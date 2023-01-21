https://ukraina.ru/20230121/1042801318.html

Танковые обстрелы, холод, безразличие и газовый баллон: что пережили беженцы из Соледара

Танковые обстрелы, холод, безразличие и газовый баллон: что пережили беженцы из Соледара - 21.01.2023 Украина.ру

Танковые обстрелы, холод, безразличие и газовый баллон: что пережили беженцы из Соледара

В начале января силы ЧВК "Вагнер" совместно с подразделениями Минобороны РФ вцепились в Соледар и довольно быстро овладели городом, а на территорию ДНР повалили беженцы. Что пережили эти люди? Кого они проклинают, а кого благодарят? Чего они ждут и на что надеются?

2023-01-21T13:34

2023-01-21T13:34

2023-01-21T13:34

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эксклюзив

беженцы

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украина

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- Беженцам? Продукты? Зашибись! Лучше бы тушенки на передок отвезли пацанам!- А им, по-твоему, есть не хочется?- Знаем мы тех беженцев! Чуть копнешь, а там вся родня в "Азове"!- Да ладно! Ты просто не выспался и ворчишь.- Еще и замерз.Сонные "волки"У микроавтобуса с яркой надписью "Команда Главы" на борту, припаркованного в безликом донецком дворе, беззлобно переругиваются два совсем еще молодых парня. Ворчун одет в зимний камуфляж без опознавательных знаков, а товарищ его – по гражданке."Вообще мы не из "Команды Главы", а из "Ночных Волков". Просто машину дали такую. Мы помогать будем", - говорит "камуфляж". "Пусть так", - киваю, сдерживая зевок. И впрямь не август-месяц на улице! Зарекался ведь загодя на встречи с главой Общественной палаты ДНР не приезжать ни в коем случае, но привычка – вторая натура, а потому ждем-с.Украдкой разглядываю того, что в камуфляже. Короткая армейская стрижка не скрывает узоры шрамов на его голове. А ведь парнишке, если присмотреться, лишь чуточку за двадцать.План выходного дня прост и ясен – отвезти гуманитарную помощь в славный город Шахтерск, куда вывезли жителей Соледара, спасенных "музыкантами" из ЧВК "Вагнер", а заодно посмотреть, послушать да расспросить, как дело было."А вот и товарищ Кофман прибыли-с!", - указываю парням на внедорожник, тихо заползающий во двор. В уме прикидываю, что пятиминутное опоздание за рамки дипломатического этикета не выходит, а потому и причин для скандала нет.- Саш, грузимся?- Ага. Сколько там у нас? Полторы сотни человек. Сейчас решим.- Наборы?- Нет, у них общий котел. Кухня-то одна.Блюз фронтовых дорогБыстро-быстро шпигуем кузов тушенкой, рыбными консервами, сгущенкой, крупами и прочей снедью длительного хранения. Свободное пространство забиваем мешками с зимней одеждой. От войны, как правило, бегут налегке, а зима тут ближе к маю кончается.Шахтерск вроде недалеко, но если собрался, то будь готов потерять целый день. Тут и блокпосты вездесущие сказываются, и узкие дороги, и колонны грузовиков со стройматериалами, и военный транспорт. Бывает, что прижмешься носом к зеленому бензовозу и "тошнишь" километров двадцать с черепашьей скоростью. Ни обогнать его, ни перепрыгнуть."А в Шахтерск, кстати, прилетели "Хаймарсы". Причем легли совсем рядом от места, куда мы едем", - сообщает коллега, уткнувшись в телефон. Удар по тыловому населенному пункту – событие неординарное, а потому следующие полчаса напряженно ищем информацию, обсуждаем и спорим. Кто-то утверждает, что прилет имел место, кто-то – что сработало ПВО. Как понять? Решаем, что разберемся на месте.- Знаете, как безошибочно распознать журналиста?- Как?- Этот безумец всегда бежит именно туда, откуда все пытаются смыться.- Да-да! Самых отважных, как правило, сметает напуганная толпа.Это коммунальная-коммунальная квартираШахтерск опустел. Середина выходного дня, а яблоки на здешние улицы могли бы падать и падать, и падать. Все потому, что нет у местного жителя привычки к запредельно громким звукам. Пугают они его, вынуждая схорониться в квартире. Зато и люди целы, и дороги свободны. Подъезжаем.