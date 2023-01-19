https://ukraina.ru/20230119/1042769951.html

Сергей Веселовский о начале работы Сбербанка в Крыму и о том, куда уедут из Киева враги России

Сергей Веселовский о начале работы Сбербанка в Крыму и о том, куда уедут из Киева враги России - 19.01.2023 Украина.ру

Сергей Веселовский о начале работы Сбербанка в Крыму и о том, куда уедут из Киева враги России

Между Россией и Украиной - огромная разница. Мы не желаем никому зла, мы хотим мира, мы хотим, чтобы люди могли жить, радоваться, созидать, рожать детей. А с той стороны людей убедили, что только ненавистью и только убийствами можно обустроить свою жизнь.

2023-01-19T12:49

2023-01-19T12:49

2023-01-19T12:49

интервью

веселовский

сво

крым

сбербанк

политика

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Таким образом Украина хочет помочь западным кураторам продолжать грабить весь остальной мир, считает автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей Михайлович, начнем с трагедии в Броварах, день не добрый. Разбился вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибло высшее руководство МВД и, что самое страшное, вертолет упал на детский сад. Погибли и пострадали дети, погибли воспитатели. Мы приносим соболезнования родным и близким погибших. Но сразу возникает вопрос, какие последствия будет иметь эта катастрофа? Россию здесь никак не обвинить. Это случайность, это внутреннее дело Украины или же это какая-то провокация, и к чему она приведет? К возвращению Авакова?– Сейчас три основных версии рассматриваются, и нигде нет версий о том, что было заложено взрывное устройство в сам вертолет, что кто-то сводил счеты с действующим министром, с его заместителем и секретарем. Просто почему-то об этом говорить не хотят или не могут.Я помню, как Монастырский становился министром внутренних дел, там были серьезные прения. Арсен Аваков был отодвинут, причем отодвинут по приказу западных кураторов. Зеленский поставил своего человека. Какое-то время была тишина. Сейчас я обратил внимание, что Арсен Борисович вернулся немного в политическую плоскость, его долго не было видно и слышно. Сейчас и видно и слышно.На фоне того, что сделал Арестович, причем, по-моему, по приказу Зеленского… Уволенный давным-давно из Офиса президента, как советник (главы ОП – Ред.) Ермака, он еще раз зачем-то потом публично написал заявление об увольнении, хотя давно не состоял в штате, был, может быть, внештатным советником, либо самозванцем.– А там прямо в заявлении написано – "вне штата".– Да. Там ведь сейчас ситуация, когда таких спонтанных случайных спикеров на территории Украины не существует. Говорят, только те и только тогда, кому и когда позволено, и что именно позволено сказать.Арестович делал и будет делать дальше свое дело в той или иной ипостаси. Это надо понимать. Но действительно, та трагедия, которая произошла, я обратил внимание, даже моя лента и мой чат в телеграм-канале… вы знаете, люди скорбят, люди грустят, людям плохо от того, что где-то мирные жители, дети маленькие погибли, получили ранения, ведь там много очень раненых детей. Слава, Господи, это случилось рано утром, когда еще родители не привели детей в садик, и не погибло много, ведь могло действительно пострадать очень много деток.Я просто сравниваю с тем, что пишут мои единомышленники, наши люди, из Украины, и из России. И что пишут украинские братья, когда что-то такое происходит на территории Российской Федерации. Они ведь нас считают мясом, они ведь ненавидят и желают одного, чтобы умерло как можно больше русских, желательно, они говорят, убивать русских детей, не дав им вырасти, потому что вырастут – станут орками, и будут обижать бедных украинцев.И вот в этом наша разница, ментальная разница людей, живущих по эту и по ту сторону добра и зла. Мы не желаем никому зла, мы хотим мира, мы хотим, чтобы люди могли жить, радоваться, созидать, рожать детей. А с той стороны людей убедили, что только ненавистью и только убийствами можно обустроить свою жизнь и помочь западным кураторам продолжать грабить весь остальной мир.