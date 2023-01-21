https://ukraina.ru/20230121/1042811817.html
"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики
"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики - 21.01.2023 Украина.ру
"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики
В случае, если российская армия возьмёт под контроль всю восточную и центральную части Украины, несколько областей запада страны могут объявить о своей независимости, такой прецедент в новейшей истории Украины имеется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский
2023-01-21T06:30
2023-01-21T06:30
2023-01-21T06:30
новости
спецоперация
веселовский
западная украина
украинские националисты
львовская область
тернопольская область
ивано-франковская область
виктор янукович
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Он напомнил, что первые "народные республики" 2014 года на Украине появились не в Донецкой и Луганской, а во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, и произошло это в январе, до свержения президента Виктора Януковича.Журналист добавил, что в этом случае "повёрнутые" украинские националисты из Киева, Одессы и Николаева уедут на запад страны, как ранее "сумасшедшие" уезжали из Крыма.Такая "Западноукраинская народная республика" будет либо в составе Польши, либо под её протекторатом, для чего там будут организованы "референдумы, как в Крыму", считает Веселовский.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, веселовский, западная украина, украинские националисты, львовская область, тернопольская область, ивано-франковская область, виктор янукович
Новости, Спецоперация, Веселовский, Западная Украина, украинские националисты, Львовская область, Тернопольская область, Ивано-Франковская область, Виктор Янукович
"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики
В случае, если российская армия возьмёт под контроль всю восточную и центральную части Украины, несколько областей запада страны могут объявить о своей независимости, такой прецедент в новейшей истории Украины имеется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский
Он напомнил, что первые "народные республики" 2014 года на Украине появились не в Донецкой и Луганской, а во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, и произошло это в январе, до свержения президента Виктора Януковича.
Там захватили здания обладминистраций, здания СБУ, и сказали: "мы Януковичу не сдадимся, Украина будет вот здесь, Западноукраинская народная республика". Вот к этому все идёт
Сергей Веселовский
Ведущий программы "Политотдел"
Журналист добавил, что в этом случае "повёрнутые" украинские националисты из Киева, Одессы и Николаева уедут на запад страны, как ранее "сумасшедшие" уезжали из Крыма.
Такая "Западноукраинская народная республика" будет либо в составе Польши, либо под её протекторатом, для чего там будут организованы "референдумы, как в Крыму", считает Веселовский.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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