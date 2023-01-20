"Это не фейк": Клинцевич рассказал о тяжелой наркомании Зеленского
© скриншотВладимир Зеленский 10 октября 2022 года
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Владимир Зеленский регулярно принимает сильнодействующие наркотические средства, о чём имеется много свидетельств из самых различных источников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор РФ Франц Клинцевич
Он рассказал, что Зеленский, "человек творческий", употреблял наркотики и до того, как стал президентом, что, по словам российского политика, "для данной категории людей" является "вообще нормой".
Сейчас же президенту Украины приходится выдерживать огромные психологические нагрузки в условиях военных действий и больших потерь ВСУ, отметил Клинцевич.
"С огромными нагрузками и валом психологических моментов, сопровождающих пост президента, человеку справиться крайне сложно, особенно если он имеет опыт употребления наркотиков", - добавил он.
Среди потока информации о наркомании главы киевского режима есть "много всякой фигни", но часть этих утверждений вполне справедлива, считает Клинцевич. Он также указал на мнение российских психологов, работающих с кокаиновыми наркоманами, о том, что на некоторых "откровенных видео" Зеленский находился под воздействием наркотиков.
Резюмируя сказанное, я считаю, Зеленский регулярно принимает сильнодействующие наркотические средства, чтобы удержать себя и свою психику в адекватном состоянии. Он абсолютно неадекватный и деградировавший человек. Это не фейк
Ранее советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович на вопрос о том, действительно ли Зеленский часто употребляет тяжёлые наркотики, ответил, что украинский лидер "живой человек, не киборг" и что "никто не имеет права его за это осуждать".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.