Для меня это больно и грустно, я ведь помню ту Украину, которая была еще при Советском Союзе, та же независимая Украина, когда мне и в Виннице и Днепропетровске на мой вопрос, "а где у вас бандеровцы обитают", отвечали - "кто это, что? Да ну, там пара сумасшедших где-то бегает, мы их за людей не считаем".Не было бандеровцев 12-15 лет тому назад - и посмотрите, что стало сейчас. То есть, людей перепрограммировали. Из людей сделали машины для убийства. И все равно нам жалко каждого, кто умер или погиб на этой страшной организованной Вашингтоном войне.– О войне. Над Крымом регулярно сбивают беспилотные летательные аппараты, над Севастополем сбивают беспилотники, буквально 16 января был очередной налет, причем массовый – днем. Насколько велика угроза со стороны БПЛА, со стороны ракет? В чем смысл подобных атак? Пытаются вскрыть систему ПВО или же еще какие-то цели преследуют?– Шестнадцатого числа я как раз был в Севастополе, и, честно вам скажу, в течение всего дня, что я там был, я только читал в ленте (об атаках – Ред.), но не слышал этих звуков, взрывов, разрывов. То есть, это где-то в акватории - на подлете к городу - работала система ПВО Российской Федерации Черноморского флота. Все было сбито и уничтожено.Больше волнений было в социальных сетях, в том же телеграм, где люди обсуждали все, что происходит – "а как же так"? Я вам скажу, что да, действительно, в этот раз летели десять беспилотников из Одессы. Один сначала, потом еще девять прилетели. Нас прощупывают, пробивают оборону.Западу очень интересно понять, как устроена защита Крымского полуострова, а вдруг, как сейчас они насытят Украину танками, артиллерий, самолетами, еще чем-то – они не остановятся ни перед чем, если почувствуют, что это можно сделать.Не секрет, что в Крыму где-то по границе, возле моря, создают укрепления, бетонируют – на случай, если эти сумасшедшие обезьяны с гранатами пойдут на Крым – морской десант высаживать, либо сухопутным путем через Херсонскую область. Мы должны быть во всеоружии, будет это или не будет – не важно. Важно, чтобы каждый крымчанин был уверен – я защищен, со мной ничего не случится.Мы в этом абсолютно уверены, просто не хотелось бы видеть эти попытки, когда они будут лезть напролом, когда их будут опять тысячами утилизировать, топить их суда или судёнышки, а они будут все равно переть и переть, как они перли на Херсонщине, в Запорожской области, как в Донбассе сейчас утилизируются.Вот это зачем? Когда люди (на Украине – Ред.), в конце концов, осознают: мы умираем даже не за Зеленского, мы умираем за то, чтобы поляки взяли Галицию, вернули себе обратно, для того, чтобы американцы диктовали свою волю всему остальному миру, чтобы Европу продержать еще на плаву какое-то время. Но не для Украины это все делается. Люди этого понять в принципе не могут.– Теперь о хорошем, о жизни Крыма. Сбербанк установил в Крыму первые банкоматы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Развозжаев. Не могу не сопроводить столь радостную, столь ожидаемую новость вопросом – почему так долго тянули, и ждать ли в Крыму нормальной связи без роуминга?– Я думаю, что тянули по объективным причинам – и "Сбер", и другие всякие компании, в том числе и мобильные телефонные операторы, и прочие. Все рассчитывали, что как-то оно само собой все рассосется, с Западом мы договоримся, подпишем договора, пожмем друг другу руки, и все у нас будет опять хорошо.И даже специальная военная операция многих не заставила понять, что как раньше уже точно не будет. И вот только сейчас "Сбер", именно "Сбер" – потому, что он как локомотив, как маяк – сейчас зайдет "Сбер", обустроится, и ломанутся все остальные – Мегафоны, Билайны, Пятерочки, Перекрестки – все это может у нас появиться.Я в Москве был – удобная штука Яндекс-такси, просто супер, у нас в Крыму такого нет, но тот же Яндекс в Крым не заходит. А хотелось бы, чтобы зашел.