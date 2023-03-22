ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - Минобороны - 22.03.2023 Украина.ру
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ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - Минобороны
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - Минобороны - 22.03.2023 Украина.ру
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - Минобороны
Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-8 в Харьковской области. Сообщение об этом в среду, 22 марта, распространила пресс-служба Минобороны РФ
2023-03-22T16:24
2023-03-22T16:29
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вкс
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харьковская область
спецоперация
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Также за последние 24 часа российская ПВО сбила 26 украинских дронов и три снаряда РСЗО HIMARS в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожено 403 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня и другое вооружение.Последний раз Конгресс одобрил выделение 113 миллиардов долларов на военную помощь Украине, а Британия поставила Киеву вооружения на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.
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новости украины, новости, украина, вкс, вертолеты, харьковская область, спецоперация
Новости Украины, Новости, Украина, ВКС, вертолеты, Харьковская область, Спецоперация

ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - Минобороны

16:24 22.03.2023 (обновлено: 16:29 22.03.2023)
 
© Фото : president.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : president.gov.ua
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Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-8 в Харьковской области. Сообщение об этом в среду, 22 марта, распространила пресс-служба Минобороны РФ
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Малые Крынки Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке ведомства.
Также за последние 24 часа российская ПВО сбила 26 украинских дронов и три снаряда РСЗО HIMARS в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожено 403 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня и другое вооружение.
Последний раз Конгресс одобрил выделение 113 миллиардов долларов на военную помощь Украине, а Британия поставила Киеву вооружения на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.
- РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 15:28
МИД РФ пригрозил Британии серьезными последствиями из-за снарядов с обедненным ураномРоссия не оставит без ответа возможную передачу Великобританией боеприпасов с обедненным ураном Украине. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства
 
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