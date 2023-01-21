https://ukraina.ru/20230121/1042811817.html

"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики

"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики - 21.01.2023 Украина.ру

"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики

В случае, если российская армия возьмёт под контроль всю восточную и центральную части Украины, несколько областей запада страны могут объявить о своей независимости, такой прецедент в новейшей истории Украины имеется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский

2023-01-21T06:30

2023-01-21T06:30

2023-01-21T06:30

новости

спецоперация

веселовский

западная украина

украинские националисты

львовская область

тернопольская область

ивано-франковская область

виктор янукович

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Он напомнил, что первые "народные республики" 2014 года на Украине появились не в Донецкой и Луганской, а во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, и произошло это в январе, до свержения президента Виктора Януковича.Журналист добавил, что в этом случае "повёрнутые" украинские националисты из Киева, Одессы и Николаева уедут на запад страны, как ранее "сумасшедшие" уезжали из Крыма.Такая "Западноукраинская народная республика" будет либо в составе Польши, либо под её протекторатом, для чего там будут организованы "референдумы, как в Крыму", считает Веселовский.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, веселовский, западная украина, украинские националисты, львовская область, тернопольская область, ивано-франковская область, виктор янукович