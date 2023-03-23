https://ukraina.ru/20230323/1044657469.html

В США сделали Украине неожиданное "территориальное" предложение

В США сделали Украине неожиданное "территориальное" предложение - 23.03.2023 Украина.ру

В США сделали Украине неожиданное "территориальное" предложение

Вашингтону стоит убедить Киев согласиться на присоединение нескольких регионов к России в обмен на финансовую компенсацию. Такое мнение 22 марта озвучил бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола в статье, опубликованной в издании The Atlantic

2023-03-23T09:48

2023-03-23T09:48

2023-03-23T09:48

новости

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Лойола добавил, что такой исход даже более выгоден Киеву, так как более однородное украинское государство было бы "более политически стабильным и имело бы большие шансы на вступление в Европейский Союз и, возможно, даже в НАТО".По мнению экс-советника, если Украина не согласится пойти на перемирие таким путем, то конфликт закончится односторонним прекращением огня Россией, подкрепленным угрозой применения ядерного оружия при продолжении боевых действий.Лойола также отметил, что при таком сценарии Россия еще сильнее сблизится с Китаем, что будет означать окончательное падение гегемонии США.К слову, ранее губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что вовлеченность в судьбу Украины не является жизненно важным национальным интересом Соединенных Штатов.В конце сентября 2022 года по результатам проведенных референдумов президент РФ Владимир Путин подписал конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

https://ukraina.ru/20230323/1044657260.html

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новости