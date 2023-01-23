https://ukraina.ru/20230123/1042847911.html

Пытки, угрозы, избиения и убийства: Рогов о том, как киевский режим заставляет запорожцев воевать

Пытки, угрозы, избиения и убийства: Рогов о том, как киевский режим заставляет запорожцев воевать - 23.01.2023 Украина.ру

Пытки, угрозы, избиения и убийства: Рогов о том, как киевский режим заставляет запорожцев воевать

Бойцы территориальной обороны Запорожской области часто уклоняются от исполнения преступных приказов киевского режима или пытаются бежать из района боевых действий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2023-01-23T06:30

2023-01-23T06:30

2023-01-23T06:30

новости

спецоперация

владимир рогов

запорожская область

территориальная самооборона

перебежчики

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По словам Рогова, в таких случаях бойцы из Запорожской области подвергаются мерам принуждения, включающим пытки, угрозы и избиения, в частности, ему известны случаи, когда людям простреливали коленные чашечки на ногах. Бывают и случаи расстрелов, рассказал Рогов, добавив, что ему известно, как минимум, о десяти столкновениях, вызванных отказами выполнять приказы или попытками дезертирства; в результате семь бойцов запорожской теробороны были убиты и восемнадцать ранены, сообщил Рогов.По его словам, отправка киевским режимом бойцов теробороны на верную смерть и репрессии в отношении уклонистов приводят к увеличению числа сдающихся из их числа. Рогов отметил, что за последний месяц число перебежчиков из рядов запорожской теробороны превысило их суммарное число за квартал до этого.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230120/1042817408.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, владимир рогов, запорожская область, территориальная самооборона, перебежчики