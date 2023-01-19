https://ukraina.ru/20230119/1042787333.html

Российский сенатор назвал коллективной шизофренией потуги Запада провести спецтрибунал по Украине

Российский сенатор назвал коллективной шизофренией потуги Запада провести спецтрибунал по Украине - 19.01.2023 Украина.ру

Российский сенатор назвал коллективной шизофренией потуги Запада провести спецтрибунал по Украине

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал коллективной шизофренией резолюцию Европейского парламента, которая призывает создать специальный международный трибунал по Украине и использовать государственные активы РФ в качестве "репараций"

2023-01-19T17:55

2023-01-19T17:55

2023-01-19T17:55

трибунал

украина

россия

евросоюз

сергей цеков

новости

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Европарламент 19 января принял большинством голосов резолюцию с призывом создать специальный международный трибунал для судебного преследования за "агрессию" против Украины и предложил использовать государственные активы РФ "для репараций Киеву". Авторы резолюции призвали институты ЕС добиваться международной поддержки их инициативы по "спецтрибуналу" в Генеральной ассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7."Все, что касается резолюции по созданию трибунала, намерению судить Россию и истребовать с нее репарации – это совершенно невыполнимое, никчемное и ничтожное решение, которое не имеет никакой юридической силы. Все это напоминает коллективную шизофрению, которая и выражается в принятии подобных резолюций. Они, таким образом, провоцируют на то, чтобы другие межгосударственные объединения тоже создавали трибуналы", - цитирует Цекова РИА Новости.По мнению политика, если кого и судить на международном трибунале, так это США и страны ЕС, которые совершили множество международных военных преступлений в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и других странах, где "стремились оружием навязать демократию", а также активно вели по всему миру политику колонизации.

https://ukraina.ru/20221201/1041412317.html

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трибунал, украина, россия, евросоюз, сергей цеков, новости