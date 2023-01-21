"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики - 21.01.2023 Украина.ру
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"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики
"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики - 21.01.2023 Украина.ру
"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики
В случае, если российская армия возьмёт под контроль всю восточную и центральную части Украины, несколько областей запада страны могут объявить о своей независимости, такой прецедент в новейшей истории Украины имеется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский
2023-01-21T06:30
2023-01-21T06:30
новости
спецоперация
веселовский
западная украина
украинские националисты
львовская область
тернопольская область
ивано-франковская область
виктор янукович
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Он напомнил, что первые "народные республики" 2014 года на Украине появились не в Донецкой и Луганской, а во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, и произошло это в январе, до свержения президента Виктора Януковича.Журналист добавил, что в этом случае "повёрнутые" украинские националисты из Киева, Одессы и Николаева уедут на запад страны, как ранее "сумасшедшие" уезжали из Крыма.Такая "Западноукраинская народная республика" будет либо в составе Польши, либо под её протекторатом, для чего там будут организованы "референдумы, как в Крыму", считает Веселовский.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, веселовский, западная украина, украинские националисты, львовская область, тернопольская область, ивано-франковская область, виктор янукович
Новости, Спецоперация, Веселовский, Западная Украина, украинские националисты, Львовская область, Тернопольская область, Ивано-Франковская область, Виктор Янукович

"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики

06:30 21.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень независимости Украины
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
В случае, если российская армия возьмёт под контроль всю восточную и центральную части Украины, несколько областей запада страны могут объявить о своей независимости, такой прецедент в новейшей истории Украины имеется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский
Он напомнил, что первые "народные республики" 2014 года на Украине появились не в Донецкой и Луганской, а во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, и произошло это в январе, до свержения президента Виктора Януковича.

Там захватили здания обладминистраций, здания СБУ, и сказали: "мы Януковичу не сдадимся, Украина будет вот здесь, Западноукраинская народная республика". Вот к этому все идёт

Сергей Веселовский
Сергей Веселовский
Ведущий программы "Политотдел"
Журналист добавил, что в этом случае "повёрнутые" украинские националисты из Киева, Одессы и Николаева уедут на запад страны, как ранее "сумасшедшие" уезжали из Крыма.
Такая "Западноукраинская народная республика" будет либо в составе Польши, либо под её протекторатом, для чего там будут организованы "референдумы, как в Крыму", считает Веселовский.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияВеселовскийЗападная Украинаукраинские националистыЛьвовская областьТернопольская областьИвано-Франковская областьВиктор Янукович
 
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