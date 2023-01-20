https://ukraina.ru/20230120/1042772907.html

"Это не фейк": Клинцевич рассказал о тяжелой наркомании Зеленского

"Это не фейк": Клинцевич рассказал о тяжелой наркомании Зеленского - 20.01.2023 Украина.ру

"Это не фейк": Клинцевич рассказал о тяжелой наркомании Зеленского

Владимир Зеленский регулярно принимает сильнодействующие наркотические средства, о чём имеется много свидетельств из самых различных источников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор РФ Франц Клинцевич

2023-01-20T05:00

2023-01-20T05:00

2023-01-20T05:00

новости

спецоперация

владимир зеленский

алексей арестович

наркотики

кокаин

потери всу

клинцевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039608648_0:0:2159:1214_1920x0_80_0_0_148d31738b351306c5fe5135a91549bd.png

Он рассказал, что Зеленский, "человек творческий", употреблял наркотики и до того, как стал президентом, что, по словам российского политика, "для данной категории людей" является "вообще нормой".Сейчас же президенту Украины приходится выдерживать огромные психологические нагрузки в условиях военных действий и больших потерь ВСУ, отметил Клинцевич."С огромными нагрузками и валом психологических моментов, сопровождающих пост президента, человеку справиться крайне сложно, особенно если он имеет опыт употребления наркотиков", - добавил он.Среди потока информации о наркомании главы киевского режима есть "много всякой фигни", но часть этих утверждений вполне справедлива, считает Клинцевич. Он также указал на мнение российских психологов, работающих с кокаиновыми наркоманами, о том, что на некоторых "откровенных видео" Зеленский находился под воздействием наркотиков.Ранее советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович на вопрос о том, действительно ли Зеленский часто употребляет тяжёлые наркотики, ответил, что украинский лидер "живой человек, не киборг" и что "никто не имеет права его за это осуждать".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220418/1033791351.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, владимир зеленский, алексей арестович, наркотики, кокаин, потери всу, клинцевич