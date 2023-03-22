https://ukraina.ru/20230322/1044644183.html

Власти Болгарии потребовали от ЕС разрешить импорт оборудования из России

Власти Болгарии потребовали от ЕС разрешить импорт оборудования из России - 22.03.2023 Украина.ру

Власти Болгарии потребовали от ЕС разрешить импорт оборудования из России

Члены временного правительства Болгарии потребовали от властей Евросоюза отступлений от антироссийских санкций. Решение приняли на заседании правительства 22 марта, сообщают болгарские СМИ

2023-03-22T16:40

2023-03-22T16:40

2023-03-22T16:40

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болгария

санкции

евросоюз

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Временное правительство Болгарии потребовало от властей Евросоюза разрешения на импорт запчастей, материалов и услуг из России. По словам министра энергетики Розена Христова, это необходимо для выполнения планового ежегодного ремонта атомной электростанции "Козлодуй". В настоящее время болгарские власти не могут экспортировать технологии и товары двойного назначения, чтобы выполнить контракт на ремонт АЭС. В решении временного правительства говорится о возможном отступлении от санкций ЕС ради обеспечения безопасности в регионе. Отступление от европейского регламента позволит Болгарии экспортировать изделия из железа и стали из России, а также другие товары и получать соответствующую техническую помощь. Предполагается, что разрешение на российский импорт будет применяться до истечения срока действия контрактов. Болгарские власти работают в двух направлениях: поиск альтернативных поставщиков запчастей и оборудования, пополнение запасов запчастей. В начале марта временное правительство Болгарии сообщило о подготовке запроса на отмену, если власти Евросоюза введут санкции против российской атомной энергетики. Против санкций в атомной сфере также выступили представители властей Венгрии и Франции.

https://ukraina.ru/20230321/1044594319.html

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новости, болгария, санкции, евросоюз