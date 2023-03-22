Власти Болгарии потребовали от ЕС разрешить импорт оборудования из России - 22.03.2023 Украина.ру
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Власти Болгарии потребовали от ЕС разрешить импорт оборудования из России
Власти Болгарии потребовали от ЕС разрешить импорт оборудования из России - 22.03.2023 Украина.ру
Власти Болгарии потребовали от ЕС разрешить импорт оборудования из России
Члены временного правительства Болгарии потребовали от властей Евросоюза отступлений от антироссийских санкций. Решение приняли на заседании правительства 22 марта, сообщают болгарские СМИ
2023-03-22T16:40
2023-03-22T16:40
новости
болгария
санкции
евросоюз
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Временное правительство Болгарии потребовало от властей Евросоюза разрешения на импорт запчастей, материалов и услуг из России. По словам министра энергетики Розена Христова, это необходимо для выполнения планового ежегодного ремонта атомной электростанции "Козлодуй". В настоящее время болгарские власти не могут экспортировать технологии и товары двойного назначения, чтобы выполнить контракт на ремонт АЭС. В решении временного правительства говорится о возможном отступлении от санкций ЕС ради обеспечения безопасности в регионе. Отступление от европейского регламента позволит Болгарии экспортировать изделия из железа и стали из России, а также другие товары и получать соответствующую техническую помощь. Предполагается, что разрешение на российский импорт будет применяться до истечения срока действия контрактов. Болгарские власти работают в двух направлениях: поиск альтернативных поставщиков запчастей и оборудования, пополнение запасов запчастей. В начале марта временное правительство Болгарии сообщило о подготовке запроса на отмену, если власти Евросоюза введут санкции против российской атомной энергетики. Против санкций в атомной сфере также выступили представители властей Венгрии и Франции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, болгария, санкции, евросоюз
Новости, Болгария, санкции, Евросоюз

Власти Болгарии потребовали от ЕС разрешить импорт оборудования из России

16:40 22.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Члены временного правительства Болгарии потребовали от властей Евросоюза отступлений от антироссийских санкций. Решение приняли на заседании правительства 22 марта, сообщают болгарские СМИ
Временное правительство Болгарии потребовало от властей Евросоюза разрешения на импорт запчастей, материалов и услуг из России. По словам министра энергетики Розена Христова, это необходимо для выполнения планового ежегодного ремонта атомной электростанции "Козлодуй".
В настоящее время болгарские власти не могут экспортировать технологии и товары двойного назначения, чтобы выполнить контракт на ремонт АЭС. В решении временного правительства говорится о возможном отступлении от санкций ЕС ради обеспечения безопасности в регионе.
Отступление от европейского регламента позволит Болгарии экспортировать изделия из железа и стали из России, а также другие товары и получать соответствующую техническую помощь. Предполагается, что разрешение на российский импорт будет применяться до истечения срока действия контрактов.
Болгарские власти работают в двух направлениях: поиск альтернативных поставщиков запчастей и оборудования, пополнение запасов запчастей.
В начале марта временное правительство Болгарии сообщило о подготовке запроса на отмену, если власти Евросоюза введут санкции против российской атомной энергетики. Против санкций в атомной сфере также выступили представители властей Венгрии и Франции.
Саммит НАТО в Брюсселе. День первый - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 15:49
"Знак суверенного решения". Президент Болгарии отказал в военных поставках УкраинеВременное правительство Болгарии не будет поставлять на Украину боеприпасы и оружие. С таким заявлением выступил президент Болгарии Румен Радев на открытии конференции "Борьба с коррупцией и национальная безопасность", сообщили болгарские СМИ
 
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