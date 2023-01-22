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Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине

Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине - 22.01.2023 Украина.ру

Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине

Страны Запада поддерживают нацистов на Украине. Об этом заявил на днях британский актер Рассел Брэнд, выступая на своём Youtube-канале

2023-01-22T08:59

2023-01-22T08:59

2023-01-22T08:59

новости

спецоперация

великобритания

актер

youtube

вторая мировая война

украинские неонацисты

"азов"

нато

сша

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Он напомнил, что во время Второй мировой войны Великобритания сражалась вместе с СССР против нацистов.Актёр проиллюстрировал своё выступление показом англоязычных газетных статей, речь в которых шла о неонацистском батальоне "Азов"*.Он также отметил, что расширение НАТО всегда рассматривалось российскими официальными лицами как значительная угроза и провокация, однако США всё равно пошли на это.Youtube-канал Брэнда насчитывает более 6 миллионов подписчиков.*Запрещённая в России террористическая организация.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, великобритания, актер, youtube, вторая мировая война, украинские неонацисты, "азов", нато, сша, ссср