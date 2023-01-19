Российский сенатор назвал коллективной шизофренией потуги Запада провести спецтрибунал по Украине - 19.01.2023 Украина.ру
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Российский сенатор назвал коллективной шизофренией потуги Запада провести спецтрибунал по Украине
Российский сенатор назвал коллективной шизофренией потуги Запада провести спецтрибунал по Украине - 19.01.2023 Украина.ру
Российский сенатор назвал коллективной шизофренией потуги Запада провести спецтрибунал по Украине
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал коллективной шизофренией резолюцию Европейского парламента, которая призывает создать специальный международный трибунал по Украине и использовать государственные активы РФ в качестве "репараций"
2023-01-19T17:55
2023-01-19T17:55
трибунал
украина
россия
евросоюз
сергей цеков
новости
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Европарламент 19 января принял большинством голосов резолюцию с призывом создать специальный международный трибунал для судебного преследования за "агрессию" против Украины и предложил использовать государственные активы РФ "для репараций Киеву". Авторы резолюции призвали институты ЕС добиваться международной поддержки их инициативы по "спецтрибуналу" в Генеральной ассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7."Все, что касается резолюции по созданию трибунала, намерению судить Россию и истребовать с нее репарации – это совершенно невыполнимое, никчемное и ничтожное решение, которое не имеет никакой юридической силы. Все это напоминает коллективную шизофрению, которая и выражается в принятии подобных резолюций. Они, таким образом, провоцируют на то, чтобы другие межгосударственные объединения тоже создавали трибуналы", - цитирует Цекова РИА Новости.По мнению политика, если кого и судить на международном трибунале, так это США и страны ЕС, которые совершили множество международных военных преступлений в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и других странах, где "стремились оружием навязать демократию", а также активно вели по всему миру политику колонизации.
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трибунал, украина, россия, евросоюз, сергей цеков, новости
трибунал, Украина, Россия, Евросоюз, Сергей Цеков, Новости

Российский сенатор назвал коллективной шизофренией потуги Запада провести спецтрибунал по Украине

17:55 19.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Сергей Цеков
Член Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал коллективной шизофренией резолюцию Европейского парламента, которая призывает создать специальный международный трибунал по Украине и использовать государственные активы РФ в качестве "репараций"
Европарламент 19 января принял большинством голосов резолюцию с призывом создать специальный международный трибунал для судебного преследования за "агрессию" против Украины и предложил использовать государственные активы РФ "для репараций Киеву". Авторы резолюции призвали институты ЕС добиваться международной поддержки их инициативы по "спецтрибуналу" в Генеральной ассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7.
"Все, что касается резолюции по созданию трибунала, намерению судить Россию и истребовать с нее репарации – это совершенно невыполнимое, никчемное и ничтожное решение, которое не имеет никакой юридической силы. Все это напоминает коллективную шизофрению, которая и выражается в принятии подобных резолюций. Они, таким образом, провоцируют на то, чтобы другие межгосударственные объединения тоже создавали трибуналы", - цитирует Цекова РИА Новости.
По мнению политика, если кого и судить на международном трибунале, так это США и страны ЕС, которые совершили множество международных военных преступлений в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и других странах, где "стремились оружием навязать демократию", а также активно вели по всему миру политику колонизации.
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 13:51
Песков отреагировал на сообщение о создании европейского спецтрибунала против РФНамерения Франции совместно с европейскими коллегами создать спецтрибунал по расследованию "преступлений России на Украине" нелегитимны. Такой комментарий соответствующему заявлению Парижа дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков 1 декабря
 
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