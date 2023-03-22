https://ukraina.ru/20230322/1044632800.html
От Тегерана-43 к Москве-23: Россия и Китай начинают стратегическое взаимодействие
От Тегерана-43 к Москве-23: Россия и Китай начинают стратегическое взаимодействие - 23.03.2023 Украина.ру
От Тегерана-43 к Москве-23: Россия и Китай начинают стратегическое взаимодействие
Агентства несколько грустно уже сообщили, что самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково и взяли курс на восток. В Москве остались только затихающее эхо от гимнов двух стран, затихающее ощущение праздника да надежды, что все это было не напрасно.
2023-03-22T16:06
2023-03-22T16:06
2023-03-23T10:33
владимир скачко
эксклюзив
россия
кнр (китай)
си цзиньпин
москва
государственный визит
запад
партнерство
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044635430_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_5cd8ce36b5cf6c40ae606a302090c15b.jpg
Равно как и остался курс на восток, который спасает Россию от абсолютно дурацкой, но тотальной обструкции Запада. По итогам визита товарища Си в Москву было очень много двухсторонних документов, главным и программных два: Совместное заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года и Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Лидеры Китая и России сделали главное: во втором документе обнародовали название того, что будет происходить между двумя странами – не просто всеобъемлющее партнерство, а именно СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.Запад очень опасался, что итогом визита может стать какой-то военно-политический или оборонный союз, но Владимир Путин и Си Цзиньпин дали жизнь новой дефиниции. И новому процессу, который может оказаться гораздо важнее документа о любом союзе, если процесс пождет и взаимодействие начнет приносить плоды обеим странам.А чтобы все было хорошо, важен первый документ – о плане экономического сотрудничества. И если оно заработает на пользу экономиках двух стран, то тогда и стратегическое взаимодействие будет действенным, и новая архитектура безопасности в мире получит надежную экономическую, военно-техническую и финансовую основуМногие специалисты говорили о том, что нынешний визит Си в Москву по сути был продолжением визита Путина в Китай в феврале 2022 года. А также сверкой сделанного и уточнением планов на совместное сотрудничество. Если сравнить перечень подписанных в прошлом году документов и нынешними, то в принципе, так и получилось.Как сообщает сайт Кремля, в прошлом году официально между министерствами и ведомствами было подписано и согласовано 16 документов - от госкорпорации "Роскосмос" и Комиссии по китайской спутниковой навигационной системы до соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территории.Тогда же были заключены и четыре коммерческих контракта: между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), "Роснефтью" и китайской компанией Huawei и "Роснефть." и CNPC.После нынешней встречи, кроме двух к указанных выше совместных заявлений, осталось несколько межправительственных соглашений о сотрудничестве в различных областях экономики, меморандумы между различными министерствами России и соответствующего профиля корпорациями и учреждениями Китая.То есть как в прошлом году 16 документов, так и в этом. Но даже не это главное в визите Си в Москву. Этот саммит по своим далеко идущим последствиям стал, можно сказать неким Тегераном-43 только через 80 лет – Москвой-23. Эдаким повторением Тегеранской конференции, на которой в ходе войны уже были согласованы контуры мирового устройства и мировой архитектуры безопасности.И тогда лидеры СССР, США и Великобритании устраивали мир после совей победы, и им оставалось только победить. И они победили. И теперь лидеры России и Китая договаривались о будущем устройстве многополярного мира, в котором не будет одного гегемона, и никто не сможет в одиночку диктовать свои условия всем остальным, а новая архитектура безопасности будет учитывать интересы всех, а не только "золотого миллиарда".И теперь Китаю и России остается только победить. А чтобы они победили, и были, повторяю, подписаны и согласованы указанные выше документы. Их и нужно наполнить конкретным смыслом и продуктивной работой -- иначе никак.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230322/1044627572.html
https://ukraina.ru/20230321/1044573683.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044635430_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_b94221dde9a75333fd0dcb226d955404.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
владимир скачко, эксклюзив, россия, кнр (китай), си цзиньпин, москва, государственный визит, запад, партнерство, владимир путин
От Тегерана-43 к Москве-23: Россия и Китай начинают стратегическое взаимодействие
16:06 22.03.2023 (обновлено: 10:33 23.03.2023)
Агентства несколько грустно уже сообщили, что самолеты председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации вылетели из московского аэропорта Внуково и взяли курс на восток. В Москве остались только затихающее эхо от гимнов двух стран, затихающее ощущение праздника да надежды, что все это было не напрасно.
Равно как и остался курс на восток, который спасает Россию от абсолютно дурацкой, но тотальной обструкции Запада. По итогам визита товарища Си в Москву было очень много двухсторонних документов, главным и программных два: Совместное заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года и Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Лидеры Китая и России сделали главное: во втором документе обнародовали название того, что будет происходить между двумя странами – не просто всеобъемлющее партнерство, а именно СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
Запад очень опасался, что итогом визита может стать какой-то военно-политический или оборонный союз, но Владимир Путин и Си Цзиньпин дали жизнь новой дефиниции. И новому процессу, который может оказаться гораздо важнее документа о любом союзе, если процесс пождет и взаимодействие начнет приносить плоды обеим странам.
А чтобы все было хорошо, важен первый документ – о плане экономического сотрудничества. И если оно заработает на пользу экономиках двух стран, то тогда и стратегическое взаимодействие будет действенным, и новая архитектура безопасности в мире получит надежную экономическую, военно-техническую и финансовую основу
Многие специалисты говорили о том, что нынешний визит Си в Москву по сути был продолжением визита Путина в Китай в феврале 2022 года. А также сверкой сделанного и уточнением планов на совместное сотрудничество. Если сравнить перечень подписанных в прошлом году документов и нынешними, то в принципе, так и получилось.
Как сообщает сайт Кремля, в прошлом году официально между министерствами и ведомствами было подписано и согласовано 16 документов - от госкорпорации "Роскосмос" и Комиссии по китайской спутниковой навигационной системы до соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территории.
Тогда же были заключены и четыре коммерческих контракта: между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), "Роснефтью" и китайской компанией Huawei и "Роснефть." и CNPC.
После нынешней встречи, кроме двух к указанных выше совместных заявлений, осталось несколько межправительственных соглашений о сотрудничестве в различных областях экономики, меморандумы между различными министерствами России и соответствующего профиля корпорациями и учреждениями Китая.
То есть как в прошлом году 16 документов, так и в этом. Но даже не это главное в визите Си в Москву. Этот саммит по своим далеко идущим последствиям стал, можно сказать неким Тегераном-43 только через 80 лет – Москвой-23. Эдаким повторением Тегеранской конференции, на которой в ходе войны уже были согласованы контуры мирового устройства и мировой архитектуры безопасности.
И тогда лидеры СССР, США и Великобритании устраивали мир после совей победы, и им оставалось только победить. И они победили. И теперь лидеры России и Китая договаривались о будущем устройстве многополярного мира, в котором не будет одного гегемона, и никто не сможет в одиночку диктовать свои условия всем остальным, а новая архитектура безопасности будет учитывать интересы всех, а не только "золотого миллиарда".
И теперь Китаю и России остается только победить. А чтобы они победили, и были, повторяю, подписаны и согласованы указанные выше документы. Их и нужно наполнить конкретным смыслом и продуктивной работой -- иначе никак.