https://ukraina.ru/20230121/1042810665.html
"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом
"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом - 21.01.2023 Украина.ру
"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом
Украинские войска обстреливают Шебекинский район в Белгородской области, потому что он находится "как бы в подкове", вклинивается в территорию Украины и подвергается ударам с двух сторон, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-21T05:30
2023-01-21T05:30
2023-01-21T05:30
новости
шебекино
всу
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/16/1040034890_0:65:796:513_1920x0_80_0_0_4512865f609f218ee35c5e5da1c75b53.jpg.webp
По его словам, интенсивные обстрелы Белгородской области продолжаются, и они будут идти до тех пор, пока ВС РФ не создадут зону безопасности и не отодвинут противника.Он рассказал, что в основном обстрелы ведутся по Шебекинскому городскому округу из ствольной артиллерии и кочующих минометов.Там находятся объекты критической инфраструктуры, по ним и ведется стрельба противника, а также по гражданским объектам, заключил военный эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230119/1042758706.html
шебекино
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/16/1040034890_14:0:782:576_1920x0_80_0_0_ab2df27327732352a43aa8d6266b5943.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, шебекино, всу, белгородская область
"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом
Украинские войска обстреливают Шебекинский район в Белгородской области, потому что он находится "как бы в подкове", вклинивается в территорию Украины и подвергается ударам с двух сторон, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру