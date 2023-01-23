https://ukraina.ru/20230123/1042845756.html

Видеманн объяснил, почему Шольц не торопится передавать танки киевскому режиму

Видеманн объяснил, почему Шольц не торопится передавать танки киевскому режиму - 23.01.2023 Украина.ру

Видеманн объяснил, почему Шольц не торопится передавать танки киевскому режиму

Канцлер Германии Олаф Шольц не соглашается поставлять киевскому режиму танки Leopard-2 по двум причинам, одну из которых можно назвать "политической", а другую "психологической". Такое мнение в интервью Украина.ру высказал проживающий в Лондоне российский писатель Владимир Видеманн

2023-01-23T07:30

2023-01-23T07:30

2023-01-23T07:30

новости

спецоперация

владимир видеманн

олаф шольц

leopard-2 (танк)

сша

нато

киевский режим

польша

финляндия

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Шольц является крайне осторожным политиком, поэтому в вопросе передачи танков Киеву он хочет "обезопасить свою политическую позицию", чтобы "можно было прикрыться авторитетом Америки", рассказал Видеманн.Ранее канцлер Германии заявлял, что готов помочь Киеву поставками танков, но только в том случае, если Вашингтон тоже поставит на Украину свои боевые машины. Позже официальный Берлин заявил, что сначала необходимо провести инвентаризацию, чтобы понять, что можно выделить Украине. Одновременно Германия пока отказывается одобрить передачу танков немецкого производства еропейскими странами, желающими совершить такую операцию, такими, как Польша и Финляндия."Психологический" момент нежелания Шольца передавать танки Киеву состоит в деталях его ранней политической биографии, считает писатель..Поэтому необходимость поддержки американского империализма вызывает у Шольца "некую экзистенциальную драму" и "метания души", считает Видеманн.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220419/1033796937.html

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новости, спецоперация, владимир видеманн, олаф шольц, leopard-2 (танк), сша, нато, киевский режим, польша, финляндия, левые