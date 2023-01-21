https://ukraina.ru/20230121/1042831953.html

Илон Маск оценил совместные планы Вашингтона и Киева по захвату Крыма

Илон Маск оценил совместные планы Вашингтона и Киева по захвату Крыма - 21.01.2023 Украина.ру

Илон Маск оценил совместные планы Вашингтона и Киева по захвату Крыма

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск раскритиковал желание Вашингтона поддержать Украину в части атаки Крыма. Соответствующий пост владелец компаний SpaceX и Twitter разместил на днях в соцсетях

2023-01-21T13:44

2023-01-21T13:44

2023-01-21T13:44

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Таким образом миллиардер отреагировал на недавнюю публикацию американской газеты The New York Times, где говорилось, что администрация президента США Джо Байдена готова помочь Киеву ударить по Крыму.Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину во всем, включая возможную операцию по захвату Крыма. В России в ответ напомнили, что статус региона уже определен его жителями, а Киеву и Вашингтону стоит помнить об ответной реакции Москвы, которая обязательно последует.К слову, в начале октября Илон Маск предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине: провести референдумы на новых территориях России еще раз, признать нейтральный статус Украины, а Крым сохранить в составе России.Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на это предложение в нецензурной форме, заявив, что предпринимателю не стоит лезть. И был услышан. Правда, ровно через сутки миллиардер передумал и с формулировкой "Черт с ним" пообещал продолжить "бесплатно финансировать украинское правительство".Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма таким образом был "закрыт окончательно".

https://ukraina.ru/20221129/1041324728.html

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новости, новости украины, украина.ру, илон маск, крым, атака, захват, сша