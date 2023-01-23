Пытки, угрозы, избиения и убийства: Рогов о том, как киевский режим заставляет запорожцев воевать - 23.01.2023 Украина.ру
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Пытки, угрозы, избиения и убийства: Рогов о том, как киевский режим заставляет запорожцев воевать
Пытки, угрозы, избиения и убийства: Рогов о том, как киевский режим заставляет запорожцев воевать - 23.01.2023 Украина.ру
Пытки, угрозы, избиения и убийства: Рогов о том, как киевский режим заставляет запорожцев воевать
Бойцы территориальной обороны Запорожской области часто уклоняются от исполнения преступных приказов киевского режима или пытаются бежать из района боевых действий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2023-01-23T06:30
2023-01-23T06:30
новости
спецоперация
владимир рогов
запорожская область
территориальная самооборона
перебежчики
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По словам Рогова, в таких случаях бойцы из Запорожской области подвергаются мерам принуждения, включающим пытки, угрозы и избиения, в частности, ему известны случаи, когда людям простреливали коленные чашечки на ногах. Бывают и случаи расстрелов, рассказал Рогов, добавив, что ему известно, как минимум, о десяти столкновениях, вызванных отказами выполнять приказы или попытками дезертирства; в результате семь бойцов запорожской теробороны были убиты и восемнадцать ранены, сообщил Рогов.По его словам, отправка киевским режимом бойцов теробороны на верную смерть и репрессии в отношении уклонистов приводят к увеличению числа сдающихся из их числа. Рогов отметил, что за последний месяц число перебежчиков из рядов запорожской теробороны превысило их суммарное число за квартал до этого.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230120/1042817408.html
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новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская область, территориальная самооборона, перебежчики
Новости, Спецоперация, Владимир Рогов, Запорожская область, территориальная самооборона, Перебежчики

Пытки, угрозы, избиения и убийства: Рогов о том, как киевский режим заставляет запорожцев воевать

06:30 23.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Бойцы территориальной обороны Запорожской области часто уклоняются от исполнения преступных приказов киевского режима или пытаются бежать из района боевых действий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
По словам Рогова, в таких случаях бойцы из Запорожской области подвергаются мерам принуждения, включающим пытки, угрозы и избиения, в частности, ему известны случаи, когда людям простреливали коленные чашечки на ногах. Бывают и случаи расстрелов, рассказал Рогов, добавив, что ему известно, как минимум, о десяти столкновениях, вызванных отказами выполнять приказы или попытками дезертирства; в результате семь бойцов запорожской теробороны были убиты и восемнадцать ранены, сообщил Рогов.

Семь погибших запорожцев и восемнадцать раненых – это результаты принуждения к продолжению бессмысленных боевых действий, братоубийственной войны "до последнего украинца"

Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области
По его словам, отправка киевским режимом бойцов теробороны на верную смерть и репрессии в отношении уклонистов приводят к увеличению числа сдающихся из их числа. Рогов отметил, что за последний месяц число перебежчиков из рядов запорожской теробороны превысило их суммарное число за квартал до этого.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Владимир Рогов
20 января, 15:01
Рогов сообщил об активизации боевых действий по всей Запорожской областиБоевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов
 
НовостиСпецоперацияВладимир РоговЗапорожская областьтерриториальная самооборонаПеребежчики
 
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