https://ukraina.ru/20230322/1044642707.html

ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - Минобороны

ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - Минобороны - 22.03.2023 Украина.ру

ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - Минобороны

Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-8 в Харьковской области. Сообщение об этом в среду, 22 марта, распространила пресс-служба Минобороны РФ

2023-03-22T16:24

2023-03-22T16:24

2023-03-22T16:29

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Также за последние 24 часа российская ПВО сбила 26 украинских дронов и три снаряда РСЗО HIMARS в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожено 403 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня и другое вооружение.Последний раз Конгресс одобрил выделение 113 миллиардов долларов на военную помощь Украине, а Британия поставила Киеву вооружения на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Киева.

https://ukraina.ru/20230322/1044640170.html

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2023

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новости украины, новости, украина, вкс, вертолеты, харьковская область, спецоперация