Общежитие, в котором временно разместили беженцев, радует сочетанием цветов, которое молоденький дизайнер назвал бы "вырвиглазным". В остальном же – самая обыкновенная общага, каких много в провинциальных городах с уклоном в промышленность. Разве что дружинник, слоняющийся у входа, привлекает внимание.Столпотворение внутри такое, что за людьми, слоняющимися туда-сюда, не видно помещения. Широкая комната набита женщинами, которые куда-то идут, о чем-то говорят или что-то делают. Сквозь какофонию прорывается чей-то зычный бас: "Мужики есть? Айда разгружать машину! Продукты привезли!"Мужчина средних лет, тихо сидевший на краю дивана и смотревший телевизор, скрестив на груди могучие руки, поднимается и топает к двери. Тишину, образовавшуюся здесь на долю секунды, наполняет шарканье разношенных шлепанец.Пока через зал таскают ящики с мясом и кашами, разглядываю помещение: ковер, диваны, старенький "пузатый" телевизор и много-много новогодних украшений на стенах. Не лобби гостиницы, но два-три дня здесь пожить можно.- Вы здесь уже сколько дней?- Третий.- Уже две ночи спите спокойно?- Да, хорошо.Напрасные надеждыВаля и Соня – мать и дочь. Вырваться из Соледара им помогли "те, кого люди зовут "музыкантами". Женщины рассказывают, что бойцы обнаружили их в подвале и срочно эвакуировали. А в подвал тот мама и дочка спустились в ночь с десятого на одиннадцатое июля, да так и просидели в нем целых полгода."Предлагали эвакуацию, но мы отказались. Подписывали документы на отказ. Как мать троих детей, я должна была подписать бумажку, согласно которой отказываюсь от эвакуации. Да, и куда было ехать? Мы до последнего надеялись, что в нашем городе все будет хорошо и сильных разрушений не будет", - рассказывает Валентина, прижимая к груди куртку в целлофановом пакете. Тот омерзительно скрипит.Без макияжа, в домашнем халате и с заколками в виде желто-розовых цветочков, женщина кажется совсем еще юной. Говорит, что никаких планов у нее нет. Вот переселят из общежития – будет думать, как дальше жить.Пока мы беседуем, какая-то громогласная женщина ходит вокруг и шумно ищет кастрюлю. Другие беженцы разложили на диванах пакеты с одеждой и коробки с обувью. Желающие подходят, выбирают по фасону и размеру."Конечно, было страшно. Мальчики помогли нам выйти. Маму мою на носилках несли. Семь часов выходили пешком. С трех часов ночи у нас начались приключения. Полгода с мужем помогали людям хлебом, водой, продуктами, а в конце концов сбежали без ничего", - объясняет волонтер Анастасия.Как добывали продукты и воду? Говорит, что по-разному. Где-то просили, а где-то требовали. Даже от украинских военных пусть редко, но что-то перепадало. Все, что удавалось раздобыть, привозили нуждающимся. До начала боевых действий Настя успела поработать и в больнице, и в социальной службе. Помощь людям для нее – обычное дело. Она много улыбается, транслируя оптимизм всем и каждому."А вот еще один волонтер!" - тычет пальцем женщина куда-то в толпу. Пробиваясь сквозь толпу, слышу, как какая-то женщина с надрывом рассказывает: "Сидели в подвале. Потому, что…пытались в квартирах, но квартиры разбиты. Потом был пожар. Нас сначала в подвале было 39 человек. Осталось семь. Уехали или погибли. Хоронили возле домов. Спасибо, что…" Тут она сбивается и начинает плакать. Вижу, как журналист обнимает за плечи пожилую блондинку в серой шапке. Камера болтается в опущенной руке и продолжает снимать ковер.Ждали своихОгибая мешки и аккуратно переступая коробки, брожу по комнате в поисках второго волонтера. "Это вы людям в Соледаре помогали?", - обращаюсь к лысому мужчине с добрым и простоватым лицом. Тот улыбается, опускает взгляд и кивает.- Давно здесь?- Второй день. Нас военные вывезли в Первомайск. Там переночевали и приехали сюда.- Мне сказали, что вы помогали людям.- Ну как? Немного помогал забивать окна, сливать воду с отопления, возил воду, старался помочь тем, кто просил.А вот к военным, по его словам, старались не обращаться ни за помощью, ни за чем-либо еще. Причина проста: ВСУ смешали с "Айдаром" и другими праворадикальными группировками, а потому люди не знали, чего от них ожидать, и держались подальше. Полиции и МЧС в городе не было вовсе. Почему? Люди и сами не знают. Но спасать и следить за порядком было некому. Даже пожары тушили самостоятельно.