"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом - 21.01.2023 Украина.ру
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"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом
"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом - 21.01.2023 Украина.ру
"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом
Украинские войска обстреливают Шебекинский район в Белгородской области, потому что он находится "как бы в подкове", вклинивается в территорию Украины и подвергается ударам с двух сторон, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-21T05:30
2023-01-21T05:30
новости
шебекино
всу
белгородская область
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По его словам, интенсивные обстрелы Белгородской области продолжаются, и они будут идти до тех пор, пока ВС РФ не создадут зону безопасности и не отодвинут противника.Он рассказал, что в основном обстрелы ведутся по Шебекинскому городскому округу из ствольной артиллерии и кочующих минометов.Там находятся объекты критической инфраструктуры, по ним и ведется стрельба противника, а также по гражданским объектам, заключил военный эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230119/1042758706.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, шебекино, всу, белгородская область
Новости, Шебекино, ВСУ, Белгородская область

"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом

05:30 21.01.2023
 
Обстрел Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ 22 октября
Обстрел Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ 22 октября
Читать в
Украинские войска обстреливают Шебекинский район в Белгородской области, потому что он находится "как бы в подкове", вклинивается в территорию Украины и подвергается ударам с двух сторон, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
По его словам, интенсивные обстрелы Белгородской области продолжаются, и они будут идти до тех пор, пока ВС РФ не создадут зону безопасности и не отодвинут противника.
Почему именно Шебекинский городской округ подвергается обстрелам? Потому что он находится как бы в подкове. Он вклинивается в территорию Украины. Поэтому он обстреливается с двух сторон.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Он рассказал, что в основном обстрелы ведутся по Шебекинскому городскому округу из ствольной артиллерии и кочующих минометов.
Там находятся объекты критической инфраструктуры, по ним и ведется стрельба противника, а также по гражданским объектам, заключил военный эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
05:30"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом
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