От Тегерана-43 к Москве-23: Россия и Китай начинают стратегическое взаимодействие - 23.03.2023 Украина.ру
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От Тегерана-43 к Москве-23: Россия и Китай начинают стратегическое взаимодействие
От Тегерана-43 к Москве-23: Россия и Китай начинают стратегическое взаимодействие - 23.03.2023 Украина.ру
От Тегерана-43 к Москве-23: Россия и Китай начинают стратегическое взаимодействие
Агентства несколько грустно уже сообщили, что самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково и взяли курс на восток. В Москве остались только затихающее эхо от гимнов двух стран, затихающее ощущение праздника да надежды, что все это было не напрасно.
2023-03-22T16:06
2023-03-23T10:33
владимир скачко
эксклюзив
россия
кнр (китай)
си цзиньпин
москва
государственный визит
запад
партнерство
владимир путин
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Равно как и остался курс на восток, который спасает Россию от абсолютно дурацкой, но тотальной обструкции Запада. По итогам визита товарища Си в Москву было очень много двухсторонних документов, главным и программных два: Совместное заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года и Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Лидеры Китая и России сделали главное: во втором документе обнародовали название того, что будет происходить между двумя странами – не просто всеобъемлющее партнерство, а именно СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.Запад очень опасался, что итогом визита может стать какой-то военно-политический или оборонный союз, но Владимир Путин и Си Цзиньпин дали жизнь новой дефиниции. И новому процессу, который может оказаться гораздо важнее документа о любом союзе, если процесс пождет и взаимодействие начнет приносить плоды обеим странам.А чтобы все было хорошо, важен первый документ – о плане экономического сотрудничества. И если оно заработает на пользу экономиках двух стран, то тогда и стратегическое взаимодействие будет действенным, и новая архитектура безопасности в мире получит надежную экономическую, военно-техническую и финансовую основуМногие специалисты говорили о том, что нынешний визит Си в Москву по сути был продолжением визита Путина в Китай в феврале 2022 года. А также сверкой сделанного и уточнением планов на совместное сотрудничество. Если сравнить перечень подписанных в прошлом году документов и нынешними, то в принципе, так и получилось.Как сообщает сайт Кремля, в прошлом году официально между министерствами и ведомствами было подписано и согласовано 16 документов - от госкорпорации "Роскосмос" и Комиссии по китайской спутниковой навигационной системы до соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территории.Тогда же были заключены и четыре коммерческих контракта: между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), "Роснефтью" и китайской компанией Huawei и "Роснефть." и CNPC.После нынешней встречи, кроме двух к указанных выше совместных заявлений, осталось несколько межправительственных соглашений о сотрудничестве в различных областях экономики, меморандумы между различными министерствами России и соответствующего профиля корпорациями и учреждениями Китая.То есть как в прошлом году 16 документов, так и в этом. Но даже не это главное в визите Си в Москву. Этот саммит по своим далеко идущим последствиям стал, можно сказать неким Тегераном-43 только через 80 лет – Москвой-23. Эдаким повторением Тегеранской конференции, на которой в ходе войны уже были согласованы контуры мирового устройства и мировой архитектуры безопасности.И тогда лидеры СССР, США и Великобритании устраивали мир после совей победы, и им оставалось только победить. И они победили. И теперь лидеры России и Китая договаривались о будущем устройстве многополярного мира, в котором не будет одного гегемона, и никто не сможет в одиночку диктовать свои условия всем остальным, а новая архитектура безопасности будет учитывать интересы всех, а не только "золотого миллиарда".И теперь Китаю и России остается только победить. А чтобы они победили, и были, повторяю, подписаны и согласованы указанные выше документы. Их и нужно наполнить конкретным смыслом и продуктивной работой -- иначе никак.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230322/1044627572.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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владимир скачко, эксклюзив, россия, кнр (китай), си цзиньпин, москва, государственный визит, запад, партнерство, владимир путин
Владимир Скачко, Эксклюзив, Россия, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Москва, государственный визит, Запад, партнерство, Владимир Путин