- Жилье осталось у вас?- Нет. Мое жилье, отца, матери, дядьки разбито, сгорело. Но это неважно. Заработаем.- Есть программа выплаты компенсаций, и она работает.- Дай Бог! Но вообще я – самодостаточный человек. У меня есть профессия – водитель-дальнобойщик. Все категории открыты. Без проблем устроюсь на работу и заработаю. Скорей бы только, а то пять месяцев сидели в подвале.Не эвакуировался мужчина отнюдь не только потому, что был нужен людям, но и по политическим причинам – не мог выехать в Россию и ждал своих под огнем артиллерии. "Выходит, что не зря ВСУшники обзывали "ждуном" и относились с недоверием?" - спрашиваю. Он лишь хитро улыбается в ответ. С эвакуацией, по его словам, все куда интереснее. Так, специальным волонтерам платили серьезные деньги за каждого вывезенного гражданского.О "вагнерах" и не толькоТем временем у стойки регистратора творится настоящая драма. "У вас должны быть документы! Где они? Нам сказали, что их привезут сюда. Приехали – их нет. Ищите сверток!""Милая, я понимаю, что ситуация не из приятных, но зачем же кричать на тех, кто вам помогает?" - спокойно интересуется Кофман. Дама, ожидавшая поток хамства в свой адрес, теряется и уже спокойно рассказывает, что военные собрали у их группы телефоны и документы. Обещали, что в Шахтерске им все вернут. Беда лишь в том, что ценный пакет добрался в город значительно раньше и успел потеряться. Следующие десять минут звоним по инстанциям в поисках утраченного. Местные чиновники обещают искать.Странно прозвучит, однако же все тут говорят о "музыкантах". Впечатление на жителей Соледара эти загадочные парни произвели настолько неизгладимое, что завидев человека с камерой и миллионом вопросов, каждый второй норовит передать "вагнерам" слова благодарности или хотя бы привет. Мысленно улыбаюсь. Украинский читатель не поверит никогда и ни за что. Тем не менее, это факт. "Вот…не знаю имен. Им нельзя называть. Позывные только", - вздыхает старушка в очках с настолько толстыми стеклами, что глаза ее кажутся мультяшными."Нас засыпало. Сперва начало гореть, потом – обрушаться. Танковые удары были. Каждые 25 минут нас бомбили. ВСУ! Весь город он обкладывал полностью из танка по домам. И потом эти термо…что по 900 градусов, в окна закидывали. Но нам еще повезло. В другой дом закинули газовый баллон. Нашли сорокалитровый, открыли газ в подвал людям, но из-за осколка взорвался баллон. Так и выжили люди. Их вывели "вагнеровцы", - нервно и сбивчиво рассказывает женщина в леопардовой кофточке. Взгляд ее полон какого-то детского недоумения.Газ в подвале- Погодите-погодите! Зачем же газ в подвал?- Вы у меня спрашиваете? Открыли баллон с газом в подвал, а осколок танкового снаряда баллон взорвал. И только поэтому люди не задохнулись.Говорит, что "вагнера" откапывали гражданских в полной темноте, в мороз, да еще и под плотным огнем противника. "Я не знаю, что это за выдержка, что за подготовка. Я горжусь, что есть такая армия, такие войска, такое…там некоторым по 22 года! Они сами мерзнут, а нам то чай, то покушать. Да все хорошо! Мы живы-здоровы. Ни царапины. По два человека нас выводили ребята", - продолжает она, бурно жестикулируя.Поразительно, но даже будучи эвакуированными на территорию Российской Федерации, где нет ни СБУ, ни праворадикалов, многие жители Соледара боятся называть, отсвечивать. Просят не снимать их, не называть в публикациях имен и фамилий. У многих на той стороне остались родственники, а иные толком не могут объяснить, чего конкретно боятся.Женщина, которую еще осенью посекло осколками в собственном дворе, говорит, что визит главы ДНР Дениса Пушилина пересидела в комнате – боялась попасть в объективы камер. И мама на Украине осталась, и друзья-родственники не поверят и не поймут.Уже на обратном пути выясняем, что утерянный пакет с телефонами и документами беженцев нашелся и благополучно передан законным владельцам. Хорошо. День прожит не зря.

https://ukraina.ru/20230114/1042629722.html

https://ukraina.ru/20230114/1042630839.html

https://ukraina.ru/20230105/1042401344.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

соледар, эксклюзив, беженцы, днр, сво, чвк "вагнер", всу, гуманитарная помощь, россия, украина