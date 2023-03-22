Акция в поддержку действий России на Украине прошла в Южной Корее - 22.03.2023 Украина.ру
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Акция в поддержку действий России на Украине прошла в Южной Корее
Акция в поддержку действий России на Украине прошла в Южной Корее - 22.03.2023 Украина.ру
Акция в поддержку действий России на Украине прошла в Южной Корее
Представители нескольких корейских организаций провели в Сеуле 22 марта митинг в поддержку РФ, сообщило агентство РИА Новости
2023-03-22T17:40
2023-03-22T17:40
новости
южная корея
спецоперация
россия
украина
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Мероприятие прошло недалеко от посольства РФ в южнокорейской столице. На акции собралось несколько десятков человек, они держали плакаты и российские триколоры. Среди организаторов - "Антиимпериалистический форум", "Объединение за реализацию самостоятельного объединения" и другие организации."Мы хорошо пониманием, что Россия сейчас сражается не с Украиной, ставшей орудием империалистов, а с силами западного империализма, который из жажды наживы с помощью уловок и насилия превратил весь мир в море крови и огня. В ходе этого конфликта большинство народов мира могло наблюдать безумную агрессивность и варварство американского империализма и всего западного правящего слоя. При этом они увидели терпение и храбрость российского народа, а также решительность и этичность выдающегося лидера президента Путина", — заявил председатель "Антиимпериалистического форума" Хван Сон Хван, зачитавший совместное заявление от имени собравшихся.В недавней статье в издании Украина.ру автор Владимир Скачко заявил, недавние поочередные визиты в Южную Корею и Японию генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы американского Пентагона Ллойда Остина говорят, что в борьбе с Китаем США при помощи НАТО готовы либо поджечь, либо связать весь Индо-Тихоокеанский регион сетью проамериканских переплетенных союзов, параллельных, наложенных друг на друга и пересекающихся функциями и задачами.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, южная корея, спецоперация, россия, украина
Новости, Южная Корея, Спецоперация, Россия, Украина

Акция в поддержку действий России на Украине прошла в Южной Корее

17:40 22.03.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Представители нескольких корейских организаций провели в Сеуле 22 марта митинг в поддержку РФ, сообщило агентство РИА Новости
Мероприятие прошло недалеко от посольства РФ в южнокорейской столице. На акции собралось несколько десятков человек, они держали плакаты и российские триколоры.
Среди организаторов - "Антиимпериалистический форум", "Объединение за реализацию самостоятельного объединения" и другие организации.
"Мы хорошо пониманием, что Россия сейчас сражается не с Украиной, ставшей орудием империалистов, а с силами западного империализма, который из жажды наживы с помощью уловок и насилия превратил весь мир в море крови и огня. В ходе этого конфликта большинство народов мира могло наблюдать безумную агрессивность и варварство американского империализма и всего западного правящего слоя. При этом они увидели терпение и храбрость российского народа, а также решительность и этичность выдающегося лидера президента Путина", — заявил председатель "Антиимпериалистического форума" Хван Сон Хван, зачитавший совместное заявление от имени собравшихся.
В недавней статье в издании Украина.ру автор Владимир Скачко заявил, недавние поочередные визиты в Южную Корею и Японию генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы американского Пентагона Ллойда Остина говорят, что в борьбе с Китаем США при помощи НАТО готовы либо поджечь, либо связать весь Индо-Тихоокеанский регион сетью проамериканских переплетенных союзов, параллельных, наложенных друг на друга и пересекающихся функциями и задачами.
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