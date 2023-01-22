Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине - 22.01.2023 Украина.ру
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Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине
Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине - 22.01.2023 Украина.ру
Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине
Страны Запада поддерживают нацистов на Украине. Об этом заявил на днях британский актер Рассел Брэнд, выступая на своём Youtube-канале
2023-01-22T08:59
2023-01-22T08:59
новости
спецоперация
великобритания
актер
youtube
вторая мировая война
украинские неонацисты
"азов"
нато
сша
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Он напомнил, что во время Второй мировой войны Великобритания сражалась вместе с СССР против нацистов.Актёр проиллюстрировал своё выступление показом англоязычных газетных статей, речь в которых шла о неонацистском батальоне "Азов"*.Он также отметил, что расширение НАТО всегда рассматривалось российскими официальными лицами как значительная угроза и провокация, однако США всё равно пошли на это.Youtube-канал Брэнда насчитывает более 6 миллионов подписчиков.*Запрещённая в России террористическая организация.
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новости, спецоперация, великобритания, актер, youtube, вторая мировая война, украинские неонацисты, "азов", нато, сша, ссср
Новости, Спецоперация, Великобритания, актер, Youtube, Вторая мировая война, украинские неонацисты, "Азов", НАТО, США, СССР

Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине

08:59 22.01.2023
 
Рассел Брэнд
Рассел Брэнд
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Страны Запада поддерживают нацистов на Украине. Об этом заявил на днях британский актер Рассел Брэнд, выступая на своём Youtube-канале
Он напомнил, что во время Второй мировой войны Великобритания сражалась вместе с СССР против нацистов.

А в этой войне, мы, похоже, вместе с реальными нацистами сражаемся против России, и никто нам об этом не говорит. [Я] не утверждаю, что все украинцы нацисты, только ...нацистские батальоны в составе украинских вооружённых сил. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый

Актёр проиллюстрировал своё выступление показом англоязычных газетных статей, речь в которых шла о неонацистском батальоне "Азов"*.
Он также отметил, что расширение НАТО всегда рассматривалось российскими официальными лицами как значительная угроза и провокация, однако США всё равно пошли на это.
Youtube-канал Брэнда насчитывает более 6 миллионов подписчиков.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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08:59Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине
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