От Тегерана-43 к Москве-23: Россия и Китай начинают стратегическое взаимодействие

16:06 22.03.2023 (обновлено: 10:33 23.03.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодписание российско-китайских документов в Кремле
Подписание российско-китайских документов в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
журналист
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Агентства несколько грустно уже сообщили, что самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково и взяли курс на восток. В Москве остались только затихающее эхо от гимнов двух стран, затихающее ощущение праздника да надежды, что все это было не напрасно.
Равно как и остался курс на восток, который спасает Россию от абсолютно дурацкой, но тотальной обструкции Запада. По итогам визита товарища Си в Москву было очень много двухсторонних документов, главным и программных два: Совместное заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года и Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Лидеры Китая и России сделали главное: во втором документе обнародовали название того, что будет происходить между двумя странами – не просто всеобъемлющее партнерство, а именно СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
Запад очень опасался, что итогом визита может стать какой-то военно-политический или оборонный союз, но Владимир Путин и Си Цзиньпин дали жизнь новой дефиниции. И новому процессу, который может оказаться гораздо важнее документа о любом союзе, если процесс пождет и взаимодействие начнет приносить плоды обеим странам.
А чтобы все было хорошо, важен первый документ – о плане экономического сотрудничества. И если оно заработает на пользу экономиках двух стран, то тогда и стратегическое взаимодействие будет действенным, и новая архитектура безопасности в мире получит надежную экономическую, военно-техническую и финансовую основу
Многие специалисты говорили о том, что нынешний визит Си в Москву по сути был продолжением визита Путина в Китай в феврале 2022 года. А также сверкой сделанного и уточнением планов на совместное сотрудничество. Если сравнить перечень подписанных в прошлом году документов и нынешними, то в принципе, так и получилось.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Как сообщает сайт Кремля, в прошлом году официально между министерствами и ведомствами было подписано и согласовано 16 документов - от госкорпорации "Роскосмос" и Комиссии по китайской спутниковой навигационной системы до соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территории.
Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
22 марта, 13:20
Западные СМИ напугала перспектива сближения России и КитаяЗападные СМИ внимательно следили за визитом в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, иностранные журналисты пришли к двум выводам
Тогда же были заключены и четыре коммерческих контракта: между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), "Роснефтью" и китайской компанией Huawei и "Роснефть." и CNPC.
После нынешней встречи, кроме двух к указанных выше совместных заявлений, осталось несколько межправительственных соглашений о сотрудничестве в различных областях экономики, меморандумы между различными министерствами России и соответствующего профиля корпорациями и учреждениями Китая.
- РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 12:41
Россия и Китай хотят мира Украине, а Запад готовит ей войнуОчень показательная разница в подходах к ситуации на Украине обнаружилась во время государственного визита в Россию председателя Китая Си Цзиньпина. Товарищ Си и президент России Владимир Путин, как уже было сообщено, поговорили о мире на Украине.
То есть как в прошлом году 16 документов, так и в этом. Но даже не это главное в визите Си в Москву. Этот саммит по своим далеко идущим последствиям стал, можно сказать неким Тегераном-43 только через 80 лет – Москвой-23. Эдаким повторением Тегеранской конференции, на которой в ходе войны уже были согласованы контуры мирового устройства и мировой архитектуры безопасности.
И тогда лидеры СССР, США и Великобритании устраивали мир после совей победы, и им оставалось только победить. И они победили. И теперь лидеры России и Китая договаривались о будущем устройстве многополярного мира, в котором не будет одного гегемона, и никто не сможет в одиночку диктовать свои условия всем остальным, а новая архитектура безопасности будет учитывать интересы всех, а не только "золотого миллиарда".
И теперь Китаю и России остается только победить. А чтобы они победили, и были, повторяю, подписаны и согласованы указанные выше документы. Их и нужно наполнить конкретным смыслом и продуктивной работой -- иначе никак.
 
Владимир СкачкоЭксклюзивРоссияКНР (Китай)Си ЦзиньпинМосквагосударственный визитЗападпартнерствоВладимир Путин
 
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