) и Богдан Хмельницкий (89%). Высок уровень поддержки у антиподов Хмельницкого – Ивана Мазепы и Степана Бандеры (по 84%). Ну и завершён процесс глорификации Вячеслава Черновола– 86%.
2. Украинские деятели со средним уровнем поддержки: от 54% (Махно), до 71% (Павел Скоропадский). В этой группе пребывают Роман Шухевич (67%) и Симон Петлюра (64%). Отношение к ним неоднозначное, видимо из-за чрезмерного внешнего влияния на их политику.
3. Исторические деятели с относительно низким уровнем информированности, к числу которых относится, например, Николай Ватутин (30% такого не знают, 12% не могут дать оценку).
4. Российские и советские деятели, из которых выделяется уровнем негативного отношения Иосиф Сталин – 90%, хуже, чем даже у Ленина.
- РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 14:08
Составляющие украинского оптимизма. О чём не говорят результаты соцопросовВ это трудно поверить, но с самого начала специальной военной операции (а первые опросы были проведены 26−27 февраля) украинские социологи постоянно фиксировали высокий уровень оптимизма граждан. Они с самого начала верили в победу
А вот отношение к президентам Украины производит несколько странное впечатление – оно идёт по нисходящей, почти независимо от их ориентации:
- Леонид Кравчук– 54%;
- Виктор Ющенко – 53%;
- Леонид Кучма– 45%;
- Пётр Порошенко – 39%;
- Виктор Янукович – 7%.
Общее впечатление деградации высших управленческих кадров Украины, но это не так. Большинство украинских президентов к концу своих полномочий сильно раздражали избирателей. Удивительным образом, наиболее высоким уровне одобрения сейчас пользуются два наиболее бестолковых и бесполезных украинских президента, один из которых даже не смог досидеть до конца свой срок.
Определённый интерес составляет рейтинг исторических событий, который так же чётко разделяются на две группы – позитивную и негативную.
- "Революция достоинства" – 84%. Логично полагать, что эти люди также считают позитивным явлением гражданскую войну и "российскую агрессию", но нет – 81% войной недовольны. Пропаганда простой мысли, что майдан это война эффекта не дала.
Кстати, к "Оранжевой революции" 2004 года позитивно относятся только 70% – результат почётный, но её участники, помнится, были недовольны её недоведённостью (в смысле – не началась война).
- Восстание Богдана Хмельницкого – 83%. Интересно, многие ли отдают себе отчёт в том, что это было восстание против "евроинтеграции" и лучших европейских друзей Украины – Польши? Похоже, что нет – 63% считают именно поляков наиболее близким исторически народом и только 12% - русских.
Акция в честь годовщины Волынской резни в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля 2022, 04:58
Мяч наизнанку, или уничтожение польской истории украинскими стараниямиВ Польше 11 июля был национальный день скорби в связи с годовщиной начала Волынской резни. Речь об акте геноцида этнических поляков, осуществлённом под руководством Организации украинских националистов* и с участием Украинской повстанческой армии*. Однако, как мы понимаем, сейчас этот трагический эпизод совместной истории нуждается в пересмотре
- 83% позитивно расценивают распад СССР.
- Создание ОУН* – 75%. Это при том, что к большей части территории Украины эта организация никакого отношения не имела, но зато к ней имеют определённые претензии поляки.
- 74% опрошенных позитивно расценивают "восстание Ивана Мазепы" (ну надо же было как-то назвать странные манёвры старого гетмана?).
- 70% положительно оценивают акт "оккупационной власти" – передачу Крыма в состав УССР. При этом 92% опрошенных не считают УССР украинским государством, а 69% считают её наследницей УНР. Т.е., по логике, любые проводимые с территорией УССР манипуляции не должны иметь значения… Но нет, нынешняя Украина – не наследник УССР, но наследник её границ.
- 57% опрошенных позитивно оценивают индустриализацию, но 70% против коллективизации, без которой индустриализация была бы невозможна.
Естественно, 91% опрошенных считает Голодомор геноцидом, 64% полагают, что Украина была колонией России, 85% считают СССР причастным к развязыванию II Мировой войны. Только 32% (или целых 32% – как посмотреть) полагают, что 8-9 мая необходимо вспоминать именно борцов с нацизмом, а не "борцов за независимость" или вообще всех подряд, включая бойцов дивизии СС "Галичина".
Девушка в красном - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 06:42
Социология в западных одеждах. Тоска по СССР на Украине сменилась ненавистью к РоссииНе успели люди на Украине смириться с тем, что 100 лет со дня рождения бывшей для большинства из них Родины — СССР никто никак не отмечал 30 декабря прошлого года, как пропагандисты-социологи на службе неонацистского режима напомнили им, почему они это не сделали.
При всём этом 56% опрошенных позитивно относятся к существованию географических названий, связанных с советскими и 54% – с российскими деятелями.
Исходя из представленных цифр можно прийти к выводу, что первый этап слома исторической памяти украинского народа уже в основном завершён – украинскую историю оторвали от российской. Осталась зачистка некоторых моментов, связанных с Великой Отечественной войной (логично предположить, что это название попытаются закрепить за нынешним конфликтом).
Уже начинается второй этап – слома собственно украинской истории, замена именно украинских деятелей, вроде Грушевского и Хмельницкого, на откровенных коллаборационистов, вроде Петлюры, Мазепы и Шухевича. Ну и до Шевченко тоже доберутся – чего уж там.
Повторим, что данные исследования ненадёжные, выборка "инвалидная", а на само общественное мнение оказывает влияние психологическое напряжение в ходе боевых действий. Однако, даже с поправкой на эти факторы общая тенденция очевидна.
 
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09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
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09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
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