И вот я очень рассчитываю на то, что ребята, которые пришли к нам на помощь, эти маленькие банки – РНКБ Банк, Генбанк, еще что-то – это понятно, что это аффилированные нелегальные дочки больших банков, но хотелось бы, чтобы эти ребята не потерялись, чтобы они либо влились в тот же "Сбер", либо сохранились и приумножились.Потому что нам было трудно. Два банка – РНКБ и Генбанк – чуть кривенько, чуть косенько, но потом наладили работу, и они работали в Крыму. И все эти годы… кстати, как-то "Сбер" - приезжали люди с материка, расплачивались, все без всяких этих безобразий, деньги снимали в банкоматах, все было нормально. То есть, публично, официально "Сбера" не было, но неофициально он был почти с первого дня, как появилась банковская система России в Крыму.– Вернемся к Украине. Заявление Арестовича, различные трагедии – все это вольно или невольно отвлекает украинское сообщество, отвлекает их внимание от поражений на фронте. От того же Соледара, от ухода ВСУ из других населенных пунктов, от грядущего поражения в Артемовске. В соцсетях читал много комментариев украинцев – они спорят, они доказывают, что все это российская пропаганда, что никакой Соледар до сих пор не взят, украинские бойцы стойко держат там оборону. Я помню, такое еще про Донецкий аэропорт наблюдал. Насколько сильно поражение в Соледаре и в дальнейшем взятие Артемовска, ударит по украинскому обществу, когда придет это осознание поражения? И удастся ли скрыть это за ворохом новостей, заявлений и, к сожалению, трагедий?– Я думаю, что чем дальше, тем труднее будет все это скрывать, потому что даже американский человек по фамилии Блэк, по-моему, озвучил цифру - 150 тысяч безвозвратных потерь украинской армии. Это только те, кто официально признан убитыми, а сколько без вести пропавших, а сколько в плену, тяжелораненых, ставших инвалидами?Но дело в том, что психика любого человека, неважно, украинца, не украинца – она устроена так, что человек плохого не хочет замечать до последнего. Он будет прятаться за какими-то миражами, фетишами, за чем-то еще.Объяснят им сейчас или уже объясняют, что Соледар мы сдали – ну и что, подумаешь, поселок городского типа, мы вот целый Херсон взяли практически без боя, русские бежали, а тут какой-то Соледар. Потом точно также Краматорск, Славянск - и дальше. Потом, когда дойдет дело до Киева, я больше, чем уверен, что новый или старый Арестович будет объяснять: "ну что этот Киев – это город москальский, москали там все это самое, там Булгаков, там "Белая гвардия", наше исконно украинское – это вот здесь".Вспомните январь 2014 года, когда появились первые народные республики – не оформившиеся, но появились? Где появились блок-посты и на них пушки? Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области – там захватили здания обладминистраций, здания СБУ, и сказали: "мы Януковичу не сдадимся, Украина будет вот здесь, Западноукраинская народная республика". Вот к этому все идет.Людей убедят, они уедут, уедут такие повернутые, как из Крыма уехали сумасшедшие – так же и из Киева будут уезжать, и из Одессы, из Николаева. Кто-то будет перекрашиваться, перепрыгивать и переобуваться, а кто-то уедет.И вот появится Западноукраинская народная республика, которая будет либо в составе Польши, либо под протекторатом Польши, и будет проводить референдумы, как мы в Крыму – о том, что дорогой Дуда, прими нас, пожалуйста, в состав Речи Посполитой, мы хотим стать тоже членами вашего кружка Евросоюза, мы хотим быть поляками. А потом они будут бороться, ходить с транспарантами на митинги, требовать сделать украинский вторым государственным языком хотя бы во Львовской области, потом что государственный язык Польши – польский.В общем, они к этому будут готовы, главное, постепенно варить эту лягушку. Не надо сразу говорить - ребята, мы все сбежим во Львовскую область и будем сидеть там. Постепенно, через месяц-два-три – для людей это будет спокойнее заходить, они это воспримут, и уже будут как должное, как данность это воспринимать.

https://ukraina.ru/20220824/1038000581.html

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2023

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, веселовский, сво, крым, сбербанк, политика