https://ukraina.ru/20230121/1042810665.html

"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом

"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом - 21.01.2023 Украина.ру

"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом

Украинские войска обстреливают Шебекинский район в Белгородской области, потому что он находится "как бы в подкове", вклинивается в территорию Украины и подвергается ударам с двух сторон, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-21T05:30

2023-01-21T05:30

2023-01-21T05:30

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По его словам, интенсивные обстрелы Белгородской области продолжаются, и они будут идти до тех пор, пока ВС РФ не создадут зону безопасности и не отодвинут противника.Он рассказал, что в основном обстрелы ведутся по Шебекинскому городскому округу из ствольной артиллерии и кочующих минометов.Там находятся объекты критической инфраструктуры, по ним и ведется стрельба противника, а также по гражданским объектам, заключил военный эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230119/1042758706.html

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новости, шебекино, всу, белгородская область