https://ukraina.ru/20230122/1042842095.html
Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине
Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине - 22.01.2023 Украина.ру
Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине
Страны Запада поддерживают нацистов на Украине. Об этом заявил на днях британский актер Рассел Брэнд, выступая на своём Youtube-канале
2023-01-22T08:59
2023-01-22T08:59
2023-01-22T08:59
новости
спецоперация
великобритания
актер
youtube
вторая мировая война
украинские неонацисты
"азов"
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/16/1042841858_0:72:479:341_1920x0_80_0_0_da04b34b7de1e1fad944fa01501ba79b.jpg
Он напомнил, что во время Второй мировой войны Великобритания сражалась вместе с СССР против нацистов.Актёр проиллюстрировал своё выступление показом англоязычных газетных статей, речь в которых шла о неонацистском батальоне "Азов"*.Он также отметил, что расширение НАТО всегда рассматривалось российскими официальными лицами как значительная угроза и провокация, однако США всё равно пошли на это.Youtube-канал Брэнда насчитывает более 6 миллионов подписчиков.*Запрещённая в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20220512/1033951551.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/16/1042841858_0:27:479:386_1920x0_80_0_0_c93775e4c9046a8aabbae955b0b8cf77.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, великобритания, актер, youtube, вторая мировая война, украинские неонацисты, "азов", нато, сша, ссср
Новости, Спецоперация, Великобритания, актер, Youtube, Вторая мировая война, украинские неонацисты, "Азов", НАТО, США, СССР
Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине
Страны Запада поддерживают нацистов на Украине. Об этом заявил на днях британский актер Рассел Брэнд, выступая на своём Youtube-канале